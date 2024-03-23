10 шедевров Бриллиантовой кладовой Эрмитажа

Многие предметы из алмазной коллекции Екатерины II можно увидеть в Бриллиантовой кладовой Государственного Эрмитажа. Мы выбрали для вас самые яркие.

Когда Екатерина II вступила на российский престол, она повелела устроить в Зимнем дворце «алмазный покой». Изначально в помещении хранились портреты ее величества, перстни, усыпанные драгоценными камнями табакерки, часы и цепочки, золотые рукоятки холодного оружия, посуда и многие другие ценные предметы. Позднее галерею императорских сокровищ перенесли в Новый Эрмитаж и открыли для посещения. К середине XIX века она стала самым крупным в России общедоступным собранием памятников ювелирного искусства.

Вот десять самых запоминающихся шедевров Бриллиантовой кладовой.

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1. Реликварий в виде фигуры первого христианского дьякона Святого Этьена (конец XII в., Франция)

В реликвариях хранили мощи христианских святых. Этот реликварий из позолоченного серебра, украшенный драгоценными камнями и филигранью, изображает святого Стефана (в французской традиции – Этьена), первого церковного дьякона, побитого камнями за приверженность новой религии. Мощи хранились в книге, которую он держит в руках.

2. Процессионный крест Святого Трудперта – Фрайбургский крест (Страсбург, последняя четверть XIII в.)

Процессионный крест несли в начале литургической процессии – отсюда его название. Его создали в конце XIII века для хранения частиц Животворящего креста, на котором был распят Иисус Христос. Частицы привезли из Палестины крестоносцы. Крест украшен скульптурными фигурами Спасителя, Мадонны и апостола Иоанна. Фигура Христа – единственная из трех сделана целиком из золота. Изделие усыпано драгоценными и полудрагоценными камнями, выполнено в технике резьбы, чеканки, гравировки, филиграни, чернения и перегородчатой эмали.

3. Ларец Ядвиги-Ягеллонки (Нюрнберг, 1533 г.)

Ларец из золоченого серебра, украшенный жемчугом, камеями и драгоценными камнями, в Россию привезла в составе приданого немецкая принцесса София Шарлотта Вольфенбюттельская – невестка Петра Великого, жена его сына Алексея и мать императора Петра II. Она была потомком польской принцессы Ядвиги Ягеллонской в седьмом поколении. Ножки ларца выполнены в виде грифонов, которые держат щиты с гербами мужа Ядвиги, курфюрста Бранденбургского, и ее отца, польского короля.

4. Подвеска «Каравелла» с колумбийскими изумрудами весом 190 карат (Испания, 1580-е гг.)

Необычная форма подвески вдохновлена Великими географическими открытиями той эпохи. Основой фюзеляжа каравеллы послужил колумбийский изумруд весом в 125 карат. Общий вес этих камней в изделии составляет 190 карат: еще пять выложены в форме креста, к которому подвешен корабль. Высота изделия – всего 9,3 см.

5. Золотой туалетный прибор Анны Иоанновны (Аугсбург, 1736-1740)

Женский набор для подготовки к выходу в свет состоит из 46 предметов. Среди них большое зеркало, множество шкатулок и коробочек, рукомойник, подносы, щетки, флаконы, подсвечники. А еще супницы, чашки, чайники, кофейники, сахарницы и прочая посуда, потому что наведение красоты занимало несколько часов. Все предметы – а это 45 кг золота – отличаются великолепным качеством исполнения и разнообразием ювелирных техник. Позднее туалетный прибор использовали во время одевания к венцу невест императорского дома

6. Несессер в форме яйца с часами (Париж, 1757-1758)

Несессеры – это специальные футляры для хранения предметов туалета, флакона духов, принадлежностей для шитья и других вещей. В XVIII они были популярны в России: маленькие футляры были частью женского туалета.

Этот усыпанный бриллиантами несессер с часами императрице Елизавете Петровне подарил французский посол на Пасху – поэтому изделие выполнено в форме яйца. Снизу яйцо украшает российский двуглавый орел, сверху – вензель Елизаветы. Высота ювелирного изделия всего 8,3 см.

7. Букеты из драгоценных и поделочных камней (Россия, 1740-е гг.)

Три букета из бриллиантов, сапфиров, рубинов, топазов, аметистов и изумрудов составил для Елизаветы Петровны Иеремия Позье – придворный ювелир, работавший в середине XVIII века. Эти цветочные композиции царица использовала для украшения прически или костюма: их крепили к поясу или плечу.

Для нужд двора Позье изготавливал табакерки, перстни, ордена и украшения. А к коронации Екатерины II он создал Большую императорскую корону, которую использовали в церемониях все российские цари.

8. Знак и звезда ордена Святого Андрея Первозванного (Россия, около 1800 г.)

Орден Св. Андрея Первозванного был высшей наградой Российской империи. Ее учредил Петр I в 1698 году. Кавалерам вручали знак, звезду и голубую ленту.

На знаке изображён крест с распятым апостолом, на кресте буквы S-A-P-R, что означает Sanctus Andreas patronus Russiae: «Святой Андрей – покровитель России». Знак носили около бедра на широкой шёлковой голубой ленте через правое плечо.

Звезда Св. Андрея Первозванного восьмилучевая, в ее центр помещен медальон с девизом ордена – «За веру и верность». Ее носили на груди слева, выше прочих наград.

Пётр I со знаком ордена Св. Андрея Первозванного на голубой андреевской ленте и звездой на груди Архангельское Архангельское

В особых случаях монарх мог наградить кавалера орденом, инкрустированными алмазами и бриллиантами. Награды с драгоценными камнями чаще всего встречались среди мужчин императорской фамилии.

В Бриллиантовой кладовой представлены знак и звезда из коллекции великого князя Алексея Александровича, выполненные около 1800 года. Они украшены алмазами и бриллиантами, рубинами и эмалью.

9. Конский убор, подаренный Николаю I турецким султаном Махмудом II (предположительно, Франция, XIX в. )

Роскошный комплект состоит из упряжи; сабли; золотых ножен, покрытых фиолетовой эмалью, а также лилового чепрака – подстилки под седло. При создании комплекта использовали более 16 тысяч алмазов. Это дипломатический подарок, преподнесенный Турцией российскому императору по случаю Адрианопольского мира, заключённого в 1829 году. По прямому назначению бесценный убор никогда не использовали.

10. Икона Богоматери Казанской в окладе с брелоками (конец XIX века – икона, 1887 – оклад, 1890-е – брелоки)

Оклад из золота и серебра создала ювелирная фирма Павла Овчинникова – некогда крепостного, ставшего поставщиком императорского двора. Овчинников специализировался на изготовлении предметов для богослужения. Он был признанным мастером в воссоздании древнерусского стиля.

Украшение оклада – миниатюрные пасхальные яйца – выполнила фирма придворного ювелира Карла Фаберже. Яйца украшены эмалью, бриллиантами, сапфирами, изумрудами, рубинами, жемчугом.

Икона принадлежала последней российской императрице Александре Федоровне.

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