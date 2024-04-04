5 самых популярных легенд о Григории Распутине

Предсказал ли старец смерть династии Романовых и революцию? Лечил ли цесаревича молитвами и был ли «серым кардиналом» при царе? Мы проверили самые расхожие мифы о Распутине.

Легенда 1. Распутин был любовником императрицы

Распутин с императрицей и царскими детьми Общественное достояние (раскрашено Klimbim) Общественное достояние (раскрашено Klimbim)

«Ra ra Rasputin, Lover of the Russian queen», – пели Boney М. в самой популярной в мире песне о царском духовнике Григории Распутине. Слухи о том, что Распутин был любовником императрицы Александры Федоровны, активно ходили еще при его жизни, с начала 1912 года. В Петербурге в разных слоях общества циркулировали порнографические карикатуры, рассказы и стихотворения на эту же тему. Эта якобы имевшая место любовная связь – главный миф о Распутине.

Распутин, действительно, любил хвастаться своим влиянием на царскую семьи, что приводило к самым разными толкам. Однако именно слухи о сексуальной связи с императрицей не имеют под собой никаких доказательств.

Долгое время в качестве аргумента использовалось якобы личное письмо Александры Федоровны своему духовному наставнику: «Как томительно мне без тебя. Я только тогда покойна, отдыхаю, когда ты, учитель, сидишь около меня, а я целую твои руки и голову свою склоняю на твои блаженные плечи…», - говорилось в письме, которое было опубликовано иеромонахом Илиодором (Сергеем Труфановым) в его книге, очерняющей Распутина. Но даже если это письмо подлинное, все равно не было зарегистрировано случаев, чтобы Распутин и императрица оставались одни (распорядок дня во дворце был публичным).

Никаких других веских оснований у этого слуха нет. Дневники и переписки царской семьи не содержат в себе ни одного намека на интимную связь Распутина и императрицы. Их связью даже интересовалась Чрезвычайная следственная комиссия Временного правительства (созданная в 1917 году сразу после февральской революции для расследования преступлений царского режима), но следователи тоже не нашли никаких подтверждений. Возможно, это письмо было просто выдумано.

Легенда 2. Распутин сильно влиял на политику

Распутин, генерал-майор Путятин и полковник Лотман, 1904 Карл Булла/Общественное достояние Карл Булла/Общественное достояние

Другое обвинение, которое множество раз выдвигали, в том числе депутаты Государственной Думы: что Распутин сильно влияет на Николая II и на проводимую им политику. Это упоминается во множестве книг и воспоминаний. Тем не менее, все не так просто.

В личных письмах царица беспрерывно писала Николаю II, что думает Распутин о войне, о назначениях и других политических решениях. В переписке она называла его «наш друг», после чего следовал совет Распутина.

Влияние «монаха» активно росло после 1905 года, когда случилась первая революция и власть Романовых оказалась под угрозой, и это раздражало разные силы. Но насколько советы Распутина принимались во внимание царем? По всей видимости, не очень часто. Историк Сергей Ольденбург изучил письма царицы к Николаю и посмотрел, последовал ли царь советам Распутина. Анализ показал, что в принципиальных вопросах Николай, известный своей мягкотелостью, тем не менее, много раз не шел на поводу у «друга семьи». Это говорит не в пользу гипотезы, что влияние Распутина было настолько обширным.

Легенда 3. Распутин устраивал при дворе оргии и напивался до беспамятства

Распутин дома с почитателями Общественное достояние (раскрашено Klimbim) Общественное достояние (раскрашено Klimbim)

Департамент полиции специально установил за «царским монахом» наблюдение и собирал материалы о поведении Распутина. В этих материал есть упоминания о посещении Распутиным проституток, а также о его кутежах. Однако слухи о том, что он устраивал оргии непосредственно при дворе с участием дам из близкого круга царской семьи никогда не подтверждались.

