Русский соболь – «мягкое золото» тайги

Соболь на Байкале.Андрей Огородник/TASS
Баргузинский соболь.А. Святов
Размером меньше кошки, он, тем не менее, может прыгать на 2 метра в длину. Энергии ему не занимать, благо, в тайге есть где разгуляться.
Несмотря на милейшую внешность, соболь – настоящий хищник, который нападает на животных меньше его по размеру. В национальных парках нередко они приходят к домикам сотрудников и гостей в поисках чего-нибудь вкусного. Соболь – зверь умный и понимает, что у людей есть еда. Рыба, колбаса, орешки, ягоды – маленькие воришки тащат все, что вкусно пахнет. Но как его ругать?
Соболь в поисках ягод на севере Амурской области.Управление по охране животного мира Амурской области
Еще столетие назад соболь был самым желанным трофеем любого охотника. Его мех считается одним из самых дорогих в мире. Его называли «мягким золотом».
Ключевской природный парк: Мильковский район, Камчатский край.Надежда Хаустова (CC BY-SA)
Именно соболь украшает гербы Новосибирска, Екатеринбурга, Якутска, Тюменской области и других регионов страны. Даже само слово «соболь» – исконно славянское, и на других языках звучит похоже.
Соболь на Байкале.Legion Media
Известно 17 видов соболей, которые отличаются друг от друга окрасом, от бежевого до почти черного. Самым ценным и редким считается баргузинский, живущий на Байкале. Он и самый маленький из своих собратьев.
Баргузинский соболь.Владимир Матвиевский/TASS
Для охраны этого подвида в 1917 году был создан самый первый в России заповедник – Баргузинский. Из-за охотников соболь практически исчез к началу XX века, и был восстановлен благодаря этой и другим природоохранным зонам. Сегодня в России живет более 1,5 млн этих милых животных.
Тюменская область. Сибирский соболь.Алексей Щукин/TASS
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