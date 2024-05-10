10 РЕДКИХ животных из Красной книги, которых можно встретить в Москве

Удивительно, но даже в главном мегаполисе страны можно встретить животных, занесенных в Красную книгу. Вот как они выглядят.

1. Чомга

Чомга (Большая поганка) на пруду в Кусковском лесопарке в Москве. Павел Бедняков/Sputnik Павел Бедняков/Sputnik

Главная внешняя особенность чомги — рыжий «капюшон» с рожками из пучков перьев. Ее можно встретить на Царицынских прудах, где она питается рыбой, ныряя под воду.

2. Ушастая сова

Василий Федосенко/TASS Василий Федосенко/TASS

Эти птицы — настоящие мастера маскировки, поэтому увидеть их очень сложно. Впервые ее заметили в 2022 году на территории природного комплекса №178 в районе Ново-Переделкино, что большая редкость для столь густонаселенного города.

3. Сапсан

Юрий Смитюк/TASS Юрий Смитюк/TASS

Этот сокол размером чуть больше вороны в Москве встречается крайне редко. Питается почти всем, что может летать, например, голубями и воронами. После осуществления четвертьвековой программы восстановления, сапсаны вновь стали гнездиться на главном здании МГУ и других высотных домах.

4. Клинтух

Imagebroker/Global Look Press Imagebroker/Global Look Press

Этот вид птиц уже долгое время находился в так называемой нулевой категории редкости, то есть считался вероятно исчезнувшим. Однако в 2023 году в природно-историческом парке «Москворецкий» обнаружили клинтуха во время весеннего перелета. Возвращение в столицу клинтуха наглядно показывает благополучие экологической обстановки Москвы.

5. Дубонос

Василий Федосенко/TASS Василий Федосенко/TASS

Эта птица практически никогда не обитала на территории Москвы, однако в 2022 году одного представителя этого вида нашли в парке «Кузьминки-Люблино». Дубонос — небольшая птица с мощным толстым клювом. Благодаря такой особенности она может раскалывать желуди и доставать оттуда насекомых.

6. Бобер

Бобер ест яблоко в реке Химка в парке Покровское-Стрешнево. Максим Блинов/Sputnik Максим Блинов/Sputnik

Несмотря на то, что это животное известно всем, оно также занесено в Красную книгу. Бобры обитают в природно-историческом парке «Москворецкий» на Москва-реке, однако их численность крайне мала — всего 8 особей. Тем удивительнее, что они по-прежнему предпочитают жить в столице.

7. Лесная куница

Куница в Зеленограде. mos.ru mos.ru

Даже это, одно из самых скрытных и осторожных животных, смогли обнаружить в столице. Куница обычно охотится на мелких грызунов, птиц, ящериц, иногда питается ягодами. Обитает этот хищник в разных парках Москвы, например, в Битцевском лесу и Южном Бутове.

8. Ночница Брандта

Legion Media Legion Media

В Москве обитают даже летучие мыши, которые редко встречаются в столь населенных городах. Ночница Брандта — это маленькое создание, которое преимущественно ведет ночной образ жизни и питается насекомыми. Малочисленные колонии можно обнаружить в Лефортовском парке, на Воробьевых горах и Лосином острове.

9. Обыкновенный еж

Legion Media Legion Media

Удивительно, но ежи тоже включены в Красную книгу. Обычно они обитают в лесах европейской части России и ведут ночной образ жизни. В Москве ежи встречаются на Лосином острове, в Битцевском лесу, а также в парке «Измайлово».

10. Водяная полевка

Legion Media Legion Media

Численность этих грызунов в последние годы сильно сократилась — тем интереснее, что она также обитает в Москве. И хотя ее считают вредителем, полевку по-прежнему можно встретить в Кузьминском и Лефортовском парках.