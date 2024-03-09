10 шедевров Золотой кладовой Эрмитажа 

Из одного грамма золота можно сделать нить длиной 2,5 м или создать листочки толщиной один микрон (одна миллионная метра). Такими техниками виртуозно владели древние мастера.

Виртуальный тур по Золотой кладовой

1. Костромской олень (VII в. до н.э.)

Крупная золотая бляха в виде фигуры оленя украшала горит – чехол для лука и стрел скифского воина. Этот артефакт – классический образец скифского звериного стиля – нашли в 1897 году на раскопах в Закубанье, близ станицы Костромской (современный Краснодарский край), в 77 км от Майкопа (Республика Адыгея).

Костромской олень – один из символов Эрмитажа. А еще он украшает ливрею одного из российских самолетов.

Пресс-служба авиакомпании "Россия" Пресс-служба авиакомпании "Россия"

2. Келермесская пантера (VII в. до н.э.)

Массивная золотая пластина в форме пантеры также украшала футляр для лука и стрел. Ее обнаружили в 1903 году на раскопках Келермесского кургана (на территории современной Республики Адыгея).

Курган у древних кочевых народов представлял собой ритуальную модель мира и был частью культа предков – покровителей и посредников в общении с богами. Скифы считали, что артефакт с изображением хищника защитит хозяина от опасностей в загробном мире. А золото, из которого сделана вещь, говорит о высоком статусе погребенного.

3. Солохский гребень (30-е годы V – начало IV в. до н.э.)

Эту изящную вещь выполнил по скифскому заказу греческий ювелир. На гребне, похожем на фронтон греческого храма, изображена сцена битвы трех воинов.

Курган Солоха, в котором обнаружена вещь, ученые определили как место погребения скифского царя и его брата. Тонко проработанные детали позволили историкам составить предположения о конкретных исторических личностях Скифии и их борьбе за власть.

4. Накладка на горит со сценами жизни Ахилла (IV в. до н.э.)

Массивную золотую пластину с чеканкой обнаружили на раскопках Чертомлыкского кургана – места захоронения скифских царей. А хоронили их вместе с женами и наложницами, виночерпием и слугами, приближенными воинами и конюхами, конями и собаками, а также с одеждами, оружием и многочисленными ценностями.

На горите изображена история Ахилла, героя поэмы Гомера «Илиада» и персонажа древнегреческой мифологии, от детства до смерти. Накладка работы греческого мастера могла быть подарком скифскому вождю от правителя Боспорского царства. Оно объединяло греческие города-колонии и существовало на территории полуострова Крым и Таманского полуострова с V в. до н.э. по VI в. н.э.

5. Подвески из кургана Куль-Оба (IV в. до н.э.)

Артефакт нашли в 1830 году на раскопках кургана на полуострове Крым, неподалеку от города Керчь (бывший греческий Пантикапей — столица Боспорского царства).

Подвески изготовил для скифского заказчика греческий мастер. На них изображена голова богини Афины, которая была популярна в регионе Северного Причерноморья.

Прототипом изображения послужила статуя Афины Партенос (V в. до н.э.) работы скульптора Фидия. Не дошедшая до наших дней 13-метровая статуя из золота и слоновой кости украшала Парфенон – главный храм богини в Афинах.

В декор шлема малой Афины с подвесок введена скифская символика. Образ богини-воительницы был близок менталитету скифов-кочевников. До замужества их женщины участвовали в военных действиях.

6. Сарматская диадема из кургана Хохлач (I в. н.э.)

В 1864 году в ходе строительства трубопровода на окраине Новочеркасска (современная Ростовская область) раскопали богатое женское погребение – курган, известный под названием Хохлач. Похороненная в нем женщина, вероятно, была сарматской жрицей и царицей. Сарматы были соседями скифов и вытеснили их из Северного Причерноморья.

Главной ценностью клада стал калаф – диадема жрицы сарматского божества плодородия. К изображенному на калафе древу жизни движутся жертвенные животные, отражающие мифологические представления сарматов. Форма диадемы, женский бюст-камея из кварца в центре и подвески относятся к античной традиции. Вероятно, калаф изготовил ювелир из Боспорского царства, который хорошо знал сарматские традиции.

7. Калаф из кургана Большая Близница (IV в. до н.э.)

В 1864 году в Прикубанье, на Таманском полуострове, открыли курган Большая Близница, в котором предположительно захоронены жрицы Боспорского царства.

Одной из находок стал искусный калаф – головной убор в виде корзины, атрибут богини плодородия. На нем изображены борющиеся с грифонами аримаспы – мифический народ, который будто бы жил на северо-востоке Древнего мира (предположительно у современных Уральских гор).

8. Собрание индийского ювелирного искусства династии Великих Моголов (XVII в.)

В 1739 году персидский правитель Надир-шах захватил город Дели, столицу Империи Великих Моголов, которая существовала на территории современных Индии, Пакистана, Бангладеш и Афганистана с XVI по XIX век. Из Дели он вывез столько сокровищ, что на три года прекратил налогообложение в Персии.

20 захваченных предметов он отправил в Петербург в качестве дипломатического подарка в 1741 году. Дары везли из Персии два года на 14 слонах.

На экспозиции представлены несколько сосудов, чашка, поднос, тарелки, украшения для головных уборов – эгреты и ножной браслет. Золотые изделия усыпаны неограненными изумрудами, рубинами, алмазами и жемчугом.

9. Иранская сабля с изумрудами (начало XIX в.)

Надир-шах вывез из Дели большое количество драгоценных камней, которые не добывались в Иране. Это поспособствовало традиции богато украшать самоцветами персидское холодное оружие.

В коллекции Эрмитажа хранится сабля из булатной стали, ножны и рукоять которой усыпаны золотом и эмалью, изумрудами, шпинелями и алмазами.

10. Китайский жезл Жуи (XVIII в.)

59-сантиметровый жезл из золотой филиграни и огромных белых резных нефритов с шелковой кистью служил символом власти и исполнения желаний. В 1895 году представители китайской Империи Цин преподнесли его в подарок цесаревичу Николаю Александровичу, будущему императору Николаю II, как пожелание исполнения всего задуманного.

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