Что такое «филькина грамота»?

Если вы вдруг услышите возмущенное «Это что еще за филькина грамота?!», не пугайтесь. Речь совсем не про новые правила русского языка от какого-то Фильки.

Согласно толковому словарю, «филькой» звали необразованного, глупого человека. А «филькиной грамотой», соответственно – неграмотно составленный документ. По одной из версий, это выражение появилось еще во времена Ивана Грозного. А причиной стал конфликт царя и митрополита Филиппа II.

Общественное достояние Общественное достояние

Священнослужитель выступал против опричнины и просил царя отменить ее и остановить казни. Но Иван IV был непреклонен. И вот в 1568 году, вернувшись из Ливонского похода, он отправился на богослужение в Успенский собор Московского Кремля. Неожиданно Филипп II отказался его благословлять и прилюдно упрекнул за то, что он проливает невинную кровь. Иван Грозный был в гневе и пообещал, что «заставит жаловаться» митрополита и его последователей. Но Филипп был не из пугливых. Совсем скоро, увидев во время крестного хода в Новодевичьем монастыре опричника в круглой шапочке тафье, которую церковь носить запрещала, он сделал тому замечание.

Это стало последней каплей. Обида Ивана Грозного была слишком велика. Вскоре опричники прямо во время службы ворвались в храм, сорвали с митрополита облачение, избили и объявили о его низложении. Но и этого оказалось мало: приспешники царя убили племянника Филиппа и подбросили ему его отрубленную голову.

Общественное достояние Общественное достояние

Священнослужителя сослали в Отроч Успенский монастырь. Но и оттуда он слал царю письма, призывая отменить опричнину. Тот же был непреклонен, пренебрежительно называл митрополита Филькой, а его послания - «филькиной грамотой». Через год Филиппа II нашли мертвым – по одной из версий, его задушил Малюта Скуратов.

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