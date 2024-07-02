Как Лев Яшин получил «Золотой мяч», став лучшим футболистом Европы

Виктор Шандрин /TASS Виктор Шандрин /TASS

Его биография без преувеличения легендарная: 11-кратный лучший вратарь СССР, пятикратный чемпион Советского Союза, трехкратный обладатель Кубка СССР. Но в 1962 году Яшин всерьез задумывался завершить спортивную карьеру. Тогда на чемпионате мира Лев Яшин пропустил семь мячей в четырех матчах. После поражения в четвертьфинальном матче от Чили советская сборная вернулась домой. Расстроенные болельщики считали во всем виноватым Яшина.

Ему писали гневные письма, били стекла в квартире, где он жил, говорили, что ему пора уходить из футбола. Каждый его выход на поле сопровождался свистом и криками. Никто и не подозревал, что в том злосчастном мачте Лев Яшин играл с сотрясением мозга, получив удар мячом по голове в самом начале игры.

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Но уже через год Яшин привел московское «Динамо» к победе во всесоюзном первенстве – в 27 матчах он пропустил лишь шесть голов. А осенью сыграл в составе сборной мира в матче к столетию футбола на стадионе «Уэмбли». Вместе с ним на поле вышли Эйсебио, Денис Лоу, Альфредо Ди Стефано, Франсиско Хенто. Советский голкипер не пропустил ни одного мяча. Западная пресса была в восторге: не зря Яшина называют «спрутом» - «его ловкость превосходна, его храбрость просто поразительна!». А вратарь сборной Англии Гордон Бэнкс признавался: «Одного тайма, проведенного с ним на поле, мне вполне хватило, чтобы понять: перед нами гений».

Вскоре после этого Лев Яшин провел игру 1/8 финала отбора на Чемпионат Европы – итальянские футболисты после нее стали называть советского голкипера не иначе как «дьяволом».

Когда настало время выбрать лучшего игрока 1963 года жюри (в его составе был 21 спортивный журналист из стран-членов УЕФА) назвало лучшим Льва Яшина.

Яшин до сих пор остается единственным вратарем, который получил эту престижную награду. В 2020 году France Football признало его лучшим голкипером в истории.

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