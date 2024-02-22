10 мест вокруг Петербурга, которые нужно посетить (ФОТО)

Средневековые крепости, дворцы и эко-тропы. Окрестности Петербурга и Ленинградская область наполнены удивительными достопримечательностями на любой вкус.

1. Церковь Андрея Первозванного на Вуоксе

Церковь Андрея Первозванного на Вуоксе Legion Media Legion Media

Церковь построили в 2000 году на монолитной скале посреди воды, то есть храм буквально возвышается на крохотном острове на реке Вуоксе.

В первые годы работы прихожанам и паломникам приходилось добираться сюда на службу на лодках. Но недавно был построен мост, соединивший остров с берегом, что сделало пейзаж еще более сказочным.

2. «Линдуловская роща»

Государственный природный заказник «Линдуловская роща» Николай Степаненко/Дирекция особо охраняемых природных территорий Ленинградской области

В природном заказнике «Линдуловская роща» самое древнее в России искусственное насаждение лиственниц. Высаживать деревья здесь задумал еще Петр I для нужд кораблестроения, а 100 лет спустя зону объявили заповедником.

Сейчас здесь можно пройти по экологическому маршруту, который займет примерно полтора часа. Дорожки оборудованы лестницами, смотровыми площадками, беседками для отдыха – в общем, есть все, чтобы насладиться холмистой местностью с роскошными вековыми лиственницами.

3. Шепелевский Маяк

Шепелёвский маячный городок, Шепелёво Nikolay Bulykin (CC BY-SA 4.0) Nikolay Bulykin (CC BY-SA 4.0)

Маяки всегда привлекают путешественников, пусть даже внутрь постройки заходить запрещено законом. В ленинградской области в чаще всего ездят к Осиновецкому маяку, так как по соседству есть прекрасный пляж. Но для любителей более тихих прогулок можно посоветовать Шепелевский маяк.

Его фонарное сооружение изготовили во Франции в 1910 и установили в кирпичной башне на Шепелёвском мысе полуострова Гора-Валдай. С территории маяка открывается живописный вид на морскую полосу, а в зимнее время здесь можно пройтись по льду.

4. Лосевский порог

Экстремальный туризм на реке Вуокса Алексей Даничев/Sputnik Алексей Даничев/Sputnik

Крупнейший искусственный порог в России получился случайно — в 19 веке Суходольское озеро решили соединить с Ладожским, и медленный приток реки Вуоксы стал бурным. С тем пор поселок Лосево Приозерского района стало местом притяжения для любителей водных видов спорта: здесь можно заняться рафтингом, покататься на каяках и байдарках, справиться по маршрутам различной сложности.

Летом здесь проходит один из самых ярких фестивалей области — Bubble Baba Challenge. Сотни людей одновременно прыгают в бурную реку на надувных резиновых женщинах, чтобы проверить, кто пройдет дистанцию в 600 метров быстрее. В 2023 году, например, в заплыве участвовали более 400 человек.

5. Крепость Орешек

Ансамбль крепости Орешек Александровы АГ (CC BY-SA 4.0) Александровы АГ (CC BY-SA 4.0)

История крепости на острове в устье Ладожского озера насчитывает более 700 лет — первые оборонные сооружения тут возвели еще по приказу внука Александра Невского Юрия Даниловича.

В 1702 году остров отвоевал у шведов Петр I, переименовав в Шлиссельбург (ключ-город), а век спустя на территории возвели тюрьму, ставшую известной как «Русская Бастилия». В разное время там содержали декабристов, революционеров и даже царскую семью. Именно здесь казнили, например, брата Владимира Ленина.

Сейчас до острова можно добраться на катере от расположенного рядом города Шлиссельбурга. В самой крепости работает музей об истории тюрьмы.

6. Кронштадт и его форты

Фестиваль воздушных змеев "Фортолет" в историко-культурном комплексе "Форт Константин" Алексей Даничев/Sputnik Алексей Даничев/Sputnik

Город Кронштадт заложили как линию обороны Петербурга с моря, и на протяжение двух веков он рос и обрастал фортами на островках по краям. Последних построили 17, каждый имеет уникальную историю. Один, например, взорвали пьяные французские матросы, другой использовали как территорию для создания лекарства от чумы.

Обо всех легендах места можно узнать в наиболее хорошо сохранившемся форте под названием «Константин», его сейчас используют как современный культурно-исторический кластер. Там можно узнать местную историю, взять морскую экскурсию по фортам на катере и посетить Музей маяков с уникальными экспонатами.

7. Дворцово-парковые ансамбли и Царское село

Екатерининский дворец в Царском Селе Vladislav Zolotov/Getty Images Vladislav Zolotov/Getty Images

В ленинградской области расположено самое большое в России количество загородных дворцово-парковых ансамблей, связанных с династией Романовых. Один из самых известных – “Царское село” около города Пушкин.

Здесь и роскошный Екатерининский дворец с легендарной “Янтарной комнатой” — архитектурный шедевр барокко, и огромный парк с павильонами и фонтанами.

8. Выборг и парк «Монрепо»

"Парк Монрепо" в Выборге Алексей Даничев/Sputnik Алексей Даничев/Sputnik

Выборг — город, в котором можно почувствовать себя перенесенным в настоящее средневековье. Здесь можно походить по мощеной Рыночной площади, полюбоваться шедеврами северного модерна и попробовать крендель, испеченный по рецепту 400-летней давности.

Но главным сокровищем Выборга можно считать большой парк-заповедник «Монрепо». В живописной зоне с китайскими мостиками и чайными беседками приятно гулять, и обязательно дойдите до внушительных гранитных скал.

9. Музей-усадьба Ильи Репина «Пенаты»

Музей-усадьба Ильи Репина «Пенаты» Legion Media Legion Media

В 45 километрах от Санкт-Петербурга жил и творил великий русский художник Илья Репин. Его дом впоследствии стал первым в стране мемориальным музеем.

Внутри – личные вещи мастера, а также около 600 работ самого художника, его сына и других авторов. Посещение также включает осмотр парка вокруг усадьбы. Билеты необходимо покупать заранее на сайте.

10. Экологический веломаршрут «Гряда Вярямянселькя»

Гряда Вярямянселькя, Петяярви Арсений Кашкаров/Дирекция особо охраняемых природных территорий Ленинградской области

Любители крутить педали наверняка оценят тропу по заказнику «Гряда Вярямянселькя». Ее протяженность 11 километров, и она проходит по весьма разнообразной местности: от сосновых лесов до традиционных для области болот. Маршрут подойдет и новичкам и опытным велосипедистам.

Добраться сюда можно либо машине, либо на электричке до станции «Петяярви».

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