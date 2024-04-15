10 малоизвестных фактов о Василии Кандинском

1. Учился на юриста

Василий Кандинский DEA PICTURE LIBRARY/Getty Images/Legion Media DEA PICTURE LIBRARY/Getty Images/Legion Media

Прежде чем всерьез заняться живописью, Кандинский получил «серьезную» профессию — по желанию родителей окончил юридический факультет Московского университета. Карьера его складывалась отлично — в 1893 году по окончании университетского курса он остался там преподавать, а три года спустя Дерптский университет в Тарту (сегодня в Эстонии) предложил ему место профессора юриспруденции. Как раз в это время 30-летний Кандинский окончательно решил посвятить себя живописи.

2. Вдохновлялся музыкой

Василий Кандинский. "Импрессия III (Концерт)", 1911 Ленбаххауз Ленбаххауз

Живопись в его сознании была тесно связана с музыкой. Впечатление от постановки «Лоэнгрина» Вагнера в Большом театре стало одной из причин, побудивших его бросить юридическую карьеру. В автобиографической книге «Ступени» он так описывал свои ощущения: «Скрипки, глубокие басы и прежде всего духовые инструменты воплощали в моем восприятии всю силу предвечернего часа, мысленно я видел все мои краски, они стояли у меня перед глазами. Бешеные, почти безумные линии рисовались передо мной».

Музыка и дальше будет вдохновлять его на создание картин. Так, после концерта Арнольда Шенберга в Мюнхене в 1911 года, он написал «Импрессию III (Концерт)» (хранится в галерее Ленбаххауз в Мюнхене).

3. Был дизайнером и фотографом

Флакон парфюма, разработанный Василием Кандинским для всемирной выставки 1912 года Legion Media Legion Media

Синтез искусств был чрезвычайно важен для Кандинского, и он не ограничивался живописью и музыкой. Он занимался оформлением интерьеров, создавал эскизы росписей по фарфору, делал эскизы платьев и мебели, интересовался фотографией и кинематографом.

4. Писал усадебные сюжеты

Василий Кандинский. Дамы в кринолинах, 1909 Третьяковская галерея Третьяковская галерея

В поисках нового языка Кандинский прошел через разные стили. В 1896 году его потрясли «Стога сена» Моне, выставлявшиеся в Москву. Позже в Мюнхене Антон Ашбе, в школе которого учился Кандинский, склонил его к использованию раздельных мазков и чистых цветов. Ему был близок модерн и символизм, он писал традиционные усадебные сюжеты, как, например, «Дамы в кринолинах». А после поездки по Европе в его работах появились отголоски фовизма и живописи «набидов».

5. Критики называли наркоманом и сумасшедшим

Василий Кандинский. Композиция VII, 1913 Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Первым абстракциям Кандинского предшествовало постепенное упрощение и разрушение формы в привычных сюжетах, которое он отрабатывал не только в живописи, но и в ксилографии. В 1910 г. на второй выставке «Нового мюнхенского художественного объединения», к участию в которой он привлек художников из разных стран (в их числе были и Пикассо, Брак и ван Донген), Кандинский показал «Этюд к “Композиции II”» (сейчас в Музее Гуггенхайма в Нью-Йорке). Критика тут же отреагировала язвительными обвинениями в том, что работу написал сумасшедший или «опьяненный морфием или гашишем».

6. Написал первую в мире абстракцию

Василий Кандинский. Картина с кругом, 1911 AFP AFP

Первой беспредметной работой в творчестве Василия Кандинского (и вообще — первой в мире абстракцией) считается «Картина с кругом», написанная в 1911 году (ныне в Национальном музее Грузии, Тбилиси). По мнению художника, природа дает импульс для творчества, но в ее копировании нет никакого смысла. Главное, что задает эмоциональную тональность и помогает выстроить композицию — это цвет. Форма же — это сочетание плоскостей и линий, создающих движение.

7. Ввел новые жанры

Василий Кандинский. "Москва. Красная площадь", 1916 (Репродукция) Sputnik Sputnik

Отказываясь от сюжета в картинах, он вводит новую классификацию жанров. Вместо прежних портрета, пейзажа, натюрморта у него появляются «импрессии» — работы, в которых сохраняется связь с натурой, «импровизации» — спонтанные и часто бессознательные выражения внутренних впечатлений и эмоций, и «композиции» — синтез внешней формы и внутреннего содержания, выраженный при помощи линии и цвета.

8. Одушевлял цвета

Василий Кандинский. "Музыкальная увертюра", 1919 (Репродукция) Олег Ласточкин/Sputnik Олег Ласточкин/Sputnik

Цвет у Кандинского самоценен и не связан с сюжетом изображения. Краски он называл «одушевленными существами» и наделял свойством непосредственно влиять на душу смотрящего. Опираясь на теорию Гёте, он вывел собственные взаимосвязи: желтый напоминает звуки флейты, отвечает за земное, акцентирует движение к зрителю и соответствует треугольнику; синему соответствуют небесное спокойствие, печаль, движение от зрителя, круг, звуки виолончели; красный — внутреннее кипение, форма квадрата; зеленый — неподвижность, антиэмоциональность.

9. Шел вразрез с рационализмом русских авангардистов

Василий Кандинский AFP AFP

Иррациональность и эмоциональность работ Кандинского шла вразрез с рационализмом других русских авангардистов, что стало особенно заметно после революции, когда Кандинский вместе с Александром Родченко, Варварой Степановой, Любовью Поповой преподавали во вновь образованных художественных институтах. Не сумев реализовать свои педагогические идеи в России, с 1922 года он преподает в немецкой школе Баухаус, где ведет класс аналитического рисунка и мастерскую настенной живописи.

10. Не соответствовал духу СССР

Василий Кандинский Roger Viollet/Getty Images Roger Viollet/Getty Images

Василий Кандинский был плодовит — только в период сложения абстрактного языка, с 1909 по 1914 гг., он создал 200 живописных полотен и множество эскизов. Многие из них были утрачены — в Советском Союзе их отправляли в провинциальные музеи и прятали в запасники как не соответствующие духу социалистического реализма, в нацистской Германии относили к дегенеративному искусству.

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