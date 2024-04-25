Как иностранцам БЕСПЛАТНО попасть в российские вузы

Почти во всех наших университетах есть бесплатные места для неграждан России. Они могут изучать все, что захотят, жить в общежитии и даже подрабатывать.

В России существуют квоты для иностранных студентов из разных стран. Они могут бесплатно учиться в том вузе и городе, который сами выберут. Для каждой страны эти квоты разные, но в целом ежегодно попытать счастья в поступлении в российские вузы могут до 30 000 иностранных студентов!

Первые шаги

Нужно отправить заявку непосредственно в выбранный вуз через эту официальную страницу. Там же есть полный список вузов, в которые можно поступить иностранцу, — это сотни учебных заведений. Поисковая система сайта имеет фильтры и позволяет найти вузы с определенной программой или в определенном городе, есть даже фильтр рейтингов.

После создания учетной записи нужно будет выбрать шесть университетов и расставить их в соответствии с приоритетами (самый желаемый университет должен быть первым в списке). Также необходимо предоставить скан паспорта (или ID), копию академической справки (если ее еще нет, то оценки), заполненную анкету и фотографию на паспорт. Все документы должны быть переведены на русский язык и заверены у нотариуса или в консульстве. Некоторые университеты требуют дополнительные документы — всегда лучше проверить список необходимых документов конкретного университета. Кроме того, в некоторых вузах существует особый порядок подачи документов, требующий обращения в государственные организации — например, чтобы поступить в МГИМО (Московский государственный институт международных отношений), абитуриентам необходимо обратиться в Министерство иностранных дел своей страны. Но это единичный случай.

Затем наступает второй этап — скрининг, или отборочные испытания. У всех университетов они могут быть разными, но вся информация о дополнительных испытаниях размещается в личном кабинете на сайте. Не все вузы проводят тестирование дистанционно — возможно, придется лететь в Россию. Впрочем, гораздо вероятнее, что иностранец сможет сдать тест или прйти собеседование онлайн или очно в российском посольстве или Русском Доме (организации Россотрудничества — российского государственного органа, отвечающего за гражданскую помощь иностранным гражданам и культурный обмен). Затем результаты будут отображены в личном кабинете. Однако поступление не обязательно означает, что учеба начнется в этом же году.

Студент РУДН (Российского Университета Дружбы Народов) Артем Геодакян/TASS Артем Геодакян/TASS

Если есть базовые знания русского языка, то можно будет начать обучение в тот же год, когда подали документы. Но если иностранец не говорит по-русски, придется пройти подготовительный курс изучения языка, а также основы дисциплин, связанных с будущей специальностью. Кроме того, студент будет изучать русскую культуру и историю.

В некоторых университетах нет подготовительных курсов для иностранцев. В этом случае студентов направят в тот вуз, где есть подготовительные курсы, но после их окончания он уже будет учиться в месте, которое выбрал изначально. Кстати, если не сдать экзамен по русскому языку после подготовительных курсов, то можно потерять квоту. То есть можно будет по-прежнему учиться в России, но уже платно.

Стандартный срок подачи документов — конец февраля. Но даты для года подачи заявления — они могут меняться от года к году и от страны к стране.

Для поездки в Россию придется получить визу. Первая виза, скорее всего, будет длиться всего один месяц, но, впоследствии, можно будет оформить годовую визу. Переезд за счет студента — университеты оплачивают только обучение.

Любой иностранец может обратиться в посольство России или Русский Дом в своей стране, там помогут и предоставят важную информацию.

Что ждет иностранного студента в России?

Помимо бесплатного обучения, иностранным студентам положена ежемесячная стипендия, как и всем российским студентам на бюджетной основе. Эти выплаты совсем небольшие — точная сумма зависит от университета, но обычно она начинается от 1755 рублей. Даже если студент плохо учится, то все равно получает эти деньги. Чтобы ее получать, достаточно оформить карту МИР. Обычно ее организует деканат вуза, а выдают сотрудники банка прямо в университете.

Студенты медицинской академии Алексей Мальгавко/Sputnik Алексей Мальгавко/Sputnik

Есть и способы увеличить эти выплаты — студент может участвовать во внеучебных мероприятиях, научных исследованиях, заниматься спортом и т.д. Кроме того, можно даже работать — в 2020 году Государственная Дума приняла закон, позволяющий иностранным студентам работать без разрешения на работу. Вам нужно только доказать, что они являются студентами (обычно в деканате есть специальный документ для этого).

Кроме того, иностранный студент имеет приоритет в получении места в общежитии. Оно не бесплатное, но обычно очень дешевое. Иностранный студент может снять и квартиру, но потребуется временная регистрация. Если в общежитии ее оформляют месту учебы, то в съемном жилье, с этим вопросом следует обратиться к хозяину.

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