10 малоизвестных фактов о Василии Кандинском

Василий КандинскийGetty Images
Василий КандинскийDEA PICTURE LIBRARY/Getty Images/Legion Media
Прежде чем всерьез заняться живописью, Кандинский получил «серьезную» профессию — по желанию родителей окончил юридический факультет Московского университета. Карьера его складывалась отлично — в 1893 году по окончании университетского курса он остался там преподавать, а три года спустя Дерптский университет в Тарту (сегодня в Эстонии) предложил ему место профессора юриспруденции. Как раз в это время 30-летний Кандинский окончательно решил посвятить себя живописи.
Василий Кандинский. "Импрессия III (Концерт)", 1911Ленбаххауз
Живопись в его сознании была тесно связана с музыкой. Впечатление от постановки «Лоэнгрина» Вагнера в Большом театре стало одной из причин, побудивших его бросить юридическую карьеру. В автобиографической книге «Ступени» он так описывал свои ощущения: «Скрипки, глубокие басы и прежде всего духовые инструменты воплощали в моем восприятии всю силу предвечернего часа, мысленно я видел все мои краски, они стояли у меня перед глазами. Бешеные, почти безумные линии рисовались передо мной».
Музыка и дальше будет вдохновлять его на создание картин. Так, после концерта Арнольда Шенберга в Мюнхене в 1911 года, он написал «Импрессию III (Концерт)» (хранится в галерее Ленбаххауз в Мюнхене).
Флакон парфюма, разработанный Василием Кандинским для всемирной выставки 1912 годаLegion Media
Синтез искусств был чрезвычайно важен для Кандинского, и он не ограничивался живописью и музыкой. Он занимался оформлением интерьеров, создавал эскизы росписей по фарфору, делал эскизы платьев и мебели, интересовался фотографией и кинематографом.
Василий Кандинский. Дамы в кринолинах, 1909Третьяковская галерея
В поисках нового языка Кандинский прошел через разные стили. В 1896 году его потрясли «Стога сена» Моне, выставлявшиеся в Москву. Позже в Мюнхене Антон Ашбе, в школе которого учился Кандинский, склонил его к использованию раздельных мазков и чистых цветов. Ему был близок модерн и символизм, он писал традиционные усадебные сюжеты, как, например, «Дамы в кринолинах». А после поездки по Европе в его работах появились отголоски фовизма и живописи «набидов».
Василий Кандинский. Композиция VII, 1913Третьяковская галерея
Первым абстракциям Кандинского предшествовало постепенное упрощение и разрушение формы в привычных сюжетах, которое он отрабатывал не только в живописи, но и в ксилографии. В 1910 г. на второй выставке «Нового мюнхенского художественного объединения», к участию в которой он привлек художников из разных стран (в их числе были и Пикассо, Брак и ван Донген), Кандинский показал «Этюд к “Композиции II”» (сейчас в Музее Гуггенхайма в Нью-Йорке). Критика тут же отреагировала язвительными обвинениями в том, что работу написал сумасшедший или «опьяненный морфием или гашишем».
Василий Кандинский. Картина с кругом, 1911AFP
Первой беспредметной работой в творчестве Василия Кандинского (и вообще — первой в мире абстракцией) считается «Картина с кругом», написанная в 1911 году (ныне в Национальном музее Грузии, Тбилиси). По мнению художника, природа дает импульс для творчества, но в ее копировании нет никакого смысла. Главное, что задает эмоциональную тональность и помогает выстроить композицию — это цвет. Форма же — это сочетание плоскостей и линий, создающих движение.
Василий Кандинский. "Москва. Красная площадь", 1916 (Репродукция)Sputnik
Отказываясь от сюжета в картинах, он вводит новую классификацию жанров. Вместо прежних портрета, пейзажа, натюрморта у него появляются «импрессии» — работы, в которых сохраняется связь с натурой, «импровизации» — спонтанные и часто бессознательные выражения внутренних впечатлений и эмоций, и «композиции» — синтез внешней формы и внутреннего содержания, выраженный при помощи линии и цвета.
Василий Кандинский. "Музыкальная увертюра", 1919 (Репродукция)Олег Ласточкин/Sputnik
Цвет у Кандинского самоценен и не связан с сюжетом изображения. Краски он называл «одушевленными существами» и наделял свойством непосредственно влиять на душу смотрящего. Опираясь на теорию Гёте, он вывел собственные взаимосвязи: желтый напоминает звуки флейты, отвечает за земное, акцентирует движение к зрителю и соответствует треугольнику; синему соответствуют небесное спокойствие, печаль, движение от зрителя, круг, звуки виолончели; красный — внутреннее кипение, форма квадрата; зеленый — неподвижность, антиэмоциональность.
Василий КандинскийAFP
Иррациональность и эмоциональность работ Кандинского шла вразрез с рационализмом других русских авангардистов, что стало особенно заметно после революции, когда Кандинский вместе с Александром Родченко, Варварой Степановой, Любовью Поповой преподавали во вновь образованных художественных институтах. Не сумев реализовать свои педагогические идеи в России, с 1922 года он преподает в немецкой школе Баухаус, где ведет класс аналитического рисунка и мастерскую настенной живописи.
Василий КандинскийRoger Viollet/Getty Images
Василий Кандинский был плодовит — только в период сложения абстрактного языка, с 1909 по 1914 гг., он создал 200 живописных полотен и множество эскизов. Многие из них были утрачены — в Советском Союзе их отправляли в провинциальные музеи и прятали в запасники как не соответствующие духу социалистического реализма, в нацистской Германии относили к дегенеративному искусству.
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