Об этом, в частности, писал следователь Чрезвычайной следственной комиссии Временного правительства Владимир Руднев после того, как в 1917 году ознакомился со всеми свидетельствами: «...при этом выяснилось, что амурные похождения Распутина не выходят из рамок ночных оргий с девицами легкого поведения и шансонетными певицами, а также иногда и с некоторыми из его просительниц. Что же касается близости его к дамам высшего общества, то в этом отношении никаких положительных материалов наблюдением и следствием добыто не было».

Кадр из фильма «King’s Man: Начало» Мэттью Вон/Marv Studios; Cloudy Productions; 20th Century Studios, 2021 Мэттью Вон/Marv Studios; Cloudy Productions; 20th Century Studios, 2021

Тем не менее, некоторые дамы из высшего общества в свои показаниям все же признавались в интимной близости с Распутиным, но слухи об оргиях отвергали.

Все эти компрометирующие сведения доводили до сведения Николая II, но царь считал это возмутительным вмешательством в его семейную жизнь, поскольку в царской семье Распутина считали едва ли не членом семьи. Царица же в эти рассказы о кутежах «старца» не верила. Она считала его святым человеком.

Легенда 4. Распутин имел целительский дар

Кадр из фильма «Распутин и императрица» (реж. Ричард Болеславский, 1932) John Kobal Foundation/Getty Images John Kobal Foundation/Getty Images

О целительстве Распутина рассказывали не меньше, чем о его оргиях. Благодаря репутации целителя он приблизился к царской семье и вскоре стал незаменимым человеком при дворе. В тот момент было ясно, что медицина не способна вылечить гемофилию – болезнь цесаревича Алексея. Любой ушиб вызывал у него внутреннее кровоизлияние, что могло длится несколько дней и приносить ему невыносимые страдания. Но существует множество свидетельств, как после контакта с Распутиным, наследнику престола становилось легче. Он был его лекарством.

«Он [Распутин] приехал во дворец и с родителями прошел к Алексею Николаевичу. По их рассказам, он, подойдя к кровати, перекрестил наследника, сказав родителям, что серьезного ничего нет и им нечего беспокоится, повернулся и ушел. Кровотечение прекратилось», – вспоминала ближайшая подруга императрицы Анна Вырубова.

Но существует и другое мнение на якобы целительские способности Распутина. Кто-то попросту называл его шарлатаном, что втерся в доверие к царице. Другие - например, митрополит Вениамин, что Распутин «не был никаким гипнотизером или шарлатаном, а просто своей силой действовал на людей». Современники отмечали, что старец очень хорошо умел быть убедительным, имел соответствующую внешность, тяжелый «гипнотический» взгляд.

Судя по всему, Распутин каким-то образом влиял на императорскую семью и наследника, успокаивая их молитвами и разговорами. Но можно сказать точно: Распутин не избавил Алексея от гемофилии. Последний случай обострения болезни случился с наследником в Тобольске в 1918 году, за несколько месяцев до трагической гибели.

Легенда 5. Распутин предсказывал будущее и предрек крах империи и дома Романовых

Григорий Распутин Карл Булла/Общественное достояние Карл Булла/Общественное достояние

При жизни у Распутина была репутация целителя, а вот ярлык провидца к нему приклеился уже после смерти. Ему, в частности, приписывают предсказание революции, смерти Романовых и третьей мировой войны.

При этом в разговоре о пророчествах Распутина очень часто ссылаются на записную книжку императрицы Александры Федоровны, которая записывала туда мысли своего «духовного наставника». Либо на опубликованную в 1912 году брошюру Распутина «Благочестивые размышления». Но и в том, и в другом источниках никаких предсказаний на самом деле нет.

Самое известное пророчество «царского монаха» о том, что его смерть будет означать конец династии Романовых, есть в показаниях его дочери Матрены. «Когда меня не будет, тогда и двора не будет», – якобы предупреждал он. Однако если Распутин это и говорил, то трактовать это можно и как манипуляцию, которая помогала ему удержаться в близком кругу семьи во время попыток разных сил его оттуда вытеснить.

Также стоит учесть, что многое из того, что «пророчил» Распутин, просто не сбылось. Например, он обещал скорую победу в первой мировой войне и восшествие на престол цесаревича Алексея.

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