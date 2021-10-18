Почему 500 африканцев вышли на Красную площадь в 1963?

Чернокожие студенты решили, что кто-то убивает их из расовой ненависти. Что же произошло на самом деле?

Холодным декабрьским днем 1963 года чернокожие студенты из африканских стран вышли на Красную площадь. Это была первая акция протеста такого рода в Москве с 1920-х годов. Причиной выступления, как утверждали его участники, послужила загадочная смерть студента-медика из Ганы. Однако в этой истории до сих пор остается много вопросов, ответы на которые так и не были получены.

Загадочная смерть в Ховрино

13 декабря 1963 года на пустыре вдоль проселочной дороги в Ховрино, одном из северных районов Москвы, было обнаружено тело. Жертвой оказался чернокожий мужчина. Милиция быстро установила личность погибшего: Ассаре-Аддо, 29-летний студент-медик из Ганы. У жертвы была небольшая рана под подбородком. Что еще больше озадачило следователей, это то, что тело было обнаружено в слишком отдаленном месте, чтобы Ассаре-Аддо мог случайно забрести туда, поскольку он жил совсем в другом городе. Новость быстро распространилась в сообществе чернокожих студентов из африканских стран, обучавшихся в СССР.

Будучи главным союзником марксистских антиколониальных движений на африканском континенте во время холодной войны, Советский Союз предоставлял молодежи из некоторых африканских стран стипендии для обучения в СССР. В 1960 году советское правительство даже создало новый университет имени конголезского лидера борьбы за независимость Патриса Лумумбы для обучения выходцев из социалистических стран Африки, Азии и Латинской Америки. С притоком чернокожих студентов в советское общество отдельные случаи расовых конфликтов неизбежно должны были произойти, но никогда раньше они не приводили к убийствам.

В студенческой столовой Университета Дружбы народов имени Патриса Лумумбы. Владимир Минкевич/Sputnik Владимир Минкевич/Sputnik

Начали распространяться слухи о якобы планировавшейся свадьбе Ассаре-Аддо с русской девушкой, которая должна была состояться на следующий день после того, как его тело было обнаружено в Москве. Чернокожие студенты выдвинули теорию, что их ганский товарищ был убит родственниками девушки, которые были против этого брака. По другой версии, Ассаре-Аддо стал жертвой случайного нападения на почве расовой ненависти. В обоих случаях, несмотря на их абсолютную недоказанность, был замешан расизм, и это единичное происшествие всколыхнуло всех чернокожих студентов, обучавшихся в СССР.

"Прекратите убивать африканцев"

Вскоре после того, как новость об обнаружении тела распространилась среди африканских студентов в Москве, чернокожие протестующие вышли на улицы. Собравшись у посольства Ганы в Москве, толпа из примерно 500 человек двинулась в самое сердце Советского Союза - к Красной Площади.

Протестующие, почти сплошь мужчины, несли плакаты с броскими лозунгами, такими как "Прекратите убивать африканцев" и "Во всем мире одно и то же". Советская милиция предприняла попытку заблокировать шествие, но не смогла помешать студентам попасть на Красную Площадь. Арестов произведено не было, возможно, по политическим соображениям. Оказавшись там, протестующие собрались у Спасских ворот Кремля, где поговорили с западными корреспондентами.

Надеясь разогнать толпу и взять ситуацию под контроль, советские власти предпочли переговоры. Министр образования СССР Вячеслав Елютин пригласил к себе нескольких представителей африканских студентов.

Как опытный политик, Елютин умело справился с деликатной ситуацией. Министр выразил соболезнования по поводу смерти Ассаре-Аддо и предложил провести минуту молчания в его честь, что на время успокоило воинственно настроенных протестующих.

Затем Елютин сказал:

"У нас большая страна, и в ней можно найти единичные личности, которые являются плохими людьми, так же как в любой стране есть небольшое количество людей, готовых совершить хулиганские действия. Эти единичные личности, конечно, могут нанести обиду советскому гражданину или иностранному гражданину. Но недопустимо и неправильно обобщать или делать выводы на основании таких случаев, если они имеют место, или говорить на этой основе об отношении к вам советского народа. Это должен понимать каждый непредвзятый, объективный человек. Также никогда не было, и никто из вас не может сказать, что это было, чтобы кто-то из наших деканов, преподавателей или служащих министерства допустил плохое слово или поступок по отношению к вам".

Студент Университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы (ныне - Российский университет дружбы народов) Юджин Амагаши (второй справа) приехал учиться в Москву из Ганы. Евгений Тиханов/Sputnik Евгений Тиханов/Sputnik

Советские власти повели себя очень грамотно и профессионально в отношении протестов. Сначала они успокоили возмущение, пообещав провести тщательное расследование смерти студента-медика, затем осудили протесты - которые, по их мнению, играли на руку империалистам и выставляли Советский Союз в дурном свете. С помощью университетских газет и широкой академической общественности власти наказали самых активных зачинщиков: их заклеймили позором и исключили из учебных заведений.

Скрытые мотивы

Еще одним правильным шагом было вскрытие, на которое пригласили двух студентов-медиков из Ганы, чтобы они могли убедиться в справедливости и непредвзятости вынесенного вердикта. Оно не выявило признаков насильственной смерти, наоборот, было обнаружено, что смерть была "следствием переохлаждения в состоянии алкогольного ступора". Иначе говоря, Ассаре-Аддо не стал жертвой преступления, он был просто сильно пьян и либо неудачно упал, либо просто заснул на морозе и умер от переохлаждения.

Иностранные студенты Университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы. Владимир Минкевич/Sputnik Владимир Минкевич/Sputnik

Хотя не все были довольны официальным заключением судмедэксперта, опровергнуть его, учитывая присутствие студентов-медиков из Ганы, было невозможно. Советские власти быстро закрыли дело и занялись разгадкой другого, значительно более тревожного вопроса. Как африканские студенты смогли так быстро мобилизоваться на протест?

Власти были озадачены сразу несколькими странными деталями. Тело было обнаружено 13 декабря, а протест состоялся 18 декабря. Однако, по имеющимся данным, Министерство образования получило уведомление от вузов Ленинграда и Калинина о том, что ганские студенты из этих городов были вызваны в Москву для участия в мероприятии у посольства Ганы еще 9 декабря. На вопрос о том, что за мероприятие запланировало посольство Ганы ответило, оно ответило, что вообще не вызывало студентов и ничего не планировало на эти даты.

Однако Ассаре-Аддо, учившийся в Калинине, вообще не имел никакого основания для приезда в Москву и, по всей видимости, оказался там именно потому, что был вызван посольством Ганы вместе со всеми другими студентами. Оказалось также, что в этот день несколько сотен студентов из Ганы и других африканских стран собрались в посольстве Ганы, по всей видимости выпили и, как говорят, вели себя таким образом, что посол Ганы и его жена были вынуждены забаррикадироваться в комнате на верхнем этаже здания. Однако что делали в посольстве все эти студенты и зачем были вызваны из других городов, так и осталось невыясненным.

Поговаривали, что вся история была инициирована спецслужбами западных стран. Также высказывалась версия, что в ней был замешан эксцентричный президент Ганы Кваме Нкрума. Тем не менее публично советские власти не стали искать виноватых.

Вместо этого они закрыли дело Ассаре-Аддо, исключили наиболее воинственно настроенных африканских студентов, дискредитировали протест в глазах академического сообщества и, наконец, усилили идеологическое воспитание иностранных студентов. Так и закончился фактически первый и единственный протест африканских студентов в СССР.