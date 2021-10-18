Почему 500 африканцев вышли на Красную площадь в 1963?

Холодным декабрьским днем 1963 года чернокожие студенты из африканских стран вышли на Красную площадь. Это была первая акция протеста такого рода в Москве с 1920-х годов. Причиной выступления, как утверждали его участники, послужила загадочная смерть студента-медика из Ганы. Однако в этой истории до сих пор остается много вопросов, ответы на которые так и не были получены.
13 декабря 1963 года на пустыре вдоль проселочной дороги в Ховрино, одном из северных районов Москвы, было обнаружено тело. Жертвой оказался чернокожий мужчина. Милиция быстро установила личность погибшего: Ассаре-Аддо, 29-летний студент-медик из Ганы. У жертвы была небольшая рана под подбородком. Что еще больше озадачило следователей, это то, что тело было обнаружено в слишком отдаленном месте, чтобы Ассаре-Аддо мог случайно забрести туда, поскольку он жил совсем в другом городе. Новость быстро распространилась в сообществе чернокожих студентов из африканских стран, обучавшихся в СССР.
Будучи главным союзником марксистских антиколониальных движений на африканском континенте во время холодной войны, Советский Союз предоставлял молодежи из некоторых африканских стран стипендии для обучения в СССР. В 1960 году советское правительство даже создало новый университет имени конголезского лидера борьбы за независимость Патриса Лумумбы для обучения выходцев из социалистических стран Африки, Азии и Латинской Америки. С притоком чернокожих студентов в советское общество отдельные случаи расовых конфликтов неизбежно должны были произойти, но никогда раньше они не приводили к убийствам.
В студенческой столовой Университета Дружбы народов имени Патриса Лумумбы.Владимир Минкевич/Sputnik
Начали распространяться слухи о якобы планировавшейся свадьбе Ассаре-Аддо с русской девушкой, которая должна была состояться на следующий день после того, как его тело было обнаружено в Москве. Чернокожие студенты выдвинули теорию, что их ганский товарищ был убит родственниками девушки, которые были против этого брака. По другой версии, Ассаре-Аддо стал жертвой случайного нападения на почве расовой ненависти. В обоих случаях, несмотря на их абсолютную недоказанность, был замешан расизм, и это единичное происшествие всколыхнуло всех чернокожих студентов, обучавшихся в СССР.
Вскоре после того, как новость об обнаружении тела распространилась среди африканских студентов в Москве, чернокожие протестующие вышли на улицы. Собравшись у посольства Ганы в Москве, толпа из примерно 500 человек двинулась в самое сердце Советского Союза - к Красной Площади.
Протестующие, почти сплошь мужчины, несли плакаты с броскими лозунгами, такими как "Прекратите убивать африканцев" и "Во всем мире одно и то же". Советская милиция предприняла попытку заблокировать шествие, но не смогла помешать студентам попасть на Красную Площадь. Арестов произведено не было, возможно, по политическим соображениям. Оказавшись там, протестующие собрались у Спасских ворот Кремля, где поговорили с западными корреспондентами.
Надеясь разогнать толпу и взять ситуацию под контроль, советские власти предпочли переговоры. Министр образования СССР Вячеслав Елютин пригласил к себе нескольких представителей африканских студентов.
Как опытный политик, Елютин умело справился с деликатной ситуацией. Министр выразил соболезнования по поводу смерти Ассаре-Аддо и предложил провести минуту молчания в его честь, что на время успокоило воинственно настроенных протестующих.
Затем Елютин сказал:
"У нас большая страна, и в ней можно найти единичные личности, которые являются плохими людьми, так же как в любой стране есть небольшое количество людей, готовых совершить хулиганские действия. Эти единичные личности, конечно, могут нанести обиду советскому гражданину или иностранному гражданину. Но недопустимо и неправильно обобщать или делать выводы на основании таких случаев, если они имеют место, или говорить на этой основе об отношении к вам советского народа. Это должен понимать каждый непредвзятый, объективный человек. Также никогда не было, и никто из вас не может сказать, что это было, чтобы кто-то из наших деканов, преподавателей или служащих министерства допустил плохое слово или поступок по отношению к вам".
Студент Университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы (ныне - Российский университет дружбы народов) Юджин Амагаши (второй справа) приехал учиться в Москву из Ганы.Евгений Тиханов/Sputnik
Советские власти повели себя очень грамотно и профессионально в отношении протестов. Сначала они успокоили возмущение, пообещав провести тщательное расследование смерти студента-медика, затем осудили протесты - которые, по их мнению, играли на руку империалистам и выставляли Советский Союз в дурном свете. С помощью университетских газет и широкой академической общественности власти наказали самых активных зачинщиков: их заклеймили позором и исключили из учебных заведений.
Еще одним правильным шагом было вскрытие, на которое пригласили двух студентов-медиков из Ганы, чтобы они могли убедиться в справедливости и непредвзятости вынесенного вердикта. Оно не выявило признаков насильственной смерти, наоборот, было обнаружено, что смерть была "следствием переохлаждения в состоянии алкогольного ступора". Иначе говоря, Ассаре-Аддо не стал жертвой преступления, он был просто сильно пьян и либо неудачно упал, либо просто заснул на морозе и умер от переохлаждения.
Иностранные студенты Университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы.Владимир Минкевич/Sputnik
Хотя не все были довольны официальным заключением судмедэксперта, опровергнуть его, учитывая присутствие студентов-медиков из Ганы, было невозможно. Советские власти быстро закрыли дело и занялись разгадкой другого, значительно более тревожного вопроса. Как африканские студенты смогли так быстро мобилизоваться на протест?
Власти были озадачены сразу несколькими странными деталями. Тело было обнаружено 13 декабря, а протест состоялся 18 декабря. Однако, по имеющимся данным, Министерство образования получило уведомление от вузов Ленинграда и Калинина о том, что ганские студенты из этих городов были вызваны в Москву для участия в мероприятии у посольства Ганы еще 9 декабря. На вопрос о том, что за мероприятие запланировало посольство Ганы ответило, оно ответило, что вообще не вызывало студентов и ничего не планировало на эти даты.
Однако Ассаре-Аддо, учившийся в Калинине, вообще не имел никакого основания для приезда в Москву и, по всей видимости, оказался там именно потому, что был вызван посольством Ганы вместе со всеми другими студентами. Оказалось также, что в этот день несколько сотен студентов из Ганы и других африканских стран собрались в посольстве Ганы, по всей видимости выпили и, как говорят, вели себя таким образом, что посол Ганы и его жена были вынуждены забаррикадироваться в комнате на верхнем этаже здания. Однако что делали в посольстве все эти студенты и зачем были вызваны из других городов, так и осталось невыясненным.
Поговаривали, что вся история была инициирована спецслужбами западных стран. Также высказывалась версия, что в ней был замешан эксцентричный президент Ганы Кваме Нкрума. Тем не менее публично советские власти не стали искать виноватых.
Вместо этого они закрыли дело Ассаре-Аддо, исключили наиболее воинственно настроенных африканских студентов, дискредитировали протест в глазах академического сообщества и, наконец, усилили идеологическое воспитание иностранных студентов. Так и закончился фактически первый и единственный протест африканских студентов в СССР.