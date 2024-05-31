Как медицина XVIII века спасла блокадный Ленинград

Цинга угрожала как гражданским, так и военным. Но на помощь пришли древние рецепты.

В то тяжелое военное время в городских больницах и госпиталях не хватало медикаментов. Врачи выкручивались, как могли. Им даже пришлось обращаться к опыту своих далеких предков.

Одной из самых страшных бед грозила стать цинга, которая возникала из-за нехватки в организме витамина С. Эта напасть сопровождалась потерей мышечной массы, нервными расстройствами, быстрой утомляемостью и инфекционными заболеваниями.

Цинга угрожала как жителям, так и армии, поэтому специалисты озаботились проблемой с первых дней блокады. За неимением достаточных лекарственных средств использовали рецепты медицины XVIII века.

Сотрудники Ленинградского института витаминной промышленности изучили архивы, где описывались способы борьбы с цингой с помощью хвои. В Российской империи ее не только эффективно использовали дома, но и поставляли в аптеки Западной Европы.

К счастью, хвойных лесов в контролируемых советскими войсками пригородах было в избытке. К сборам подключили сотрудниц тыла, которые работали в две смены.

Хвойные лапки сортировали, мыли, отделяли иглы от древесины, снова мыли и разминали. Размятую хвою обрабатывали раствором уксусной, лимонной или виннокаменной кислоты (на складах кондитерских предприятий их хватало), экстрагирующей витамин С.

Зеленоватый кислый настой фильтровали и разливали по бутылкам или баллонам. Сто-двести грамм такого напитка ежедневно поддерживали необходимый уровень витамина C в организме.

Таким образом эпидемию цинги в Ленинграде удалось предотвратить.