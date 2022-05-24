Не кричи на выхухоль – она умрет

Удивительному зверьку около 30 миллионов лет, и выжить на сегодняшний день он смог только в России. Но и тут ему приходится очень трудно.

Русская выхухоль не похожа ни на одно млекопитающее. Она также слепа, как и крот, но живет в воде и имеет перепонки, как у утконоса. У нее необычный нос-хоботок, который заменяет ей зрение и помогает прощупывать дорогу в нору. При этом хвост выхухоли напоминает крысиный, но он более утолщенный у основания и имеет особенность – выделяет резкий мускусный запах. Настолько сильный, что находиться рядом с выхухолью будет испытанием.

Выхухоль не стрессоустойчива: она способна умереть от испуга, громкого звука, от перспективы драться с сородичем или запаха клея.

Наконец, это единственное млекопитающие, к названию которого можно с уверенностью добавить слово «русская». Зверек появился на Земле около 30 миллионов лет назад. Род насчитывал 5 видов, и 4 из них вымерли более 1 млн лет назад. Русская выхухоль сохранилась только на территории России.

Живое ископаемое

Выхухоль, она же хохуля, очень требовательна к месту обитания. Она может жить только в пойменных водоемах. Это озера в русле реки, которые по весне заливает паводком, они выходят из берегов и объединяются в общее водное пространство с рекой. Этот период зверек использует для размножения: популяция перемешивается, особи знакомятся и заводят семьи.

Сотрудница Новохоперского заповедника демонстрирует выхухоль - редкого, занесенного в Красную книгу зверька. 1977 Ю. Евсюков Ю. Евсюков

При этом очень важно, чтобы водоем не промерзал зимой и имел высокие берега: в них выхухоль роет систему нор со входом через воду. Норы используются для разных целей: в одних зверек вынашивает потомство, в других отдыхает от него, в третьи - выныривает, чтобы подышать, поскольку не может находится под водой больше 5 минут.

Перемещаться в этой хитрой подземной системе хохулям помогают их вытянутые носы с вибриссами (длинными жесткими волосами) и специфический запах, что выделяет мускусная железа хвоста (им «метит» путь). Носом-хоботком она также «пылесосит» илистое дно в поисках еды - насекомых, личинок и моллюсков.

Чучело выхухоли (Desmana moschata) в Тулузском музее MHNT.INS.10 (CC BY-SA 4.0) MHNT.INS.10 (CC BY-SA 4.0)

Палеонтологические данные свидетельствуют, что за миллионы лет выхухоль практически не изменилась. Таких животных еще называют живыми ископаемыми. Но их осталось крайне мало: к 2020 году в природе насчитывали всего шесть тысяч особей, а ареал их обитания ограничивается только бассейнами Центральной России. Вид занесен в Красную книгу и имеет категорию 1, «угроза исчезновения». Дальше только категория ноль, «вероятно исчезнувшая».

Духи и шкурки

Слабое зрение и медлительность делают выхухоль практически беззащитной перед хищниками, но те предпочитают обходить полуводного стороной из-за мускусного запаха. Однако именно этот запах стал причиной того, что со средних веков зверек борется за существование - и все из-за человека. На выхухоль охотились из-за мускусной железы, хвосты отрубали, высушивали и клали в шкафы с бельем как средство, отпугивающее моль.

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Доктор академии наук Иван Лепехин в 1768 году в своих записках писал: «Содержащееся вязкое вещество в пузырьках хвостовой шишки такой имеет крепкий запах, что надобно иметь особую привычку, чтобы его сносить. Мне кажется, что он гораздо превышает бобровую струю. По крайней мере для меня запах был столь головоломен, что я пяти минут выхухоля в руках держать не мог без головной закруги [боли]». Впрочем, от такого средства от моли тоже был свой недостаток: сильный запах пропитывал и все белье, так что, как писал Лепехин, с «выхухольницами» (теми, кто использовал хвосты выхухолей) сидеть рядом можно было только имея крепкий насморк.

