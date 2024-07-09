5 фактов про метро в Самаре (ФОТО)

В советское время метро появилось еще в нескольких городах России, и порой оно не уступает по декору столичному. Например, в городе-миллионнике Самаре.

Метро в промышленном городе Куйбышеве, как в советское время называлась Самара, планировали построить еще до Второй мировой войны, но проектирование и строительство затянулись на десятилетия. Открылось оно лишь в 1987 году.

Куйбышев. 26 декабря 1987 г. На станции "Победа". Николай Никитин/ТАСС Николай Никитин/ТАСС

К тому времени метро существовало уже в четырех городах РСФСР — Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Новосибирске — и еще несколько городах союзных республик. Вот, что надо знать про самарскую подземку.

1. Состоит из одной линии

Заблудиться не получится — здесь всего одна линия. Она состоит из 10 станций, общей длинной 11,6 км. Проехать все можно всего за 22 минуты и 38 рублей (в Москве за это время можно проехать лишь половину ветки).

Схема самарского метрополитена Maxim Norkus (CC BY-SA 4.0) Maxim Norkus (CC BY-SA 4.0)

Самара — промышленный город, довольно сильно вытянутый вдоль Волги. Метро охватывает здесь далеко не все районы и находится не совсем близко к центру. Это неслучайно — изначальной идеей было соединить подземкой промышленные районы и жилые кварталы, где жили сотрудники заводов, чтобы именно им было удобнее добираться от дома до работы и обратно.

Станция "Московская" Слава Степанов

В планах — открыть вторую линию, которая будет вести до железнодорожного вокзала.

2. Большинство станций неглубокого заложения

Станция "Российская" Слава Степанов

Те, кто бывал в московском и петербургском метро и долго спускался вниз на эскалаторе, удивятся: в Самаре станции очень неглубокие. На девять из них приходится всего 4 коротких эскалатора, остальные довольствуются лестницами.

Станция "Юнгородок" Слава Степанов

А конечная станция «Юнгородок» и вовсе наземная.

3. Облицованы гранитом и мрамором

Станция "Советская" Слава Степанов

Подобно метрополитенам других городов, построенных в советское время, в декоре самарской подземки использованы лучшие материалы.

Мозаики на станции метро "Спортивная" Слава Степанов

Даже станции со скромным минималистичным дизайном облицованы натуральным камнем.

Станция "Кировская" Слава Степанов

Например, на станции «Кировская» пол вестибюля выстлан бежевым гранитом, а стены — специальным узбекским мрамором «газган», причем с цветовым градиентом от более холодных к более теплым оттенкам.

4. Есть станции, посвященные Великой Отечественной войне и космосу

Война не коснулась города, но тема Победы очень важна для местных жителей — многие из них были тружениками тыла, работали на заводах, обеспечивая фронт. Сюда были эвакуированы многие предприятия более западных регионов (и даже построен резервный бункер для Сталина).

Станция "Победа" Слава Степанов

Одну из четырех первых станций метро назвали «Победа», ее декор отсылает именно к этому знаковому событию. Посередине потолка в форме пирамиды расположены светильники, которые напоминают праздничный салют. Эффект усиливается тем, что свет от них отражается по стальным полосам, пронизывающим своды станции. А у их основания, на уровне глаз пассажиров установлены ордена Победы.

Ордена Победы на станции "Победа" Слава Степанов

Труженикам тыла Великой Отечественной посвящена станция «Безымянка» (ее название дал район). На стенах, облицованных серым мрамором, выложены мозаики с авиационными сюжетами: рядом находится Самарский авиационный техникум, Дворец спорта авиационного завода и сам завод.

Декор станции "Безымянка" Слава Степанов

В 1993 году на проспекте Гагарина была открыта одна из самых красивых и необычных станций метро «Гагаринская». Самара считается негласной космической столицей России: многие космические аппараты и ракета-носитель «Союз» были произведены именно здесь.

Станция "Гагаринская" Слава Степанов

Колонны напоминают формой хвост ракеты, а круглые желтые светильники — лампочки космического корабля.

Станция "Гагаринская" Слава Степанов

Путевые стены украшены мозаиками из темно-синего кафеля на космическую тематику, словно пассажир и сам полетел в межзвездное пространство.

5. Есть перекличка с городской архитектурой модерна

Гуляя по Самаре, повсюду можно встретить невероятной красоты здания и особняки в стиле модерн. Овальные окна, флористические узоры, нестандартные формы. В конце XIX-начале XX века богатые самарские купцы строили себя такие дома в самом модном и утонченном архитектурном стиле и многие из них прекрасно сохранились до наших дней.

Станция "Алабинская" Слава Степанов

Дань уважения этой вехе в истории города — станция метро «Алабинская», открытая в 2015 году. Своим декором она напоминает старую Самару. Станция облицована полированным светло-серым мрамором, а кованые светильники выполнены в стиле фонарей XIX века.

Смотрите видео из самарского метро в рамках нашего проекта «Россия: 85 приключений».

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