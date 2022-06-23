Самые красивые мечети России ИЗНУТРИ (ФОТО)

На сегодняшний день это самая высокая мечеть Восточной Европы. Высота ее минаретов – 78 метров. Мечеть находится в Москве в районе проспекта Мира.
В сталинские годы религиозные сооружения активно закрывались, переформатировались под складские и другие хозяйственные помещения или просто уничтожались. Но не соборная мечеть. Основанная в 1904 году на средства купца Салиха Ерзина, торговца тканями и пушниной, она никогда не закрывалась. Советский Союз, который стремился наладить отношения с мусульманским миром, часто привозил в нее руководителей разных стран Ближнего Востока.
Нынешняя мечеть – не реконструкция старой, а отстроенное в 2015 году на ее месте новое здание. В ее основе 131 свая, поскольку под зданием протекает подземная река Напрудная, а рядом проходит линия метро.
Для молитв отведено три этажа из шести. В мечети есть большой и малый молельный залы (при этом малый зал повторяет пространство старого здания Соборной мечети, существовавшего здесь до 2011 года).
По периметру залов расположены балконы для большей вместимости. Всего мечеть вмещает до 10 тысяч человек. Мрамор для отделки привезен из Канады (этот сорт лучше выдерживает холодный климат), а главная хрустальная люстра весом 1,5 тонны и парадные резные двери переданы в дар Правительством Турции.
Мечеть оправдывает свое название. Белый мрамор, много золота и ручная роспись делают «Гордость мусульман» одной из самых красивых мечетей России.
Ее построили в 2019 году в городе Шали, что в 30 километрах от Грозного, столицы Чечни, и назвали в честь пророка Мухаммеда (полное название - мечеть «Гордость мусульман» имени пророка Мухаммеда). На данный момент это самая большая мечеть Европы, которая вмещает более 30 тысяч человек внутри, и еще 70 тысяч на прилегающей территории.
Архитектура мечети соединила в себе персидский, среднеазиатский и византийский стили. Снаружи мечеть облицована белоснежным мрамором с острова Тасос, который известен своими светоотражающими свойствами и тем, что позволяет в жаркую погоду стабилизировать температуру. А внутри многие декорации выполнены вручную. Например, роспись золотом под куполом и композиции из цветного мрамора.
Главное украшение мечети – люстра весом почти три тонны, изготовленная по спецзаказу в Турции, и 395 светильников, украшенных золотом и камнями Swarovski.
Когда-то это была главная мечеть Российской империи и самая крупная мечеть в Европе. Сегодня Санкт-Петербургская соборная мечеть известна, скорее, как единственная мечеть, построенная на речном острове, а еще мечеть, которая тесно связана с гробницей Тамерлана в Самарканде.
Дело в том, что купол мечети практически полностью повторяет купол самаркандской гробницы. Детали отделки тоже берут корни оттуда: художник Л. Максимов специально выезжал в Самарканд для снятия копий орнамента мечетей Шах-Зинде и Гур-Эмир.
Мечеть была заложена в 1910 году. По-другому ее еще называют голубой мечетью: ее портал, купол и минареты покрыты керамикой голубого цвета.
На своих трех этажах она способная вместить до пяти тысяч человек. На последний, третий этаж, под самый купол ведет широкая мраморная лестница. По пятницам и в праздники это становится еще одним местом для моления мужчин, помимо первого этажа.
Мечеть построена на том месте, где была другая мечеть, разрушенная в 1552 году войсками царя Ивана Грозного во время штурма Казани, столицы Казанского ханства. И древняя, и современная мечети носят имя Кул Шарифа – последнего имама и одного из самых уважаемых для татар людей (он был Сеидом - почетный титул для потомков пророка Мухаммеда). Тогда, во время штурма все погибли, включая Кул Шарифа, а город сгорел.
Как выглядела первая мечеть Кул Шариф, не известно. Современная ее версия – самостоятельный проект. Ее возвели в 2005 году и приурочили к тысячелетию Казани. Сегодня это главная соборная мечеть республики Татарстан.
Внутреннее пространство рассчитано на пять тысяч человек. Главный купол здания, 17 метров в диаметре, декорирован внутри по подобию знаменитой «Казанской шапки» - одной из царских регалий русских царей.
Облицована мечеть гранитом и мрамором с Урала, почти двухтонная хрустальная люстра изготовлена в Чехии, а ковры, устилающие мечеть – подарок Ирана.
Во внутренней отделке также много элементов ручной работы. Например, лепнина и мозаика, которые делали по технологиям шестнадцатого века.
Эта мечеть в центре Грозного сделана по подобию Голубой мечети в Стамбуле. Ее открыли осенью 2008 года и назвали именем первого президента Чечни Ахмат-Хаджи Кадырова.
Внутри «Сердце Чечни» облицовано белым мрамором с турецкого острова Мармара Адасы, расписана традиционными чеченскими узорами «бустами» (расписывали мечеть мастера тоже из Турции) и текстами из Корана с золотым напылением высшей пробы.
36 люстр с кристаллами Swarovski и чеченским орнаментом повторяют мусульманские святыни: 27 из них повторяют форму мечети Куббату-ас Сахра в Иерусалиме, 8 – мечеть Ровзату-Небеви в Медине, и самая большая люстра повторяет по формам Каабу в Мекке.
Всего на создание коллекции люстр ушло несколько тонн бронзы, 2,5 кг золота и более 1 миллиона деталей!