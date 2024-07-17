Как русский стал легендой британского спецназа?

Члены истребительного отряда Владимир Пенякова были настоящим кошмаром для немецко-итальянских войск в Африке и Европе.

Британские подразделения специального назначения стали настоящим кошмаром для немецко-итальянских войск в Северной Африке во Второй мировой. Не раз на своих быстроходных «Виллисах» они внезапно врывались во вражеский тыл и уничтожали все, до чего могли дотянуться.

Одним из этих подразделений был «Истребительный отряд №1», более известный как «Частная армия Попского». Ее создателем и бессменным командиром являлся Владимир Пеняков — родившийся в Бельгии сын эмигрантов из России.

Во время Первой мировой войны он служил во французской армии, а затем перебрался в Египет и поступил на британскую службу. В 1942-м добился разрешения организовать спецгруппу для осуществления рейдов в тыл врага.

Поскольку русская фамилия «Пеняков» для английского уха была непривычной, командира стали именовать «Попский» — так звали одного из персонажей популярного в те времена комикса.

В подразделении служило до 80 человек и по численности оно заметно уступало своим коллегам — «Группе дальней разведки пустыни» или отрядам SAS. Между тем бойцы Пенякова смогли ярко проявить себя.

В Северной Африке «Частная армия Попского» уничтожила больше сотни автомобилей, более тридцати самолетов на аэродромах, несколько складов, а также взяла в плен шестьсот солдат и офицеров противника.

Общественное достояние Общественное достояние

В 1943-м, после разгрома немецкого Африканского корпуса Эрвина Роммеля, бойцы Пенякова переместились в Италию. Здесь они в основном занимались разведкой.

Хотя в ходе одной из стычек Пеняков был тяжело ранен и потерял руку, он пережил войну и скончался от рака мозга в 1951 году.