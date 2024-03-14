5 самых интересных мест Ивановской области (ФОТО)

Живописный Плёсvisitivanovo.ru
Набережная реки Уводь в ИвановеLegion Media
Обойти вниманием столицу региона невозможно. Любителей архитектуры уже на выходе из поезда порадует вокзал: он — один из ярких образцов конструктивистского стиля 1930-х, к тому же недавно отреставрированный. В Иваново вы не найдете обилия милых церквушек, как в других окрестных городах, зато здесь есть и много других памятников архитектуры советского авангарда. А обилие здесь действующих и перестроенных текстильных и швейных фабрик советских времен, обеспечивает город индустриальным шиком — за это он даже получил прозвище «русский Манчестер».
Не пропустите и самое старое здание города — каменную Щудровскую палатку XVII века, ставшую одним из местных символов.
Читайте наш гид по Иваново тут.
Палехская лаковая шкатулкаВладимир Смирнов/ТASS
Говорят, что в Палехе каждый восьмой житель — художник. Когда-то этот городок славился иконописной школой. Палехскую миниатюру легко отличить, ее особенность — множество детально прорисованных образов и элементов. Но после революции 1917 года палехские иконописцы вынуждены были перепрофилироваться и начали расписывать лаковые шкатулки на сюжеты из народных сказок и революционную тематику.
Читайте подробнее про палехскую лаковую миниатюру тут.
Крестовоздвиженская церковь в ПалехеАлександра Гузева
Зайдите в местный художественный музей, где можно проследить эволюцию палехской народной росписи, а также в один из частных арт-салонов, где современные мастера продают свои работы.
Крестовоздвиженская церковь в Палехе расписана местными мастерамиАлександра Гузева
Нельзя пройти мимо и невероятной Крестовоздвиженской церкви с сиреневыми куполами, расписанной местными мастерами, и барочным иконостасом.
Шуйская колокольняАлександра Гузева
Шую называют духовным (и душевным) центром области. На берегу небольшой реки Тезы стоит одна из главных достопримечательностей города — белоснежный Воскресенский собор начала XIX века и его внушительная 106-метровая колокольня (самая высокая отдельно стоящая колокольня в Европе). Шуя — один из первых городов, где большевики начали борьбу с религией, поэтому теперь на площади перед собором стоит памятник погибшим за веру.
Улица Малахия Белова в ШуеАлександра Гузева
В Шуе можно прогуляться по купеческим улицам и изучить то, чем славится город:
Набережная Кинешмыvisitivanovo.ru
Когда-то Кинешма была богатым купеческим городом и одним из центром текстильного производства — красочные многолюдные местные ярмарки увековечил на своих полотнах Борис Кустодиев. Поэтому сегодня можно часами бродить по улочкам, рассматривая старинные особняки.
Но главное тут — это, конечно, Волга. Можно устроить променад по длинной набережной, наблюдая за течением реки и провожая пароходы. А если тепло — устроить пикник тут же на склоне.
Вид с горы Левитана в ПлёсеLegion Media
Самый известный городок Ивановской области, своего рода идеальная русская провинция. Берег Волги, церквушки с полотен Исаака Левитана, чудный природный ландшафт и маленькие деревянные домики — красота!
Рекомендуем приезжать пораньше, пока нет толп туристов, взобраться на Соборную гору и любоваться речным пейзажем свысока. Непременно попробуйте «рыбный угол» — пирожок с начинкой из копченой рыбы. Настоящий местный деликатес.
Рыбный угол в ПлёсеАлександра Гузева
Смотрите видео нашего проекта «Россия: 85 приключений» из Плёса — и узнайте, как остаться на картине.
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