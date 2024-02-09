10 самых интересных мест Ярославской области (ФОТО)

Ярославская область — одна из самых красивых в России. Здесь сосредоточено невероятное количество древних городов, церквей и достопримечательностей.

1. Исторический центр Ярославля

Церковь Ильи Пророка DarthArt/Getty Images DarthArt/Getty Images

Ярославль находится на стрелке рек Волга и Которосль. Это столица региона (и неофициальная столица «Золотого кольца» России) и прекрасный город с тысячелетней историей, а его достопримечательности изображены на 1000-рублевой купюре.

Центр Ярославля JackF/Getty Images JackF/Getty Images

Город одновременно и очень современный — с барами и ресторанами на любой вкус, и насыщенный историей, с богатым культурным наследием. Так что здесь можно задержаться и осматривать достопримечательности и храмы довольно долго... (не пропустите Ярославский музей-заповедник и Церковь Ильи Пророка XVII века). Читайте подробный гид по Ярославлю тут.

Даже если вы не любите музеи, рекомендуем все же посетить шоу-макет «Золотое кольцо», где в одном помещении можно посмотреть главные достопримечательности всех городов Золотого кольца — в миниатюре. Причем это не статичная архитектура в миниатюре, а целый живой мир. Тут ездят поезда и машины, работают электростанции, слышен колокольный звон. Каждые 10 минут наступает ночь, и в городах загораются огни, а в окнах жилых домов – свет.

Такой аттракцион понравится и взрослым, и детям. Смотрите больше видео и фото тут.

2. Музей паровозов в Переславле-Залесском

Преображенская церковь XII века saiko3p/Getty Images saiko3p/Getty Images

Это первый город области, который встречается туристу на пути из Москвы в Ярославль, и он тоже входит в «Золотое кольцо». В Переславле находится одна из самых древних сохранившихся церквей России — Спасо-Преображенский собор 1152 года (!). А вообще здесь почти в каждом доме есть уникальный музей со своей тематикой, от утюгов до грампластинок.

Музей паровозов в Переславле-Залесском Legion Media Legion Media

Один из самых необычных таится в лесах недалеко от города — это Переславский железнодорожный музей под открытым небом. Там собраны образцы разных паровозов и вагонов с начала XX века. А еще тут можно покататься на настоящей дрезине.

Читайте подробный гид по Переславлю тут.

3. Плещеево озеро

Церковь Сорока Мучеников на Плещеевом озере Legion Media Legion Media

Переславль стоит на берегу довольного крупного водоема. Это озеро знаменито тем, что Петр I тренировал здесь свою потешную флотилию. На берегу стоит музей, где выставлен Ботик «Фортуна», который, по легенде, построил сам Петр.

Ботик Петра I Belliy/Wikipedia Belliy/Wikipedia

У Плещеева озера есть древний артефакт языческой Руси - священный Синий Камень. Это огромный валун (предположительно его вес около 12 тонн), который меняет цвет на синий после дождя. Камню поклонялись местные жители в дохристианские времена, но и уже с принятием православия, его наделяли мистическими свойствами (предполагалось, что он обладает нечистой силой).

Синий камень Mara Fribus/Getty Images Mara Fribus/Getty Images

Плещеево — рай для экотуристов, здесь обитает множество редких птиц и животных, вокруг лес и живописные места. Можно остановиться в одной из баз отдыха или поставить палатку и наслаждаться видами, плавать на лодках или сапах. А еще здесь есть школа кайта, а летом проходят фестивали воздушных шаров.

4. Ростовский кремль

Ростовский кремль can400/Getty Images can400/Getty Images

Следующим город в пути — Ростов Великий (не путать с южным Ростовом-на-Дону). Его главная достопримечательность — белокаменный кремль невероятной красоты. Он запечатлен и в поп-культуре: здесь снимали многие сцены культовой комедии «Иван Васильевич меняет профессию».

Кадр из фильма "Иван Васильевич меняет профессию" Леонид Гайдай, 1973/Мосфильм Леонид Гайдай, 1973/Мосфильм

Кремль здесь — не оборонительное сооружение, как в других городах. Он был построен в качестве резиденция ростовского митрополита Ионы III в 1650-80 годах. А высокие стены с бойницами, обзорные башни — скорее стилизация и дань архитектурной моде.

Внутри нужно непременно зайти в древний Успенский Собор, посмотреть иконостас и фрески, а также прогуляться по живописному саду. В местной трапезной — отведать выпечки с квасом, медовухой или сбитнем.

В качестве сувенира тут можно захватить украшение в технике ростовской финифти, старинного местного промысла.

Читайте наш гид по Ростову тут.

