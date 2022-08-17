Как СССР впустил к себе 35 тысяч иностранцев и что из этого вышло (ФОТО)

Ровно 65 лет назад в Советском Союзе прошел VI Все­мирный фестиваль молодежи и студентов, который навсегда изменил страну и ее жителей.

Лето 1957 года, самый разгар хрущевской оттепели. В Москве открылся VI Все­мирный фестиваль молодежи и студентов, впервые со времен войны приподнявший «железный занавес» между Советским Союзом и Западом. На протяжении двух недель – с 28 июля по 11 августа – в столице оказались около 35 тысяч человек из 131 страны.

Не только для советский людей, но и для иностранных туристов эти две недели стали ярчайшим впечатлением и временем открытий: они точно также не имели понятия, что происходит в стране Советов, как советские люди, которые все это время были отрезаны от «влияния капитализма». За две недели в Москве прошли более 800 концертов, спектаклей, лекций, научных и культурных семинаров, спортивных соревнований и других мероприятий.

И все же главным среди всего этого было свободное общение. Гостям фестиваля разрешили контактировать с жителями Москвы – небывалая по советским меркам открытость! Именно тогда в Советском Союзе узнали про рок-н-ролл, джинсы, кока-колу, юбки клеш и кеды, и именно в те дни в стране зародилась новая подпольная профессия - «фарцовщик». Это люди, которые перекупали у иностранцев то, чего не было в СССР, и продавали это соотечественникам.

Подробнее о том, как молодежный фестиваль изменил Советский Союз, читайте тут. А пока давайте посмотрим на эти исторические кадры.

Давид Шоломович/Sputnik Давид Шоломович/Sputnik

Давид Шоломович/Sputnik Давид Шоломович/Sputnik

Песков/Sputnik Песков/Sputnik