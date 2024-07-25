Как летняя Олимпиада-80 изменила моду в СССР? (ФОТО)

Спортивные вещи в СССР перестали быть атрибутами для спорта. В кроссовках и олимпийках стали ходили и в кино, и в театр, и на работу.

Взгляд на заграницу

Хотя большая часть советских жителей не могла свободно выехать за рубеж, мировые модные веяния были им хорошо известны. Особенно те, что трендились после массовых международных спортивных мероприятий.

Продажа сувениров в Олимпийской деревне, 1980. Валентин Мастюков и Валентин Соболев/TASS Валентин Мастюков и Валентин Соболев/TASS

Молодые спортсмены жили в Олимпийской деревне на юго-западе Москвы. И, конечно, на время Олимпиады это было главное тусовочное место. Аутфиты западных спортсменов брались на вооружение.

Дискотека в Олимпийской деревне, 1980. Борис Кавашкин и Алексей Поддубный/TASS Борис Кавашкин и Алексей Поддубный/TASS

Модные западные вещи попадали к рядовым гражданам и через спекулянтов. Последние обменивали джинсы и куртки на черную икру и драгоценные советские сувениры из натуральных камней и самоцветов у туристов.

Фотокорреспонденты за работой во время летних Олимпийских игр 1980 года в спорткомплексе «Измайлово». Виктор Воног/TASS Виктор Воног/TASS

Спортивный стиль в массы

После Всемирного фестиваля молодежи и студентов в 1957 году в СССР пришла мода на кеды. А после Олимпиады – на джинсы с отворотами, вельветовые брюки и рубашки и платья-сафари. Именно такие тренды были за границей в 1980-м. Но главным изменением в моде стал пересмотр отношения к спортивному стилю вообще.

Модные вещи из коллекции белорусских производителей 1985 года. Н.Желудович/TASS Н.Желудович/TASS

До Олимпиады спортивные костюмы носили только для занятий спортом. Выйти из дома в трениках было не комильфо. Но после нее спортивный стиль стал массовым.

Спортивный стиль стал модным в СССР после Олимпиады-80. Владимир Витченко/TASS Владимир Витченко/TASS

Экипировка от Adidas

Олимпиада дала название и трикотажной спортивной куртке на молнии. Такая кофта с воротником-стойкой в СССР стала называться олимпийкой.

XXII летние Олимпийские игры. Гребной канал в Крылатском. Олимпийский чемпион в гребле на байдарках Владимир Парфинович. Андрей Соломонов/Sputnik Андрей Соломонов/Sputnik

Если раньше олимпийскую форму придумывали модельеры Общесоюзного Дома моделей, то для московской Олимпиады ее заказали у немецкой фирмы Adidas. Правда, без указания лейблов.

Москва. Оргкомитет Олимпийских игр 1980 года. На фотографии изображена униформа, предназначенная для персонала Олимпийских игр. Александр Яковлев/TASS Александр Яковлев/TASS

Поставка спортивной экипировки из-за границы была под угрозой срыва из-за санкций против СССР, но ее удалось отстоять.

XXII летние Олимпийские игры. Матч за 3-е место по баскетболу между сборными командами СССР и Испании. Александр Макаров/Sputnik Александр Макаров/Sputnik

Благодаря Олимпиаде в Советском Союзе запустили производство кроссовок Adidas по лицензии.

Мартин Шахбазян/TASS Мартин Шахбазян/TASS

Ассортимент в 1980-х был очень скромным, но все равно иметь «заграничную» обувь, пусть и советского пошива, считалось очень престижным. На долгие годы именно эта фирма завоевала сердца советской молодежи.

Логомания

Кроме того, в моду вошли и вещи с символикой Олимпиады: на футболках, на сумках, даже на коврах.

Ковры с эмблемой летних Олимпийских игр 1980 года, изготовленные в Дербенте. Рудольф Дик/TASS Рудольф Дик/TASS

У волонтеров Олимпиады были очень узнаваемые ветровки из легкой ткани с олимпийским мишкой.

Олимпийская деревня во время Игр в Москве. Велотуристы из Англии Братья Алекс и Реджи Скаллионы общаются с журналистами. Виталий Савельев/Sputnik Виталий Савельев/Sputnik

Они «засветились» на телевидении и в газетах, и тоже внесли свою лепту в развитие моды.

Сумка и кепка с символикой Олимпиады-80. И. Кибзий/Sputnik И. Кибзий/Sputnik

Оригинальные ветровки, кстати, оказались очень прочными. Их носили и после распада СССР.

Трибуны соревнований по плаванию во время Олимпийских игр. Юрий Белинский/TASS Юрий Белинский/TASS

Подписывайтесь на «Узнай Россию» в Телеграм, ВКонтакте, Одноклассниках и Дзене