Доктор также упоминает, что шкурка выхухоли никого не интересует, потому что от нее тоже сильно пахнет. Но к 19 веку это меняется. Мех выхухоли становится ценным украшением одежды - он блестящий, густой и водоотталкивающий, с иной структурой волоса - уплотненного не к основанию, а на конце. Это позволяет зверьку выйти из воды, отряхнуться и мгновенно стать сухим и пушистым. Его мех ценился выше бобрового и стоил недешево. Плюс, ценить выделяемый животным секрет к тому времени начали не только выхухольницы. Его поставляли во Францию для парфюмерного дела как закрепитель запаха духов. Шкурки и духи - то, из-за чего начался бесконтрольный отлов животного, и над ним впервые нависла угроза вымирания.

Смертельные сети

Ударами по популяции были и другие антропогенные факторы: осушение поймы, строительство ГЭС (места, где раньше жили выхухоли, оказались затоплены), вырубка лесов, выпас скота, загрязнение водоемов, изменение климата. В 1920 году советское правительство объявило запрет на добычу выхухоли, чтобы восстановить численность. Это сработало и запрет сняли, после чего они снова начали массово умирать. В 1957 году зверьков опять взяли под охрану. Но над ней нависла другая угроза.

Ю.Дьяконов/TASS Ю.Дьяконов/TASS

«До девяностых годов численность популяции выхухоли насчитывала порядка 70 тысяч особей и была более или менее стабильна», - говорит Алексей Зименко, директор Центра охраны дикой природы. Но затем ее погубили китайские лесочные сети, которые браконьеры использовали для ловли рыбы. «Сети часто бросают, их сносит паводками. <>... из-за них к началу нулевых численность выхухоли сократилась до 25 тысяч особей».

После запрета на импорт готовых сетей и электроудочек ситуация замедлилась, но не выправилась. Импорт лесочных материалов остается разрешенным.

Выхухоль убивает все

Один из способов размножить выхухоль - взять ее под охрану на особо охраняемых территориях, в заказниках и заповедниках, или выращивать популяцию в питомниках. Но с последним большие проблемы. Дело в том, что выхухоль в неволе может убить практически все, что угодно.

«Выхухоли очень стрессонеустойчивые, один зверек погиб у меня просто потому, что я взяла его в руки. Однажды я что-то сверлила в подвале, и пара выхухолей, вероятно напуганные громкими звуками, заболели и умерли. Был случай, когда я что-то подклеила, и зверь погиб из-за запаха», - рассказывает Мария Онуфреня, она вместе с мужем изучает этого зверька с 1975 года и пытается его размножить в питомнике.

Юрий Дьяконов/TASS Юрий Дьяконов/TASS

Выхухоль нельзя хватать за тело, только за хвост. Кормить ее нужно в одном и том же месте и одним и тем же способом, потому что при любых переменах животное нервничает, начинает драться с соседями или болеть. Он может заболеть от того, что ему не подходит пища, потерять вес и умереть. «Когда зверек болеет, у него мокнет шерсть, он становится вялым, худеет. Видно, что ему плохо. И каждый раз приходится выяснять, что случилось. Если дело в нарушении обмена веществ, можно подобрать витамины, минералы. Но бывает, что совсем ничего не понятно», - говорит доктор биологических наук Марина Рутовская.

Перед тем, как подраться с сородичем, выхухоль встает на задние лапы и «зависает». Драка может быть смертельной, так и не состоявшись. «Один раз в ловушку попались два взрослых самца. Мы стали снимать клетку, и один из них встал на задние лапы, чтобы кинуться на другого. Но не успел к нему прикоснуться - тот упал замертво», - рассказывает Онуфреня.

Главное же трудность, связанная с выхухолью, это что она не хочет размножаться в неволе. А если такое все-таки происходит, то отдельный вызов для ученых - сохранить выводок. От стресса выхухоль может просто съесть своих детей. А еще выхухоли моногамны и выбирают партнера на всю жизнь: если один умрет, второй будет горевать и тоже, в конце концов, скорее всего умрет.

С 2010 года ученые стараются лишь следить за популяцией (считать ее и сохранять для нее хорошие условия в заказниках), а не отлавливать и переселять в другие ареалы. В 2020 году они, например, на 120 озерах насчитали всего 190 особей, что крайне мало. Рисковать даже одним зверьком никто не хочет. А бывает такое, что отправляясь в экспедицию на поиски выхухоли, ученые и волонтеры ни разу за сезон ее даже не встречают. В сообществе на этот счет ходит мрачная шутка: «А существует ли русская выхухоль вообще?».

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