Какие церкви не закрывались в советское время

Советская власть уничтожила и закрыла огромное количество храмов по всей стране. Но были и такие, которые уцелели и оставались действующими все эти годы.

Придя к власти, большевики начали активную борьбу с религией. Десятки тысяч храмов были уничтожены или закрыты, церковные ценности разграблены или проданы, колокола переплавлены. (Читайте подробнее тут). В уцелевших церквях устраивали склады, тюрьмы, дома культуры и применяли под самые разные другие нужды.

Но чудесным образом было около сотни храмов, которые закрывались либо на совсем короткий срок, либо не закрывались совсем. Среди них часто оказывались малозаметные церкви на окраинах или при кладбищах, например. Но были и крупные храмы и соборы, которые продолжали богослужения даже в годы борьбы с религией.

Как так получилось и что это за церкви? Вот несколько ярких примеров.

Храм Воскресения Христова в Сокольниках, Москва

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Всего в Москве в советское время действовало немногим более 30-ти церквей.

Воскресенский храм в Сокольниках — архитектурный шедевр, сочетающий неорусский стиль и модерн. Он был построен в 1913 году, незадолго до революции. В 1920-х храм хотели снести, но в итоге сюда свозили ценности и иконы из других, закрытых или уничтоженных храмов. После сноса кафедрального Храма Христа Спасителя, фактически эта церковь стала собором обновленческой Церкви. Это была та часть духовенства, которая в 1920-е годы пошла на сотрудничество с советской властью.

Церковь Пимена Великого в Новых Воротниках, Москва

Solundir (CC BY-SA) Solundir (CC BY-SA)

Эта церковь конца XVII века после революции стал свидетелем церковного раскола. Она также была передана обновленцам, предавшим действовавшего патриарха Тихона. В 1940-х годах Иосиф Сталин реабилитировал Русскую православную церковь и был избран новый патриарх Алексий I. Но Пименовский храм оставался оплотом обновленчества, там продолжал служить обновленческий митрополит Александр Введенский. Лишь после его смерти, храм присоединился к официальной Церкви, а патриарх на литургии даже сказал, что стены храма «покраснели» за тех людей, которые служили тут.

Елоховский собор в Москве

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О Богоявленской церкви в селе Елохове (теперь это район Бауманской) было известно еще с конца XVII века, именно здесь был крещен Александр Пушкин. Современный вид храм приобрел в 1830-х годах, когда был полностью перестроен. После революции из церкви изъяли ценности, но все-таки признали здание памятником архитектуры классицизма. С 1938 года собор стал патриаршим, именно здесь все Московские патриархи с 1943 по 1990 года «вступали» в должность на торжественной литургии. В 1990-х до воссоздания Храма Христа Спасителя, Елоховский храм был кафедральным собором Московской епархии Русской Православной Церкви.

Спасо-Преображенский собор в Санкт-Петербурге

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Собор в стиле классицизм был построен в 1820-х годах. Богатое убранство из драгоценных металлов после революции изъяли, но службы не запретили. Еще в 1920-х Спасо-Преображенский собор передали обновленцам, и он был их главным храмом в Ленинграде.

Псково-Печерский монастырь

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В советское время действовало менее 20 монастырей (и почти все они были в других республиках, за пределами советской России). Даже Троице-Сергиева лавра более 20 лет была закрыта для богослужений, хотя и бережно сохранена как памятник архитектуры.

Но Псково-Печерскому монастырю повезло — за всю историю он ни разу не закрывался. С 1920 по 1945 год эта обитель находилась на территории Эстонии, поэтому советская власть не дотянулась до него. В годы Второй мировой монастырь оказался на оккупированной территории.

После войны город Печоры и монастырь были переданы из Эстонии в Псковскую область советской России. Многие монахи были ветеранами войны. Более сорока лет в монастыре был насельником Иоанн (Крестьянкин) — один из самых почитаемых старцев нового времени.

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