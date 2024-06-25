5 причин побывать в Летнем саду Петербурга (ФОТО)

Летний сад находится на одноименном острове в самом центре Петербурга. Изначально он был частью большого острова Усадица, который в XVIII веке поделили с помощью каналов на 14 частей. Сегодня сохранились лишь пять из них, в том числе Адмиралтейские острова, Новая Голландия и Летний сад.
Как и французский дворцовый парк, Летний сад построен по законам регулярной планировки. Его территория разделена боскетами – участками деревьев, которые создают зеленые стены, и аккуратными прямыми аллеями, вдоль которых установлены скульптуры итальянских мастеров. Их коллекцию начали создавать еще при Петре. Например, в 1720-м тут установили первую античную статую в России — Венеру II-III века до нашей эры подарил русскому императору Папа Римский Климент XI.
До наших дней, правда, сохранилось порядка 90 статуй: в саду установлены в основном точные копии, а оригиналы хранятся в Михайловском замке неподалеку.
Петр I обожал водные увеселения, поэтому фонтанов в Летнем саду было много, некоторые сохранились до сих пор.
Например, у Царицына фонтана на Центральной аллее Екатерина I принимала дам.
Еще один называется «Пирамида» – императрица хотела, чтобы в саду был фонтан именно такой формы.
С XIX века сад - любимое место для прогулок горожан. Среди тех, кто наведывался туда, был и Александр Пушкин. Поэт называл его своим огородом и чувствовал себя там как дома: «Я, вставши от сна, иду туда в халате и в туфлях. После обеда сплю в нем, читаю и пишу».
Кстати, Евгения Онегина гувернер водил гулять именно в Летний сад.
Одной из первых каменных построек Петербурга был Летний дворец в голландском стиле. До 1725 года император проводил в нем каждое лето. Жил на первом этаже, второй предназначался для его супруги. Сейчас здесь работает музей.
Кстати, рядом со дворцом находится Красный сад - огород, где выращивались пряные травы, лекарственные растения, именно здесь высадили первый картофель в России. Полюбоваться аккуратными рядами цветов и растений можно и сейчас. Особенно приятно с летней веранды кафе рядом.
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