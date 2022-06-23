Самые красивые мечети России ИЗНУТРИ (ФОТО)

Московская соборная мечеть

На сегодняшний день это самая высокая мечеть Восточной Европы. Высота ее минаретов – 78 метров. Мечеть находится в Москве в районе проспекта Мира.

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В сталинские годы религиозные сооружения активно закрывались, переформатировались под складские и другие хозяйственные помещения или просто уничтожались. Но не соборная мечеть. Основанная в 1904 году на средства купца Салиха Ерзина, торговца тканями и пушниной, она никогда не закрывалась. Советский Союз, который стремился наладить отношения с мусульманским миром, часто привозил в нее руководителей разных стран Ближнего Востока.

А. Савин, WikiCommons А. Савин, WikiCommons

Нынешняя мечеть – не реконструкция старой, а отстроенное в 2015 году на ее месте новое здание. В ее основе 131 свая, поскольку под зданием протекает подземная река Напрудная, а рядом проходит линия метро.

А. Савин, WikiCommons А. Савин, WikiCommons

Для молитв отведено три этажа из шести. В мечети есть большой и малый молельный залы (при этом малый зал повторяет пространство старого здания Соборной мечети, существовавшего здесь до 2011 года).

Рамиль Ситдиков /Sputnik Рамиль Ситдиков /Sputnik

По периметру залов расположены балконы для большей вместимости. Всего мечеть вмещает до 10 тысяч человек. Мрамор для отделки привезен из Канады (этот сорт лучше выдерживает холодный климат), а главная хрустальная люстра весом 1,5 тонны и парадные резные двери переданы в дар Правительством Турции.

«Гордость мусульман»

Саид Царнаев/Sputnik Саид Царнаев/Sputnik

Мечеть оправдывает свое название. Белый мрамор, много золота и ручная роспись делают «Гордость мусульман» одной из самых красивых мечетей России.

Сергей Корнеев (CC BY-SA 4.0) Сергей Корнеев (CC BY-SA 4.0)

Ее построили в 2019 году в городе Шали, что в 30 километрах от Грозного, столицы Чечни, и назвали в честь пророка Мухаммеда (полное название - мечеть «Гордость мусульман» имени пророка Мухаммеда). На данный момент это самая большая мечеть Европы, которая вмещает более 30 тысяч человек внутри, и еще 70 тысяч на прилегающей территории.

Сергей Корнеев (CC BY-SA 4.0) Сергей Корнеев (CC BY-SA 4.0)

Архитектура мечети соединила в себе персидский, среднеазиатский и византийский стили. Снаружи мечеть облицована белоснежным мрамором с острова Тасос, который известен своими светоотражающими свойствами и тем, что позволяет в жаркую погоду стабилизировать температуру. А внутри многие декорации выполнены вручную. Например, роспись золотом под куполом и композиции из цветного мрамора.

Саид Царнаев/Sputnik Саид Царнаев/Sputnik

Главное украшение мечети – люстра весом почти три тонны, изготовленная по спецзаказу в Турции, и 395 светильников, украшенных золотом и камнями Swarovski.

Санкт-Петербургская соборная мечеть

Purpleabyss (CC BY-SA 4.0), А. Савин, WikiCommons/TASS Purpleabyss (CC BY-SA 4.0), А. Савин, WikiCommons/TASS

Когда-то это была главная мечеть Российской империи и самая крупная мечеть в Европе. Сегодня Санкт-Петербургская соборная мечеть известна, скорее, как единственная мечеть, построенная на речном острове, а еще мечеть, которая тесно связана с гробницей Тамерлана в Самарканде.

Canes (CC BY-SA 3.0), Маргарита Закарян (CC BY-SA 3.0) Canes (CC BY-SA 3.0), Маргарита Закарян (CC BY-SA 3.0)

Дело в том, что купол мечети практически полностью повторяет купол самаркандской гробницы. Детали отделки тоже берут корни оттуда: художник Л. Максимов специально выезжал в Самарканд для снятия копий орнамента мечетей Шах-Зинде и Гур-Эмир.

Сергей Коньков/TASS Сергей Коньков/TASS

Мечеть была заложена в 1910 году. По-другому ее еще называют голубой мечетью: ее портал, купол и минареты покрыты керамикой голубого цвета.

Canes (CC BY-SA 3.0), Маргарита Закарян (CC BY-SA 3.0) Canes (CC BY-SA 3.0), Маргарита Закарян (CC BY-SA 3.0)

На своих трех этажах она способная вместить до пяти тысяч человек. На последний, третий этаж, под самый купол ведет широкая мраморная лестница. По пятницам и в праздники это становится еще одним местом для моления мужчин, помимо первого этажа.

«Кул Шариф»

Егор Алеев/TASS Егор Алеев/TASS

Мечеть построена на том месте, где была другая мечеть, разрушенная в 1552 году войсками царя Ивана Грозного во время штурма Казани, столицы Казанского ханства. И древняя, и современная мечети носят имя Кул Шарифа – последнего имама и одного из самых уважаемых для татар людей (он был Сеидом - почетный титул для потомков пророка Мухаммеда). Тогда, во время штурма все погибли, включая Кул Шарифа, а город сгорел.

Максим Туманов/TASS Максим Туманов/TASS

Как выглядела первая мечеть Кул Шариф, не известно. Современная ее версия – самостоятельный проект. Ее возвели в 2005 году и приурочили к тысячелетию Казани. Сегодня это главная соборная мечеть республики Татарстан.

Васильевс (CC BY-SA 4.0) Васильевс (CC BY-SA 4.0)

Внутреннее пространство рассчитано на пять тысяч человек. Главный купол здания, 17 метров в диаметре, декорирован внутри по подобию знаменитой «Казанской шапки» - одной из царских регалий русских царей.

Васильевс (CC BY-SA 4.0) Васильевс (CC BY-SA 4.0)

Облицована мечеть гранитом и мрамором с Урала, почти двухтонная хрустальная люстра изготовлена в Чехии, а ковры, устилающие мечеть – подарок Ирана.

Во внутренней отделке также много элементов ручной работы. Например, лепнина и мозаика, которые делали по технологиям шестнадцатого века.

«Сердце Чечни»

Эта мечеть в центре Грозного сделана по подобию Голубой мечети в Стамбуле. Ее открыли осенью 2008 года и назвали именем первого президента Чечни Ахмат-Хаджи Кадырова.

Сара Саитова (CC BY-SA 4.0) Сара Саитова (CC BY-SA 4.0)

Внутри «Сердце Чечни» облицовано белым мрамором с турецкого острова Мармара Адасы, расписана традиционными чеченскими узорами «бустами» (расписывали мечеть мастера тоже из Турции) и текстами из Корана с золотым напылением высшей пробы.

Салман (CC BY-SA 3.0) Салман (CC BY-SA 3.0)

36 люстр с кристаллами Swarovski и чеченским орнаментом повторяют мусульманские святыни: 27 из них повторяют форму мечети Куббату-ас Сахра в Иерусалиме, 8 – мечеть Ровзату-Небеви в Медине, и самая большая люстра повторяет по формам Каабу в Мекке.

Вячеслав Аргенберг (CC BY-SA 4.0) Вячеслав Аргенберг (CC BY-SA 4.0)

Всего на создание коллекции люстр ушло несколько тонн бронзы, 2,5 кг золота и более 1 миллиона деталей!