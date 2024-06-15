5 фактов про Троице-Сергиеву Лавру, главный русский монастырь

Эта обитель стала особым местом не только для всех православных, но и для советского режима. Почему?

1. Основан преподобным Сергием Радонежским

Монастырь неслучайно называется Свято-Троицкой Сергиевой Лаврой (или просто Троице-Сергиевой). Его основал Сергий Радонежский — монах, живший в XIV веке. Позже он стал одним из главных русских святых. Еще совсем юным Сергий выбрал путь отшельника и вместе со старшим братом Стефаном поселился в глухом лесу, где построил небольшую келью и часовню, которую освятили в честь Святой Троицы.

«Преподобный Сергий Радонежский. (Благословение)» Сергей Кириллов (CC BY-SA 3.0) Сергей Кириллов (CC BY-SA 3.0)

Вскоре брат покинул Сергия. В житии святого рассказывается о том, как бесы пугали и самого Сергия, пока он жил один в маленькой избушке посреди леса. Но молитвой и крепостью духа он преодолел страх. О чудесном иноке, победившем нечистую силу, разлетелась молва, и в монастырь стали стекаться другие монахи, а также простые люди, искавшие утешения и надежды посреди ужаса татаро-монгольского ига. Датой основания обители считается 1342 год.

Историк Василий Ключевский считает, что Сергий поспособствовал началу нравственного и политического возрождения русского народа. После разробленности Руси и векового засилья татаро-монгольского влияния, именно Сергий и его монастырь стали по сути центром духовного объединения страны.

2. Сыграл важную роль в политической и военной жизни страны

Сергей Милорадович. «Оборона Троице-Сергиевой лавры в 1608—1610 годах», 1894 Русский музей Русский музей

Из-за регулярных нашествий татаро-монголов целые русские города и княжества были разграблены, сожжены и лежали в руинах. Московский князь Дмитрий Донской стал первым, кто набрался смелости, наконец, дать отпор врагу и собрал войско, объединившись с другими князьями. Именно к Сергию в монастырь он приехал за поддержкой. Настоятель благословил князя и даже отправил на Куликовскую битву двух своих монахов-воинов Пересвета и Ослябю. Победа русского войска в этой битве положила начало освобождению Руси от иностранного господства и объединению русских земель под главенством Москвы.

Сергиев монастырь не раз был в эпицентре исторических событий и после. Во времена Ивана Грозного (которого, кстати, крестили в Лавре), вокруг монастыря были выстроены мощные стены, и он стал крепостью для защиты подступов к Москве со стороны Казанского ханства. В начале XVII века, в Смутное время, больше года он был под осадой войск польских интервентов и самозванца Лжедмитрия. Крупные средства монастырь вложил в поддержку ополчения Минина и Пожарского в борьбе за независимость России.

Ансамбль Троице-Сергиевой Лавры Getty Images Getty Images

В конце XVII века здесь укрывался от политических противников Петр I. При Елизавете Петровне в XVIII веке было построено несколько новых церквей в стиле барокко. Теперь они дополняют ансамбль главного Свято-Троцкого собора XV века и более поздних построек. Также императрица даровала монастырю статус лавры, то есть важнейшего духовного центра, монастыря с особым значением. Сегодня на территории России всего две лавры (еще одна – Александро-Невская Лавра в Санкт-Петербурге). Подчиняется монастырь напрямую патриарху.

3. В монастыре был принципиально новый тип монашеского общежития

Раньше монахи легко странствовали по Руси и жили в основном милостыней. Но Сергий впервые поменял этот привычный уклад. Он запретил своей братии покидать монастырь, его иноки трудились и сами обеспечивали себя, а если есть было совсем нечего, то молились еще усерднее о послании «хлеба насущного». Позже именно ученики Сергия открыли в самых уединенных уголках страны монастыри с таким же укладом.

Священнослужитель на фоне Лавры в Сергиевом Посаде Рамиль Ситдиков/Sputnik Рамиль Ситдиков/Sputnik

Прибывавших в обитель новых монахов Сергий брал под свое крыло, учил благонравию, за каждым внимательно следил, чтобы усердно молились и не поддавались искушениям мирской жизни. У всех был строгий распорядок дня, все, и сам Сергий, неустанно трудились – сами строили церкви, готовили пищу, кололи дрова и шили одежду, полностью себя обеспечивали.

При этом Сергий воспитывал настоящее братство, которое показывало мирянам пример христианского общежития. За монашеское подвижничество Сергий еще с XV века почитался на Руси как святой в лике преподобного, то есть как монах, который молитвой, постом и трудами стремился быть подобным Иисусу Христу. Сейчас Сергия как святого почитают не только православные, но и старообрядцы, и католики. А в Лавре продолжают традиции братского общежития, кроме того, в стенах Лавры находится Московская духовная академия, и здесь живут семинаристы.

4. Здесь родилась главная русская икона – «Троица» Андрея Рублева

Андрей Рублев. Троица, 1422-1427 Общественное достояние Общественное достояние

Первая часовня будущего монастыря была посвящена именно Троице, и впоследствии монастырь был назван Свято-Троцким. В первой половине XV века второй игумен монастыря и ученик Сергия попросил знаменитого иконописца Андрея Рублева написать образ святой Троицы. Его икона, написанная, между 1422 и 1427 годами, стала важнейшей церковной реликвией и шедевром русской культуры. Впервые Рублеву удалось художественным языком сформулировать важнейший для православия постулат о божественном триединстве.

Икона размером 141,5 x 114 сантиметров стала одной из главных святынь монастыря (помимо мощей Сергия Радонежского) и располагалась на иконостасе Троицкой церкви справа от царских алтарных врат. В 1929 году советская власть передала икону Третьяковской галерее, где она долгие годы хранилась в особых условиях, а для монастыря позже была сделана копия.

Но в 2023 году по решению президента РФ икону передали обратно Русской Православной церкви. Сейчас она находится временно в Храме Христа Спасителя, но на праздник Троицы 23 июня 2024 году ее перевезут в Троице-Сергиеву Лавру.

5. В советское время был «витриной» православия

Успенский собор Троице-Сергиевой Лавры, 1971 Л. Носов/Sputnik Л. Носов/Sputnik

По сравнению с многими другими церквями и монастырями, которые были закрыты и разрушены, Лавра пострадала не так сильно. Ни одно из древних строений не было полностью уничтожено. В 1919 году иноков распутили, и монастырь был закрыт, многие церковные ценности были изъяты и переплавлены, в том числе самый большой на тот момент действующий царь-колокол (в 2000-х его восстановили).

Но советская власть поняла, что монастырь представляет историческую ценность. В его стенах сразу же открыли историко-архитектурный музей. И весь XX век здесь проходили реставрации. Также прямо в Лавре открыли также училище по подготовке реставраторов.

В 1940-х Сталин смягчил позицию по поводу Церкви, по сути реабилитирован православие в СССР. И в Лавре возродилось монашеская жизнь, а первым настоятелем стал патриарх Алексий I.

Троице-Сергиева Лавра стала своеобразной витриной православия для иностранцев в СССР. Именно сюда возили как на экзотику посмотреть все делегации и туристов. И хотя службы возобновились, жизнь монастыря была полностью под контролем советской власти.

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