«Смесь обезьяны с тигром»: как на самом деле выглядел Пушкин?

Почти двести лет изучения жизни и творчества поэта должны были бы дать самые исчерпывающие сведения о нем. Однако и сегодня мы сомневаемся в одном — как в действительности выглядел Пушкин?

Единственная фотография?

В интернете долгое время гуляет фотография, на которой якобы изображен Александр Пушкин. Это дагеротип, который, по легенде, сделал сам его изобретатель Луи Дагер в 1836 году в Санкт-Петербурге. На ней – кудрявый мужчина, действительно имеющий сходство с известными живописными портретами великого поэта. Но это не он.

Архивное фото Архивное фото

Опровергнуть миф о «единственном прижизненном портрете» достаточно просто. Во времена жизни Александра Сергеевича хоть и проводились опыты с дагеротипами, однако полноценное обнародование такого метода фиксирования реальности случилось только в 1839 году, через два года после смерти Пушкина.

К тому же, сам процесс съемки тогда был не идеален: чтобы снять одну фотографию не самой высокой четкости, нужно было снимать один кадр на протяжении нескольких дней (на так называемой «большой выдержке»). Объект съемки двигаться не мог, иначе фотография получилась бы смазанной. Разумеется, просидеть неподвижно так долго не смог бы ни один человек.

Наконец, нет никаких доказательств того, что Пушкин когда-либо встречался с Луи Дагером.

Как же он выглядел?

Канонические портреты Пушкина написаны знаменитыми русскими художниками Орестом Кипренским и Василием Тропининым.

Портрет А. С. Пушкина, 1827, Орест Кипренский Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Даже близкие родственники поэта отмечали поразительное их сходство с оригиналом. Однако они же упоминали, что внешность Пушкина на них «несколько» приукрашена.

Портрет А. С. Пушкина, 1827, Василий Тропинин Всероссийский музей А. С. Пушкина, Санкт-Петербург Всероссийский музей А. С. Пушкина, Санкт-Петербург

Тропинин, например, делал к портрету этюд. И вот на нем поэт уже изображен без всяких «фильтров».

Портрет А. С. Пушкина. Этюд, 1827, Василий Тропинин Всероссийский музей А. С. Пушкина, Санкт-Петербург Всероссийский музей А. С. Пушкина, Санкт-Петербург

Современники же отмечали кудрявые каштановые волосы поэта, бакенбарды, которые они называли «ужасными», а также довольно большой нос. Одна из муж Пушкина, Анна Оленина, так описала его в своих мемуарах: «Бог, даровав ему гений единственный, не наградил его привлекательной наружностью… Арапский профиль, заимствованный от поколения матери, не украшал лица его. Да и прибавьте к тому ужасные бакенбарды, растрепанные волосы, ногти как когти, маленький рост».

Маленький рост и африканкая внешность?

«Маленьким ростом» Оленина называла 166,7 см, хотя в то время он считался средним для мужчины в Европе.

Узнай Россию (Hulton Archive; Kozh/Getty Images) Узнай Россию (Hulton Archive; Kozh/Getty Images)

Еще один популярный миф о внешности Пушкина – его африканское происхождение. Известно, что прадедом поэта был эфиоп по имени Абрам Петрович Ганнибал, которого рабом привезли в Россию, где он и остался. Современники действительно отмечали довольно смуглую кожу поэта и пухлые губы, но «африканцем» он если и был, то лишь на 1/8. Его смуглая кожа была непостоянной особенностью; даже наоборот, Александр Сергеевич был очень бледен, просто кожа на солнце быстро и сильно обгорала, поэтому многие часто видели его довольно смуглым. Кстати из-за этой особенности поэт в весеннее и летнее время постоянно ходил по улицам под зонтом. Помимо этого, у Пушкина были несвойственные эфиопам светло-голубые глаза.

Сам поэт, к слову, описывал свою внешность такими словами: в лицейских записках он называл себя «смесью обезьяны с тигром». Правда, так в прошлом в России характеризовали французов, а вовсе не непривлекательную внешность. И неизвестно, был ли Пушкин самокритичен – или правда считал, что он похож на француза.

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