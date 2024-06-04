10 полезных советов для туриста в Санкт-Петербурге

Если вы первый раз едете в культурную столицу и намереваетесь хорошо изучить город, ловите несколько лайфхаков, которые сделают ваш визит комфортнее и приятнее.

1. Выбирайте лучшее время для поездки

FluxFactory/Getty Images FluxFactory/Getty Images

Санкт-Петербург прекрасен в любое время года. Рекомендуем приезжать летом, особенно в сезон белых ночей — с конца мая и до начала июля. А также в конце сентября, когда город и загородные парки окрашиваются в осенние цвета. Зимой тут могут быть довольно суровые холода, но с начала декабря по конец января весь город красиво украшен новогодней иллюминацией и во многих местах открывают живописные катки. Так что если не боитесь мороза, милости просим!

2. Исследуйте Петербург за пределами Невского проспекта и основных достопримечательностей

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Многие туристы совершают одну и ту же ошибку и бОльшую часть времени толпой гуляют по Невскому проспекту. Конечно, это главная артерия города, но одного раза пройтись по нему будет достаточно. Чтобы не толкаться на Невском, непременно «прыгайте» в сторону на соседние и параллельные улицы, находите тут и там красивые здания и дворцы, заходите в открытые дворы, исследуйте непарадный Петербург в стиле Достоевского.

3. Купите карту «Подорожник»

Александр Гальперин/Sputnik Александр Гальперин/Sputnik

Если вы собираетесь пользоваться общественным транспортом, лучше всего купить транспортную карту «Подорожник». Пополняя баланс электронного кошелька, картой можно удобно оплачивать проезд в метро, автобусах, троллейбусах и трамваях.

4. Скачайте официальное приложение для такси

Алексей Даничев/Sputnik Алексей Даничев/Sputnik

Если вам все-таки необходимо воспользоваться такси, то лучше скачать приложение. Просто так ловить машину не советуем, цена может быть крайне неожиданной, да и это небезопасно. Лучше вызовите такси через приложение Яндекс Go, Get Taxi или Сити-Мобил.

5. Заранее покупайте билеты онлайн

Westend61/Getty Images Westend61/Getty Images

Чтобы не стоять в очередях в Эрмитаж или другие музеи (а также церкви вроде Исаакиевского собора или Храма Спаса на Крови), лучше спланировать визит заранее. Билеты продаются по сеансам раз в полчаса-час, так что можно примерно рассчитать время, когда вы пойдете. К тому же, купив билет онлайн, вы точно будете уверены, что музей работает в этот день! Потому что Эрмитаж не работает по понедельникам, а вот Русский музей закрыт по вторникам!

6. Бронируйте рестораны заранее

Александр Голубев/Getty Images Александр Голубев/Getty Images

В Санкт-Петербурге огромное количество кафе, ресторанов и баров на любой вкус. Но если вы нацелились в определенное место, лучше также забронировать его заранее по телефону или онлайн форме. В отдельные популярные места бывает просто не попасть из-за большого наплыва посетителей.

7. Выбирайте отель в пределах Центрального района или реки Фонтанка

Владислав Золотов/Getty Images Владислав Золотов/Getty Images

Санкт-Петербург довольно большой город, поэтому если вы нацелены осмотреть как можно больше достопримечательностей, то лучше остановиться на южном берегу реки Невы. Центр понятие довольно растяжимое, но в целом если вы остановитесь неподалеку от Невского проспекта или до реки Фонтанка, то повсюду можно добраться довольно быстро и удобно.

Здесь можно найти гостиницы в разной ценовой категории, но если вы хотите сэкономить или вам хочется жить около определенных локаций дальше от центра, то лучше выбирать отели близко к метро.

8. Помните про разводные мосты

thrshr/Getty Images thrshr/Getty Images

С апреля по ноябрь в Санкт-Петербурге разводят мосты. Это одно из самых популярных зрелищ для туристов, однако, создает некоторые проблемы для передвижения в городе. Так что если вы загулялись белыми ночами вокруг Исаакия, а вам надо на Васильевский остров в отель, помните, что с 1:30 ночи и до 4:30 утра перебраться на другую сторону Невы проблематично. Есть объездная дорога, но на такси выйдет довольно долго и недешево.

9. Выделите день на поездку за город

Юлия Бурмистрова/Getty Images Юлия Бурмистрова/Getty Images

Санкт-Петербург был построен как новая столица для Российской Империи. И чтобы насладиться мощью и красотой имперских резиденций, нужно непременно посетить один из загородных дворцовых комплексов — для начала Петергоф с его величественными фонтанами или Царское Село. На поездку лучше выделить целый день, неспешно прогуляться по внушительного размера паркам, зайти во дворцы (не забудьте купить билеты заранее), там же можно и пообедать.

10. Закладывайте на поездку не менее трех дней

Александр Рубцов/Getty Images Александр Рубцов/Getty Images

Конечно, не хватит и двух недель, чтобы осмотреть все достопримечательности Петербурга и окрестностей. По одному Эрмитажу можно ходить целый день. Но чтобы выполнить программу-минимум, лучше приехать не менее, чем на три дня. Сходить в парочку музеев, покататься на кораблике по каналам, съездить за город, посмотреть балет в Мариинском театре и много-много гулять по дневному и ночному Петербургу.

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