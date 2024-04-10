Русский соболь – «мягкое золото» тайги

В таежных лесах Урала и Сибири живет небольшой пушистый зверь, который отличается красотой, сообразительностью и повышенной прыгучестью.

Баргузинский соболь. А. Святов А. Святов

Размером меньше кошки, он, тем не менее, может прыгать на 2 метра в длину. Энергии ему не занимать, благо, в тайге есть где разгуляться.

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Несмотря на милейшую внешность, соболь – настоящий хищник, который нападает на животных меньше его по размеру. В национальных парках нередко они приходят к домикам сотрудников и гостей в поисках чего-нибудь вкусного. Соболь – зверь умный и понимает, что у людей есть еда. Рыба, колбаса, орешки, ягоды – маленькие воришки тащат все, что вкусно пахнет. Но как его ругать?

Соболь в поисках ягод на севере Амурской области. Управление по охране животного мира Амурской области

Еще столетие назад соболь был самым желанным трофеем любого охотника. Его мех считается одним из самых дорогих в мире. Его называли «мягким золотом».

Ключевской природный парк: Мильковский район, Камчатский край. Надежда Хаустова (CC BY-SA) Надежда Хаустова (CC BY-SA)

Именно соболь украшает гербы Новосибирска, Екатеринбурга, Якутска, Тюменской области и других регионов страны. Даже само слово «соболь» – исконно славянское, и на других языках звучит похоже.

Соболь на Байкале. Legion Media Legion Media

Известно 17 видов соболей, которые отличаются друг от друга окрасом, от бежевого до почти черного. Самым ценным и редким считается баргузинский, живущий на Байкале. Он и самый маленький из своих собратьев.

Баргузинский соболь. Владимир Матвиевский/TASS Владимир Матвиевский/TASS

Для охраны этого подвида в 1917 году был создан самый первый в России заповедник – Баргузинский. Из-за охотников соболь практически исчез к началу XX века, и был восстановлен благодаря этой и другим природоохранным зонам. Сегодня в России живет более 1,5 млн этих милых животных.

Тюменская область. Сибирский соболь. Алексей Щукин/TASS Алексей Щукин/TASS

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