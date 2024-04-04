5 самых популярных легенд о Григории Распутине

Распутин с императрицей и царскими детьмиОбщественное достояние (раскрашено Klimbim)
«Ra ra Rasputin, Lover of the Russian queen», – пели Boney М. в самой популярной в мире песне о царском духовнике Григории Распутине. Слухи о том, что Распутин был любовником императрицы Александры Федоровны, активно ходили еще при его жизни, с начала 1912 года. В Петербурге в разных слоях общества циркулировали порнографические карикатуры, рассказы и стихотворения на эту же тему. Эта якобы имевшая место любовная связь – главный миф о Распутине.
Распутин, действительно, любил хвастаться своим влиянием на царскую семьи, что приводило к самым разными толкам. Однако именно слухи о сексуальной связи с императрицей не имеют под собой никаких доказательств.
Долгое время в качестве аргумента использовалось якобы личное письмо Александры Федоровны своему духовному наставнику: «Как томительно мне без тебя. Я только тогда покойна, отдыхаю, когда ты, учитель, сидишь около меня, а я целую твои руки и голову свою склоняю на твои блаженные плечи…», - говорилось в письме, которое было опубликовано иеромонахом Илиодором (Сергеем Труфановым) в его книге, очерняющей Распутина. Но даже если это письмо подлинное, все равно не было зарегистрировано случаев, чтобы Распутин и императрица оставались одни (распорядок дня во дворце был публичным).
Никаких других веских оснований у этого слуха нет. Дневники и переписки царской семьи не содержат в себе ни одного намека на интимную связь Распутина и императрицы. Их связью даже интересовалась Чрезвычайная следственная комиссия Временного правительства (созданная в 1917 году сразу после февральской революции для расследования преступлений царского режима), но следователи тоже не нашли никаких подтверждений. Возможно, это письмо было просто выдумано.
Распутин, генерал-майор Путятин и полковник Лотман, 1904Карл Булла/Общественное достояние
Другое обвинение, которое множество раз выдвигали, в том числе депутаты Государственной Думы: что Распутин сильно влияет на Николая II и на проводимую им политику. Это упоминается во множестве книг и воспоминаний. Тем не менее, все не так просто.
В личных письмах царица беспрерывно писала Николаю II, что думает Распутин о войне, о назначениях и других политических решениях. В переписке она называла его «наш друг», после чего следовал совет Распутина.
Влияние «монаха» активно росло после 1905 года, когда случилась первая революция и власть Романовых оказалась под угрозой, и это раздражало разные силы. Но насколько советы Распутина принимались во внимание царем? По всей видимости, не очень часто. Историк Сергей Ольденбург изучил письма царицы к Николаю и посмотрел, последовал ли царь советам Распутина. Анализ показал, что в принципиальных вопросах Николай, известный своей мягкотелостью, тем не менее, много раз не шел на поводу у «друга семьи». Это говорит не в пользу гипотезы, что влияние Распутина было настолько обширным.
Распутин дома с почитателямиОбщественное достояние (раскрашено Klimbim)
Департамент полиции специально установил за «царским монахом» наблюдение и собирал материалы о поведении Распутина. В этих материал есть упоминания о посещении Распутиным проституток, а также о его кутежах. Однако слухи о том, что он устраивал оргии непосредственно при дворе с участием дам из близкого круга царской семьи никогда не подтверждались.
Об этом, в частности, писал следователь Чрезвычайной следственной комиссии Временного правительства Владимир Руднев после того, как в 1917 году ознакомился со всеми свидетельствами: «...при этом выяснилось, что амурные похождения Распутина не выходят из рамок ночных оргий с девицами легкого поведения и шансонетными певицами, а также иногда и с некоторыми из его просительниц. Что же касается близости его к дамам высшего общества, то в этом отношении никаких положительных материалов наблюдением и следствием добыто не было».
Кадр из фильма «King’s Man: Начало»Мэттью Вон/Marv Studios; Cloudy Productions; 20th Century Studios, 2021
Тем не менее, некоторые дамы из высшего общества в свои показаниям все же признавались в интимной близости с Распутиным, но слухи об оргиях отвергали.
Все эти компрометирующие сведения доводили до сведения Николая II, но царь считал это возмутительным вмешательством в его семейную жизнь, поскольку в царской семье Распутина считали едва ли не членом семьи. Царица же в эти рассказы о кутежах «старца» не верила. Она считала его святым человеком.
Кадр из фильма «Распутин и императрица» (реж. Ричард Болеславский, 1932)John Kobal Foundation/Getty Images
О целительстве Распутина рассказывали не меньше, чем о его оргиях. Благодаря репутации целителя он приблизился к царской семье и вскоре стал незаменимым человеком при дворе. В тот момент было ясно, что медицина не способна вылечить гемофилию – болезнь цесаревича Алексея. Любой ушиб вызывал у него внутреннее кровоизлияние, что могло длится несколько дней и приносить ему невыносимые страдания. Но существует множество свидетельств, как после контакта с Распутиным, наследнику престола становилось легче. Он был его лекарством.
«Он [Распутин] приехал во дворец и с родителями прошел к Алексею Николаевичу. По их рассказам, он, подойдя к кровати, перекрестил наследника, сказав родителям, что серьезного ничего нет и им нечего беспокоится, повернулся и ушел. Кровотечение прекратилось», – вспоминала ближайшая подруга императрицы Анна Вырубова.
Но существует и другое мнение на якобы целительские способности Распутина. Кто-то попросту называл его шарлатаном, что втерся в доверие к царице. Другие - например, митрополит Вениамин, что Распутин «не был никаким гипнотизером или шарлатаном, а просто своей силой действовал на людей». Современники отмечали, что старец очень хорошо умел быть убедительным, имел соответствующую внешность, тяжелый «гипнотический» взгляд.
Судя по всему, Распутин каким-то образом влиял на императорскую семью и наследника, успокаивая их молитвами и разговорами. Но можно сказать точно: Распутин не избавил Алексея от гемофилии. Последний случай обострения болезни случился с наследником в Тобольске в 1918 году, за несколько месяцев до трагической гибели.
Григорий РаспутинКарл Булла/Общественное достояние
При жизни у Распутина была репутация целителя, а вот ярлык провидца к нему приклеился уже после смерти. Ему, в частности, приписывают предсказание революции, смерти Романовых и третьей мировой войны.
При этом в разговоре о пророчествах Распутина очень часто ссылаются на записную книжку императрицы Александры Федоровны, которая записывала туда мысли своего «духовного наставника». Либо на опубликованную в 1912 году брошюру Распутина «Благочестивые размышления». Но и в том, и в другом источниках никаких предсказаний на самом деле нет.
Самое известное пророчество «царского монаха» о том, что его смерть будет означать конец династии Романовых, есть в показаниях его дочери Матрены. «Когда меня не будет, тогда и двора не будет», – якобы предупреждал он. Однако если Распутин это и говорил, то трактовать это можно и как манипуляцию, которая помогала ему удержаться в близком кругу семьи во время попыток разных сил его оттуда вытеснить.
Также стоит учесть, что многое из того, что «пророчил» Распутин, просто не сбылось. Например, он обещал скорую победу в первой мировой войне и восшествие на престол цесаревича Алексея.
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