Как летняя Олимпиада-80 изменила моду в СССР? (ФОТО)

Хотя большая часть советских жителей не могла свободно выехать за рубеж, мировые модные веяния были им хорошо известны. Особенно те, что трендились после массовых международных спортивных мероприятий.
Продажа сувениров в Олимпийской деревне, 1980.Валентин Мастюков и Валентин Соболев/TASS
Молодые спортсмены жили в Олимпийской деревне на юго-западе Москвы. И, конечно, на время Олимпиады это было главное тусовочное место. Аутфиты западных спортсменов брались на вооружение.
Дискотека в Олимпийской деревне, 1980.Борис Кавашкин и Алексей Поддубный/TASS
Модные западные вещи попадали к рядовым гражданам и через спекулянтов. Последние обменивали джинсы и куртки на черную икру и драгоценные советские сувениры из натуральных камней и самоцветов у туристов.
Фотокорреспонденты за работой во время летних Олимпийских игр 1980 года в спорткомплексе «Измайлово».Виктор Воног/TASS
После Всемирного фестиваля молодежи и студентов в 1957 году в СССР пришла мода на кеды. А после Олимпиады – на джинсы с отворотами, вельветовые брюки и рубашки и платья-сафари. Именно такие тренды были за границей в 1980-м. Но главным изменением в моде стал пересмотр отношения к спортивному стилю вообще.
Модные вещи из коллекции белорусских производителей 1985 года.Н.Желудович/TASS
До Олимпиады спортивные костюмы носили только для занятий спортом. Выйти из дома в трениках было не комильфо. Но после нее спортивный стиль стал массовым.
Спортивный стиль стал модным в СССР после Олимпиады-80.Владимир Витченко/TASS
Олимпиада дала название и трикотажной спортивной куртке на молнии. Такая кофта с воротником-стойкой в СССР стала называться олимпийкой.
XXII летние Олимпийские игры. Гребной канал в Крылатском. Олимпийский чемпион в гребле на байдарках Владимир Парфинович.Андрей Соломонов/Sputnik
Если раньше олимпийскую форму придумывали модельеры Общесоюзного Дома моделей, то для московской Олимпиады ее заказали у немецкой фирмы Adidas. Правда, без указания лейблов.
Москва. Оргкомитет Олимпийских игр 1980 года. На фотографии изображена униформа, предназначенная для персонала Олимпийских игр.Александр Яковлев/TASS
Поставка спортивной экипировки из-за границы была под угрозой срыва из-за санкций против СССР, но ее удалось отстоять.
XXII летние Олимпийские игры. Матч за 3-е место по баскетболу между сборными командами СССР и Испании.Александр Макаров/Sputnik
Благодаря Олимпиаде в Советском Союзе запустили производство кроссовок Adidas по лицензии.
Ассортимент в 1980-х был очень скромным, но все равно иметь «заграничную» обувь, пусть и советского пошива, считалось очень престижным. На долгие годы именно эта фирма завоевала сердца советской молодежи.
Кроме того, в моду вошли и вещи с символикой Олимпиады: на футболках, на сумках, даже на коврах.
Ковры с эмблемой летних Олимпийских игр 1980 года, изготовленные в Дербенте.Рудольф Дик/TASS
У волонтеров Олимпиады были очень узнаваемые ветровки из легкой ткани с олимпийским мишкой.
Олимпийская деревня во время Игр в Москве. Велотуристы из Англии Братья Алекс и Реджи Скаллионы общаются с журналистами.Виталий Савельев/Sputnik
Они «засветились» на телевидении и в газетах, и тоже внесли свою лепту в развитие моды.
Сумка и кепка с символикой Олимпиады-80.И. Кибзий/Sputnik
Оригинальные ветровки, кстати, оказались очень прочными. Их носили и после распада СССР.
Трибуны соревнований по плаванию во время Олимпийских игр.Юрий Белинский/TASS
Подписывайтесь на «Узнай Россию» в Телеграм, ВКонтакте, Одноклассниках и Дзене