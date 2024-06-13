5 фактов про «Гордость мусульман» – самую большую мечеть Европы

Белый мрамор, позолота и ручная роспись. Чем еще известна мечеть в чеченском городе Шали.

В 2008-м в столице Чеченской республики, городе Грозном, открыли одну из самых больших мечетей мира «Сердце Чечни». (О ней мы писали тут, читайте подробнее) Но через вскоре республика вновь потрясла мировые заголовки: в 2019-м в Шали открылась мечеть в несколько раз больше. Именно она и стала самой большой в Европе. Вот, что нужно о ней знать.

1. Здесь могут молиться более 100 тысяч человек

Внутренний двор мечети Елена Афонина/ТАСС Елена Афонина/ТАСС

Сама мечеть вмещает свыше 30 тысяч человек, кроме того, на прилегающей территории могут молиться еще 70 тысяч мусульман. Комплекс мечети занимает более пяти гектар в центре города Шали, одного из крупнейших в Чечне.

Высота купола мечети более 40 метров, а четыре минарета возвышаются на 63 метра.

2. Уникальный декор и убранство

Люстра в виде лотоса украшена кристаллами Swarovski Екатерина Чеснокова/Sputnik Екатерина Чеснокова/Sputnik

Мечеть облицована белым мрамором с греческого острова Тасос — его понадобилось 6,5 тыс. тонн. Таким же украшен пол вокруг Каабы, главной мусульманской святыне в Мекке. Стены и купол внутри расписаны вручную золотом мастерами из Узбекистана и Турции. Золотом и кристаллами Swarovski также украшена главная люстра, которая весит около трех тонн.

Площадь ковра, сотканного из новозеландской овечьей шерсти, составляет 8 тыс. кв.м, а его вес — 36 тонн.

3. Сочетает элементы мировой исламской культуры

Росписи и позолоту вручную выполняли мастера из Узбекистана и Турции Елена Афонина/ТАСС Елена Афонина/ТАСС

В декоре и архитектуре мечети можно увидеть черты персидской, арабской, среднеазиатской и византийской культуры. Автор проекта — узбекский архитектор Абдукахар Турдиев, — в убранстве использовал некоторые узнаваемые элементы из архитектуры Самарканда и Бухары, а также важные для исламского мира символы и черты национальной чеченской архитектуры. Так входные ворота мечети напоминают арку в стиле Тадж-Махала или Мири Араб в Бухаре. А михраб (стена, указывающая в сторону Каабы) украшен надписями из Корана на арабском.

4. Называется «Гордость мусульман»

Мусульмане во время торжественного намаза в день праздника жертвоприношения Курбан-байрам Елена Афонина/ТАСС Елена Афонина/ТАСС

Когда мечеть строили, то сразу предполагали, что она станет местом массового паломничества, причем не только чеченцев, но всех, кто исповедует ислам. И величественная постройка действительно стала «Гордостью мусульман» во всем мире. Советник главы Чечни поставил ее в один ряд с историческими мечетями Мекки и Медины.

5. Посвящена пророку Мухаммеду

Вечерняя подсветка мечети Екатерина Чеснокова/Sputnik Екатерина Чеснокова/Sputnik

Торжественное открытие мечети 23 августа 2019 года было приурочено ко дню рождения первого президента Чечни Ахмату-хаджи Кадырову, погибшему во время террористического акта в 2004 году. Однако в итоге мечети дали имя пророка Мухаммада.

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