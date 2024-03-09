10 шедевров Золотой кладовой Эрмитажа 

Виртуальный тур по Золотой кладовой
Крупная золотая бляха в виде фигуры оленя украшала горит – чехол для лука и стрел скифского воина. Этот артефакт – классический образец скифского звериного стиля – нашли в 1897 году на раскопах в Закубанье, близ станицы Костромской (современный Краснодарский край), в 77 км от Майкопа (Республика Адыгея).
Костромской олень – один из символов Эрмитажа. А еще он украшает ливрею одного из российских самолетов.
Массивная золотая пластина в форме пантеры также украшала футляр для лука и стрел. Ее обнаружили в 1903 году на раскопках Келермесского кургана (на территории современной Республики Адыгея).
Курган у древних кочевых народов представлял собой ритуальную модель мира и был частью культа предков – покровителей и посредников в общении с богами. Скифы считали, что артефакт с изображением хищника защитит хозяина от опасностей в загробном мире. А золото, из которого сделана вещь, говорит о высоком статусе погребенного.
Эту изящную вещь выполнил по скифскому заказу греческий ювелир. На гребне, похожем на фронтон греческого храма, изображена сцена битвы трех воинов.
Курган Солоха, в котором обнаружена вещь, ученые определили как место погребения скифского царя и его брата. Тонко проработанные детали позволили историкам составить предположения о конкретных исторических личностях Скифии и их борьбе за власть.
Массивную золотую пластину с чеканкой обнаружили на раскопках Чертомлыкского кургана – места захоронения скифских царей. А хоронили их вместе с женами и наложницами, виночерпием и слугами, приближенными воинами и конюхами, конями и собаками, а также с одеждами, оружием и многочисленными ценностями.
На горите изображена история Ахилла, героя поэмы Гомера «Илиада» и персонажа древнегреческой мифологии, от детства до смерти. Накладка работы греческого мастера могла быть подарком скифскому вождю от правителя Боспорского царства. Оно объединяло греческие города-колонии и существовало на территории полуострова Крым и Таманского полуострова с V в. до н.э. по VI в. н.э.
Артефакт нашли в 1830 году на раскопках кургана на полуострове Крым, неподалеку от города Керчь (бывший греческий Пантикапей — столица Боспорского царства).
Подвески изготовил для скифского заказчика греческий мастер. На них изображена голова богини Афины, которая была популярна в регионе Северного Причерноморья.
Прототипом изображения послужила статуя Афины Партенос (V в. до н.э.) работы скульптора Фидия. Не дошедшая до наших дней 13-метровая статуя из золота и слоновой кости украшала Парфенон – главный храм богини в Афинах.
В декор шлема малой Афины с подвесок введена скифская символика. Образ богини-воительницы был близок менталитету скифов-кочевников. До замужества их женщины участвовали в военных действиях.
В 1864 году в ходе строительства трубопровода на окраине Новочеркасска (современная Ростовская область) раскопали богатое женское погребение – курган, известный под названием Хохлач. Похороненная в нем женщина, вероятно, была сарматской жрицей и царицей. Сарматы были соседями скифов и вытеснили их из Северного Причерноморья.
Главной ценностью клада стал калаф – диадема жрицы сарматского божества плодородия. К изображенному на калафе древу жизни движутся жертвенные животные, отражающие мифологические представления сарматов. Форма диадемы, женский бюст-камея из кварца в центре и подвески относятся к античной традиции. Вероятно, калаф изготовил ювелир из Боспорского царства, который хорошо знал сарматские традиции.
В 1864 году в Прикубанье, на Таманском полуострове, открыли курган Большая Близница, в котором предположительно захоронены жрицы Боспорского царства.
Одной из находок стал искусный калаф – головной убор в виде корзины, атрибут богини плодородия. На нем изображены борющиеся с грифонами аримаспы – мифический народ, который будто бы жил на северо-востоке Древнего мира (предположительно у современных Уральских гор).
В 1739 году персидский правитель Надир-шах захватил город Дели, столицу Империи Великих Моголов, которая существовала на территории современных Индии, Пакистана, Бангладеш и Афганистана с XVI по XIX век. Из Дели он вывез столько сокровищ, что на три года прекратил налогообложение в Персии.
20 захваченных предметов он отправил в Петербург в качестве дипломатического подарка в 1741 году. Дары везли из Персии два года на 14 слонах.
На экспозиции представлены несколько сосудов, чашка, поднос, тарелки, украшения для головных уборов – эгреты и ножной браслет. Золотые изделия усыпаны неограненными изумрудами, рубинами, алмазами и жемчугом.
Надир-шах вывез из Дели большое количество драгоценных камней, которые не добывались в Иране. Это поспособствовало традиции богато украшать самоцветами персидское холодное оружие.
В коллекции Эрмитажа хранится сабля из булатной стали, ножны и рукоять которой усыпаны золотом и эмалью, изумрудами, шпинелями и алмазами.
59-сантиметровый жезл из золотой филиграни и огромных белых резных нефритов с шелковой кистью служил символом власти и исполнения желаний. В 1895 году представители китайской Империи Цин преподнесли его в подарок цесаревичу Николаю Александровичу, будущему императору Николаю II, как пожелание исполнения всего задуманного.
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