5. Углич — город, где вершилась история

Углич, вид на Церковь Димитрия на Крови Andrey Nikitin/Getty Images Andrey Nikitin/Getty Images

Небольшой городок на живописном берегу Волги известен на всю Россию. Но не благодаря древним церквям или природе, а как место, где было совершено убийство царевича Дмитрия, прервавшее династию Рюриковичей и давшее начало Смутному времени.

Главные достопримечательности здесь в Кремле, а вокруг — россыпи сувениров и новая набережная с модными кафе.

Зайдите в Палаты угличских князей XV века, а также в Церковь Димитрия на Крови, построенную на месте убийства царевича, — внутри фантастические росписи.

А вот наш подробный гид по Угличу.

6. Город мышей

Мышкин JackF/Getty Images JackF/Getty Images

Круизные корабли, курсирующие по Волге, непременно делают остановку в Мышкине. Это самый милый (и мимимишный) городок во всей области, маленький центр которого сохранил дух русской старины. Благодаря своему названию, городок сделал мышь своим брендом. И теперь мыши (ненастоящие) здесь абсолютно повсюду — есть специальный музей, посвященный мыши и на каждом шагу продаются сувениры: мыши в самых разных вариациях.

Мыши Мышкина Andrey Nikitin/Getty Images Andrey Nikitin/Getty Images

Особо ценным считается купить маленькую глиняную мышку и положить ее в кошелек — местные верят, что это к деньгам. Так же на площади, где пристают волжские лайнеры, продается дюжина видов свежей копченой рыбы. А с колокольни Собора Николая Чудотворца открывается чудесный вид на Волгу.

7. Рыбинск — город в стиле ретро

Ретро вывески на Красной площади Рыбинска Squirrel82v (CC BY-SA 4.0) Squirrel82v (CC BY-SA 4.0)

Еще один город на Волге — Рыбинск. Здесь можно почувствовать атмосферу богатой купеческой жизни — город был настоящим торговым центром, в том числе промышлявшим рыбой. Здесь есть музей братьев Нобелей, которые развивали нефтяную промышленность в городе и на Волге.

Гулять по Рыбинску — одно удовольствие, ведь сегодня главная фишка города в том, что вывески всего центра города выполнены в купеческом ретро-стиле. Даже современные банки, магазины и салоны связи призывают посетителей как будто дореволюционными табличками. А еще в Рыбинске есть прекрасная и очень длинная набережная и даже своя Красная Площадь, которая, несмотря на памятник Ленину, вполне похожа на среднестатистическую европейскую.

8. Самая красивая деревня России

Центр Вятского Анастасия Степанова / Museumfest.ru Анастасия Степанова / Museumfest.ru

Село Вятское в 40 км от Ярославля считается самым красивым в России (по крайне мере по мнению Ассоциации «Самые красивые деревни России»). В последние годы оно стало настоящей меккой для туристов. Центр был отреставрирован в стиле модерн начала XX века, с каменной мостовой и старинными зданиями.

Есть тут и музеи на любой вкус (в том числе Музей русской предприимчивости), и лавки с сувенирами и местными деликатесами, сладостями и настойками, и многочисленные кафе.

9. Борисоглебский монастырь

Вид на центральный вход и церковь Сергия Радонежского Ludvig14 (CC BY-SA 4.0) Ludvig14 (CC BY-SA 4.0)

Между Ростовом и Угличем находится древний и очень важный монастырь. Он был основан в 1363 году монахами Федором и Павлом по благословению самого Сергия Радонежского, который согласно преданию и выбрал это место (недалеко отсюда он родился). Монастырь был всегда уездным центром, его посещали цари, вокруг него постепенно сформировалось село, проходили ярмарки и торги.

В советское время здесь прекратились службы и открылся музей, но сегодня монастырь был вновь действующий. О былом величии говорят впечатляющие монастырские стены и внушительная надвратная церковь.

10. Тутаев

Воскресенский собор в Тутаеве Legion Media Legion Media

Город получил это название после революции, а до этого именовался Романов-Борисоглебск. Он был известен заводом минеральных масел, а также льняной и меховой мануфактурами (в XVIII веке тут вывели свою собственную породу романовских овец).

До сих пор попасть из одной части города в другую можно только паромной переправой, так что приготовьтесь к плаванию или выбирайте для посещения только одну сторону. Например, Борисоглебскую, где расположен невероятной красоты Воскресенский собор XVII века. Рассмотрите изразцовые пояс и росписи на фасаде, а внутри непременно подойдите к реликвии храма — уникальной трехметровой иконе Спас Борисоглебский, которую считают чудотворной.

Подписывайтесь на «Узнай Россию» в Телеграм, ВКонтакте, Одноклассниках и Дзене