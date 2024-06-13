5 фактов про «Гордость мусульман» – самую большую мечеть Европы

В 2008-м в столице Чеченской республики, городе Грозном, открыли одну из самых больших мечетей мира «Сердце Чечни». (О ней мы писали тут, читайте подробнее) Но через вскоре республика вновь потрясла мировые заголовки: в 2019-м в Шали открылась мечеть в несколько раз больше. Именно она и стала самой большой в Европе. Вот, что нужно о ней знать.
Внутренний двор мечетиЕлена Афонина/ТАСС
Сама мечеть вмещает свыше 30 тысяч человек, кроме того, на прилегающей территории могут молиться еще 70 тысяч мусульман. Комплекс мечети занимает более пяти гектар в центре города Шали, одного из крупнейших в Чечне.
Высота купола мечети более 40 метров, а четыре минарета возвышаются на 63 метра.
Люстра в виде лотоса украшена кристаллами SwarovskiЕкатерина Чеснокова/Sputnik
Мечеть облицована белым мрамором с греческого острова Тасос — его понадобилось 6,5 тыс. тонн. Таким же украшен пол вокруг Каабы, главной мусульманской святыне в Мекке. Стены и купол внутри расписаны вручную золотом мастерами из Узбекистана и Турции. Золотом и кристаллами Swarovski также украшена главная люстра, которая весит около трех тонн.
Площадь ковра, сотканного из новозеландской овечьей шерсти, составляет 8 тыс. кв.м, а его вес — 36 тонн.
Росписи и позолоту вручную выполняли мастера из Узбекистана и ТурцииЕлена Афонина/ТАСС
В декоре и архитектуре мечети можно увидеть черты персидской, арабской, среднеазиатской и византийской культуры. Автор проекта — узбекский архитектор Абдукахар Турдиев, — в убранстве использовал некоторые узнаваемые элементы из архитектуры Самарканда и Бухары, а также важные для исламского мира символы и черты национальной чеченской архитектуры. Так входные ворота мечети напоминают арку в стиле Тадж-Махала или Мири Араб в Бухаре. А михраб (стена, указывающая в сторону Каабы) украшен надписями из Корана на арабском.
Мусульмане во время торжественного намаза в день праздника жертвоприношения Курбан-байрамЕлена Афонина/ТАСС
Когда мечеть строили, то сразу предполагали, что она станет местом массового паломничества, причем не только чеченцев, но всех, кто исповедует ислам. И величественная постройка действительно стала «Гордостью мусульман» во всем мире. Советник главы Чечни поставил ее в один ряд с историческими мечетями Мекки и Медины.
Вечерняя подсветка мечетиЕкатерина Чеснокова/Sputnik
Торжественное открытие мечети 23 августа 2019 года было приурочено ко дню рождения первого президента Чечни Ахмату-хаджи Кадырову, погибшему во время террористического акта в 2004 году. Однако в итоге мечети дали имя пророка Мухаммада.
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