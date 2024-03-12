Как иностранцу найти и оплатить отель в России в 2024 году

Карты платежных систем Visa, MasterCard и American Express сейчас не работают в России, как и многие известные сервисы по бронированию жилья. Однако есть альтернативы, и на улице туристы не останутся.

Невозможность забронировать сегодня отели или апартаменты в России через популярные международные сервисы компенсируется как новыми российскими онлайн-агрегаторами, так и собственными платежными системами ряда отелей. Кроме того, многие из них «говорят» почти на всех иностранных языках.

Крупнейший отельный агрегатор — Ostrovok.ru. Это удобная база почти всех гостиниц в России, где можно подобрать вариант на любой вкус и кошелек, узнать общую информацию и сравнить варианты по доступным удобствам. Интерфейс поддерживает английский, немецкий, французский и многие другие языки. Оплатить бронь, правда, возможно только карточкой российского банка, но портал имеет и партнера – Zenhotels.com, где та же база отелей, а к оплате принимаются и международные Visa и MasterCard.

Еще один крупный агрегатор по поиску авиабилетов и отелей – Onetwotrip.com (есть на английском, немецком, испанском языках) – также дает пользователям возможность из-за рубежа забронировать отели по всей России с оплатой международными Visa и MasterCard.

В поиске подходящего отеля и обладая картой исключительно российского банка, для сравнения можно использовать и другие агрегаторы – например, Travel.yandex.ru (только на русском языке) и Anywayanyday.com (есть английский и немецкий языки).

Отдельные отели в Москве и Санкт-Петербурге также работают с картами иностранных банков онлайн. Это, например, популярные у иностранцев пятизвездочные Ararat Park Hotel (экс-Hyatt) и The Carlton (экс-The Ritz-Carlton) в столице, или Hotel Astoria в Петербурге. Есть возможность онлайн-оплаты международными картами и у эконом-сети Ibis.

Большинство же известных международных сетей, работающих в России – такие как Novatel, Radisson Blu или Hilton, – принимают оплату только российскими банковскими картами, либо предоставляют возможность оплаты на месте наличными.

Частные апартаменты по всей России можно подобрать на портале Суточно.ру. Там размещено около 200 000 объявлений для посуточной аренды комнат, квартир и коттеджей. Согласно правилам, для бронирования необходимо внести предоплату российской картой, однако сервис позволяет написать владельцам и договориться с ними об оплате на месте. Интерфейс переведен на английский язык.

Подписывайтесь на «Узнай Россию» в Телеграм, ВКонтакте, Одноклассниках и Дзене