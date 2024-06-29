5 фактов про самый большой католический костел России

В Москве действуют три католических храма, в том числе и самый крупный в стране — Собор Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии, построенный еще до революции.

1. Вмещает 5 тысяч человек

В конце XIX века в Москве уже было два католических костела, но они перестали вмещать всех местных католиков — более 30 тысяч человек. В основном, это были поляки, работавшие на Московско-Смоленской железной дороге. Именно они собрали средства и выбрали участок земли неподалеку от Белорусского вокзала.

Это было место на окраине Москвы того времени, довольно далеко от центра и важных православных святынь, поэтому местные власти дали добро на строительство храма, рассчитанного на целых пять тысяч человек! Для сравнения, оригинальный Храм Христа Спасителя до сноса вмещал чуть более семи тысяч человек.

Рождественская месса в соборе Непорочного зачатия пресвятой девы Марии Михаил Терещенко/ТАСС Михаил Терещенко/ТАСС

К началу XX века католиков в Москве и во всей России стало еще больше, чем когда храм задумывался. В 1905 году Николай II издал манифест о веротерпимости, и теперь не только поляки стали прихожанами собора. Количество католиков увеличилось в разы, потому что российские подданные теперь не боялись принимать грекокатолическую веру, многие переходили в нее из православия.

До 1919 года, несмотря на востребованность, новый храм был лишь филиалом более старого московского Храма Святых Апостолов Петра и Павла (ныне недействующего). А потом получил самостоятельность.

2. Построен в неоготическом стиле

Автором проекта храма выступил архитектор Фома Богданович-Дворжецкий, представитель древнего польского дворянского рода. И хотя московские власти ставили условием отсутствие украшений, башен и скульптур, архитектор нарушил все предписания. Дворжецкий вдохновлялся очертаниями Вестминстерского аббатства в Лондоне и Миланским собором.

Собор на открытке начала XX века Общественное достояние Общественное достояние

На рубеже XIX-XX веков в моде был псевдоисторический стиль, поэтому вполне логично, что в строительстве католического собора архитектор ориентировался на средневековую готику. Так возникли стрельчатые арки, устремленные ввысь башенки и крестоцветные орнаменты.

Огромный храм, посвященный непорочному зачатию Девы Марии начали строить в 1899 году, а освятили лишь в 1911 году. При этом работы по внутренней отделке продолжались еще более пяти лет.

3. В советское время здесь были офисы

Гонения на религию начались в России сразу после революции. В 1938 году собор закрыли, все ценности изъяли, а годом ранее священника, поляка Михаила Цакуля, расстреляли по приговору за шпионаж.

Собор многое пережил за советские годы. Бывали пожары, во время Второй мировой храм сильно пострадал от бомбардировок. После войны башни и шпили снесли, и от первоначального облика храма осталось немного.

Проектно-техническое объединение "Мосспецпромпроект", начало 1990-х Станислав Панов/ТАСС Станислав Панов/ТАСС

Огромное внутреннее пространство разделили на этажи и отдельные кабинеты. Первый этаж отдали под склады (в том числе овощебазе), на некоторых этажах сделали общежитие, на других работало бюро промышленного проектирования (Мосспецпромпроект).

4. Ныне это кафедральный собор московских католиков

Во время перестройки, когда религию в СССР уже разрешили вновь, и храмы стали отдавать обратно в лоно церквей разных конфессий, польская диаспора также попросила вернуть храм Непорочного зачатия. Первую службу на ступенях храма провел польский священник Тадеуш Пикус в 1990 году — тогда на территории перед храмом собралось несколько тысяч человек.

Прихожане на праздновании католической Пасхи в кафедральном соборе Непорочного зачатия пресвятой Девы Марии в Москве Илья Питалев/Sputnik Илья Питалев/Sputnik

Однако Мосспецпромпроект удалось выселить лишь в 1996 году — общине пришлось просить лично президента Бориса Ельцина. К 1999 году завершилась реставрация храма. Теперь это каферальный собор архиепархии Матери Божией (то есть отделения римско-католической церкви в Москве), и здесь ведутся службы на нескольких языках и можно даже посмотреть онлайн трансляцию. В 2021 году настоятелем храма впервые стал русский священник — отец Дмитрий Новоселецкий.

Кроме того, в храме находится один из самых больших духовых органов России, и здесь регулярно проходят органные концерты.

5. В новом алтаре хранится частица покрывала Девы Марии

В советское время внутренний облик храма, конечно, сильно пострадал и многие декоративные элементы были утрачены и не восстановлены даже в ходе реставрации. Например, очень сильно изменился алтарь. До революции он представлял из себя маленькую копию собора — готическую композицию с тремя шпилями.

Алтарь до революции и в наши дни Общественное достояние; Виталий Белоусов/Sputnik Общественное достояние; Виталий Белоусов/Sputnik

Основная часть алтаря теперь — это деревянный крест с гипсовой фигурой Иисуса Христа и фигурами Божьей Матери и Евангелиста Иоанна по краям работы Святослава Захлебина.

В алтаре помещены частицы мощей святых, в том числе апостола Андрея, и самая важная — частица покрывала Пресвятой Девы Марии, которой посвящен храм. Эти святые реликвии принял в дар от кафедрального собора Вероны архиепископ Тадеуш Кондрусевич, который многое сделал для возвращения храма верующим.

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