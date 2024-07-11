Как англичане научили Российскую империю играть в футбол?

«Опасный момент! И мяч в воротах противника!» Россия «заболела» футболом в конце 1880-х годов, а один из первых клубов появился в 1909 году в небольшом промышленном городке недалеко от Москвы.

Манчестер на Клязьме

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В конце XIX века в Орехово-Зуево работала текстильная фабрика мануфактуры промышленника и мецената Саввы Морозова. Станки для производства покупали в Англии: вместе с техникой в Россию приехали специалисты из компании De Jersey & Co, которые обучали на ней работать. Свободное время они посвящали игре в футбол. Для местных жителей она была в диковинку: одни считали ее почти грехом (что за развлечение такое, предаваться праздности), другие – слишком травмоопасной затеей. А некоторые опасались, что футбол станет прикрытием для революционеров. Но любопытство победило. Оказалось, что игра отлично отвлекает от самого распространенного «досуга» рабочих – пьянства. Местный губернатор, выслушав рассказ про новую затею, удивился: неужели беготня по полю может быть кому-то интересна? Но, узнав, что матчи посещают даже члены монарших семей, смягчился и разрешил игры – «только без кровопролития».

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Главным сторонником футбола был Гарри Чарнок, директор морозовских фабрик. Он происходил из семейства Чарноков, основатель которого приехал в Россию из Англии в 60-е годы XIX века: все его шестеро детей обожали футбол и в разной степени повлияли на его развитие в Российской империи. Первая команда в Орехово-Зуево появилась в 1887 году, ее организовал брат Гарри Чарнока, но просуществовала она всего несколько лет. Через десять лет он предпринял новую попытку. Причем даже приглашал, как бы сейчас сказали, легионеров, которые помогали готовить игроков.

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Поначалу игры заканчивались победой англичан, работавших на морозовских фабриках, но вскоре новоиспеченные футболисты из местных стали их обыгрывать. На первые игры они выходили в форме бело-голубого цвета, как у британской команды Blackburn Rovers.

Чарнок вспоминал, что почти вся одежда для спортсменов заказывалась в Англии, за исключением трусов, которые игроки должны были сшить сами. Но что-то пошло не так: «трусы» оказались длиной по лодыжки. Капитан команды, из англичан, решил проблему радикально: позвав на помощь еще нескольких соотечественников, он запер футболистов в раздевалке и ножницами отрезал лишнее.

Футбольная мода

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В 1909 году появился и футбольный «Клуб спорта Орехово». Один из первых профессиональных, официально зарегистрированных в России. Чарнок подошел к делу основательно: через несколько лет «морозовцам», как называли игроков, построили суперсовременный стадион со специальной системой дренажа, которая позволяла очень быстро высыхать травяному покрытию. Пришлось, конечно, пойти на некоторые уступки: старообрядцы Морозовы не одобряли форму игроков, поэтому пришлось заменить спортивные трусы на длинные штаны.

В Орехово-Зуево появились взрослая и детская лиги. Футболисты из Орехово четыре года подряд, в 1910-1913 годах, становились лучшими в Чемпионате Москвы. Кстати, в 1912 году за команду играл Роберт Брюс Локкарт, британский вице-консул и тайный агент.

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После революции команда не исчезла – несколько раз сменив название, она превратилась в «Знамя труда». В 1962 году она даже вышла в финал Кубка Советского Союза, обыграв московский «Спартак» и ленинградское «Динамо». Хотя и уступила в итоге «Шахтеру» со счетом 2:0.

ФК «Знамя Труда» ФК «Знамя Труда»

О своем прошлом команда не забывает и иногда выходит на поле в бело-голубых цветах Blackburn Rovers.