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5 островных крепостей России (ФОТО)

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Узнай Россию
Крепость Орешек на Ореховом острове.

Крепость Орешек на Ореховом острове.

Legion Media
На протяжении веков эти величественные укрепления защищали страну. Сегодня это музеи под открытым небом, напоминающие о древней истории.

1. Остров-град Свияжск

Остров-град Свияжск.

Остров-град Свияжск.

Getty Images

Свияжск должен был стать русским форпостом против Казанского ханства. Он стоит на месте впадения реки Свияги в Волгу.

Все деревянные сооружения сначала построили в городе Мышкине, в 800 км от Свияжска, а в 1551 году, с наступлением весны, сплавили их по Волге к острову. Собрали крепость за 24 дня. В строительстве принимали участие 75 тысяч человек!

Егор Алеев/TASS

После взятия Казани в 1552 году крепость Свияжска постепенно утратила свое значение. Зато здесь стала процветать торговля и промыслы. Стены самой крепости разобрали в начале XVIII века, однако на острове сохранился комплекс Богородицко-Успенского монастыря с мощными стенами и уникальная деревянная Троицкая церковь, построенные в середине XVI века, во времена Ивана Грозного.

Оксана Король/Бизнес Online/TASS

В 2017 году ЮНЕСКО включила Свияжск в список Всемирного наследия.

В наши дни Свияжск — это село с населением в 200 человек. Сюда приезжают ценители русской старины.

2. Крепость Орешек

Петр Ковалев/TASS

Крепость на Ореховом острове в истоке реки Невы под Санкт-Петербургом была построена новгородцами еще в середине XIV века. Затем принадлежала шведам, пока в 1702 году ее окончательно не отвоевал Петр I, переименовав в Шлиссельбург («ключ-город»).

Александровы АГ (CC BY-SA 4.0)

При нем она получила мощные оборонительные укрепления. Вход в крепость расположен под прямым углом к стенам, что затрудняло применение тарана. Изнутри входные проёмы закрывались не только воротами, но и опускными металлическими решётками. Вокруг крепости были рвы с водой и частоколы.

С 1720-х годов здесь располагалась тюрьма для политических каторжников. Среди них были первая жена Петра Евдокия Лопухина и брат революционера Владимира Ленина. Из-за этого крепость Орешек и называют «русской Бастилией».

Алексей Даничев/Sputnik

Сейчас в крепости находится музей, а добраться до нее можно на катере от города Шлиссельбурга.

3. Форт «Александр I»

Legion Media

«Русский форт Боярд» - так чаще всего называют эту морскую крепость, которая находится в двух километрах от Кронштадта. Впрочем, она была построена за 20 лет до французского форта и никогда не использовалась ни как тюрьма, ни как оборонительное сооружение.

Форт, названный в честь императора Александра I, строился с 1838 по 1845 годы на насыпном острове. В нем размещался гарнизон военно-морского флота, в котором служили до 1000 солдат. В 1896 году форт расформировали за ненадобностью. Но пустовал он недолго.

Алексей Даничев/Sputnik

В конце XIX века над миром нависла угроза эпидемии чумы. Форт был перестроен в лабораторию, где работали 20 врачей, искавших лекарство от этой смертельной болезни. Производство препаратов было опасным, поэтому изолированный форт подходил для этих целей. В казематах провели водопровод, электричество, паровое отопление, канализацию. Так форт окрестили «чумным», хотя здесь изучали и холеру, и столбняк, и тиф. 

Legion Media

После революции лабораторию закрыли, а культуры возбудителей чумы и холеры перевезли в Саратов, где был открыт первый в стране противочумный институт. В советские годы форт использовался как склад военной техники, но к 1980-м годам снова был заброшен. В настоящее время он на реставрации, увидеть его можно только с воды.

4. Владивостокская крепость

Legion Media

Только представьте: 150 километров линии обороны и почти 10 км подземных галерей!

Одна из самых мощных островных крепостей России находится во Владивостоке. Она была построена на острове Русский вблизи города в конце XIX - начале XX века. Основная линия обороны появилась после Русско-японской войны 1905 года.

Legion Media

Крепость имела 16 башен и около 50 береговых батарей. Все основные сооружения имели подземные кабели связи и снабжались электричеством. Между башнями были проложены тоннели и галереи. При строительстве использовались передовые технологии своего времени.

В советские годы на острове размещалась база Тихоокеанского флота с артиллерийскими батареями, тяжелыми морскими орудиями, радиолокационными станциями.

Legion Media

Сегодня флот базируется во Владивостоке, а на острове находится музей «Владивостокская крепость».

5. Крепость Пор-Бажин

Андрей Панин/РГО

От этой крепости остались лишь руины, но и они вызывают массу вопросов у археологов и исследователей. Пор-Бажин в переводе с тувинского значит «глиняный дом».

Крепость находится на небольшом острове посреди горного озера Тере-Холь, добраться до которого сложно и сегодня. Его воды местные жители считают священными.

S. Weinstein/Sputnik

Тем не менее, описание этого места встречается еще у исследователя Сибири Семена Ремезова в 1701 году: «Город каменный старой, две стены целы, две развалили, а котора города - того не знаем».

В конце XIX века изучение острова начал этнограф Дмитрий Клеменц, а затем продолжили советские ученые. Руины образовывали четкий прямоугольник с лабиринтом улиц внутри. Здесь был дворцовый комплекс с колоннами, фундамент которого прекрасно сохранился. То, что крепость была очень старой, не вызывало сомнений. В то же время создавалось впечатление, что ее жители просто исчезли. Никаких человеческих захоронений здесь не нашли.

Но кто построил крепость, столь нетипичную для этой местности, и что случилось с ее жителями? Одна из самых распространенных версий, что Пор-Бажин был построен в VIII-IX веках уйгурами, а озера тогда вообще не было. Оно появилось в результате землетрясения, которое и заставило уйгуров покинуть эту крепость.

Por-Bajin Fortress Foundation (CC BY 4.0)

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