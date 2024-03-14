5 самых интересных мест Ивановской области (ФОТО)

300 километров от Москвы — и вы уже в старой купеческой России. Здесь и живописные пейзажи, и уютные старинные церкви, и местные народные промыслы, поражающие воображение.

1. Иваново

Набережная реки Уводь в Иванове Legion Media Legion Media

Обойти вниманием столицу региона невозможно. Любителей архитектуры уже на выходе из поезда порадует вокзал: он — один из ярких образцов конструктивистского стиля 1930-х, к тому же недавно отреставрированный. В Иваново вы не найдете обилия милых церквушек, как в других окрестных городах, зато здесь есть и много других памятников архитектуры советского авангарда. А обилие здесь действующих и перестроенных текстильных и швейных фабрик советских времен, обеспечивает город индустриальным шиком — за это он даже получил прозвище «русский Манчестер».

Не пропустите и самое старое здание города — каменную Щудровскую палатку XVII века, ставшую одним из местных символов.

Читайте наш гид по Иваново тут.

2. Палех

Палехская лаковая шкатулка Владимир Смирнов/ТASS Владимир Смирнов/ТASS

Говорят, что в Палехе каждый восьмой житель — художник. Когда-то этот городок славился иконописной школой. Палехскую миниатюру легко отличить, ее особенность — множество детально прорисованных образов и элементов. Но после революции 1917 года палехские иконописцы вынуждены были перепрофилироваться и начали расписывать лаковые шкатулки на сюжеты из народных сказок и революционную тематику.

Читайте подробнее про палехскую лаковую миниатюру тут.

Крестовоздвиженская церковь в Палехе Александра Гузева Александра Гузева

Зайдите в местный художественный музей, где можно проследить эволюцию палехской народной росписи, а также в один из частных арт-салонов, где современные мастера продают свои работы.

Крестовоздвиженская церковь в Палехе расписана местными мастерами Александра Гузева Александра Гузева

Нельзя пройти мимо и невероятной Крестовоздвиженской церкви с сиреневыми куполами, расписанной местными мастерами, и барочным иконостасом.

3. Шуя

Шуйская колокольня Александра Гузева Александра Гузева

Шую называют духовным (и душевным) центром области. На берегу небольшой реки Тезы стоит одна из главных достопримечательностей города — белоснежный Воскресенский собор начала XIX века и его внушительная 106-метровая колокольня (самая высокая отдельно стоящая колокольня в Европе). Шуя — один из первых городов, где большевики начали борьбу с религией, поэтому теперь на площади перед собором стоит памятник погибшим за веру.

Улица Малахия Белова в Шуе Александра Гузева Александра Гузева

В Шуе можно прогуляться по купеческим улицам и изучить то, чем славится город:

водку (и различные местные настойки). Лучше зайти в магазин-музей на дегустацию и купить алкогольный сувенир;

ситец ( здесь производство с богатой историей);

мыло (здесь его родина — первые мыловарни появились еще в XVII веке).

4. Кинешма

Набережная Кинешмы visitivanovo.ru

Когда-то Кинешма была богатым купеческим городом и одним из центром текстильного производства — красочные многолюдные местные ярмарки увековечил на своих полотнах Борис Кустодиев. Поэтому сегодня можно часами бродить по улочкам, рассматривая старинные особняки.

Но главное тут — это, конечно, Волга. Можно устроить променад по длинной набережной, наблюдая за течением реки и провожая пароходы. А если тепло — устроить пикник тут же на склоне.

5. Плёс

Вид с горы Левитана в Плёсе Legion Media Legion Media

Самый известный городок Ивановской области, своего рода идеальная русская провинция. Берег Волги, церквушки с полотен Исаака Левитана, чудный природный ландшафт и маленькие деревянные домики — красота!

Рекомендуем приезжать пораньше, пока нет толп туристов, взобраться на Соборную гору и любоваться речным пейзажем свысока. Непременно попробуйте «рыбный угол» — пирожок с начинкой из копченой рыбы. Настоящий местный деликатес.

Рыбный угол в Плёсе Александра Гузева Александра Гузева

Смотрите видео нашего проекта «Россия: 85 приключений» из Плёса — и узнайте, как остаться на картине.

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