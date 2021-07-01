Почему англичанин Крэйг Эштон влюбился в Россию и не хочет уезжать

Уже после первого года жизни в России он понял, что хочет остаться здесь навсегда.

Крэйг Эштон уже более 15 лет живет в Санкт-Петербурге. Он полюбил Россию и город на Неве, блестяще выучил язык, работал учителем английского языка в школе, переводил компьютерные игры, а теперь ведет популярный блог о своей жизни в России и даже написал книгу на русском языке. Мы прочитали ее и поговорили с Крэйгом о России и русских.

Первое знакомство с Россией

Крэйг Эштон/АСТ, 2021 Крэйг Эштон/АСТ, 2021

Луковичные купола соборов, танки на Красной площади, суп из капусты и картошки, и улыбка только по особому случаю - это фактически всё, что парень из-под Манчестера знал о России до 1999 года. Ах да! Он, конечно, смотрел голливудские фильмы, где все русские - злодеи.

Позже Крэйг поступил в Эксетерский университет, выбрал обучение русскому языку, и понял, «как он прекрасен, хоть и невероятно сложен». В 2002-м он впервые приехал в Россию с группой английских студентов на целый год - они изучали язык. С нежностью он вспоминает первое впечатление, когда в аэропорту Петербурга их встречала женщина по имени Любовь Сердечная. Его поразило, что на английский это буквально переводится как Love Heartly. Вполне соответствуя своему имени, она заботилась о студентах как родная мать, впрочем, могла показать и железный кулак.

«Наверное, она стала для меня архетипом русской женщины, выросшей в СССР. Очень похожая на героинь с советских плакатов — гордое лицо с серьезным выражением, с поднятой рукой, направляющей всех в нужное место на великое дело», - пишет Крэйг в своей книге «Извините, я иностранец» (издательство АСТ, 2021).

Крэйг Эштон в Петербурге Фото из личного архива Фото из личного архива

Объясняться с русскими ему тогда было сложно - слишком мал был словарный запас. Сегодня он уже свободно рассуждает о любви к корюшке, селедке под шубой, даче и многих других русских реалиях. А тогда он еще ничего не знал о себе: «Не знал кто я, и что мне надо. Зато после первого года в России я знал, что я хочу там жить».

Почему именно русский?

«По-моему, все мои русские друзья и знакомые когда-то задали мне этот вопрос. Иногда с тоном “Ну, зачем-м-м??”, и грустно мне это. Как будто русский язык не прекрасный или не важный. Как будто на нем не говорят сотни миллионов. Как будто он не из самых красивых на этом свете!» - пишет Крэйг. «Вы, возможно, не в курсе, что русский — очень приятен для английских ушек».

Крэйг Эштон на передаче "Игра в слова", телеканал МИР Фото из личного архива Фото из личного архива

В школе у Крэйга были проблемы с математикой, а вот в немецком языке он делал успехи, поэтому решил, что он лингвист и должен выбрать какой-то редкий язык. И было бы хорошо, чтобы в стране, где на нем говорят, англичане были в почете. И конечно, голливудские фильмы со злодеями и красивыми женщинами сделали свое дело.

«В общем, мне сразу дико понравился русский, и я до ушей (буквально) влюбился в его звуки, закидоны и грандиозность», - пишет Крэйг.

Вначале оценки по русскому были невысокие, но потом Крэйг открыл для себя песни группы «Тату», Верки Сердючки, Валерии, «Пропаганды» и Дельфина... Он начал слушать русскую музыку и стал лучшим в группе. Также он читал Антона Чехова и детские книги, но именно музыка, как он считает, помогла выучить русский.

Сложности перевода

«Есть несколько травматических моментов моей жизни, которые я никогда не забуду. Мой первый солнечный ожог, первую драку, первый отказ от предложения сходить на свидание и... первое занятие по букве “Ы”». Зато буква Ж, «похожая на раздавленного жучка», пришлась англичанину по вкусу.

Словари и учебники мало помогают, если не общаться в среде Фото из личного архива Фото из личного архива

Вторым тяжелым моментом в обучении языку было разделение на «Ты / Вы» в обращении к человеку. Сложное правило привнесло новые краски в жизнь - теперь Крэйг с нетерпением ждет вопроса от собеседника: «а мы на Вы или...?». «Тогда у меня появляется возможность грандиозно взмахивать рукой и щедро заявить: “на ты, на ты, конечно, да что Вы?”» - пишет Крэйг.

«Ну, и как же отказать человеку, который предлагает перейти на “ты”… Он предлагает близость, дружбу, может, любовь и потом брак!» Впрочем, сам Крэйг никогда не предлагает первым «перейти на ты», боясь ошибиться и не почувствовать момент, когда пора. Поэтому даже к детям Крэйг обращается уважительно на «вы».

Кстати, он ведет блог - у него более 30 тысяч подписчиков, и он говорит, что самыми популярными становятся посты, где он рассказывает, как страдал - будь то сложности русского языка или бумажная волокита с визами и документами.

Заметки о русских

Сначала Крэйг посчитал, что русские грубые, но потом понял, что это не так. «Русские как правило более прямолинейны и открыто говорят о вещах, о которых англичане бы предпочли бы промолчать. Здесь все называют вещи своими именами. Меня это очень удивило, когда я впервые приехал в Россию, потому что первые 20 лет моей жизни я был вынужден следовать разнообразным правилам социального поведения», - рассказал нам Крэйг.

Мама Крэйга говорит, что он "обрусел", потому что стал меньше улыбаться Фото из личного архива Фото из личного архива

Первые 10 лет в России Крэйг жил как англичанин и не хотел менять себя. Но спустя годы он стал жить «по-русски» и пробовать говорить открыто, что «король голый», и вступать в дискуссии, от которых раньше бы воздержался. «Конечно, это не означает, что я теперь говорю все, что думаю, но это точно сделало мою жизнь лучше».

Понравилось Крэйгу и как русские ведут дела. Например, когда он работал школьным учителем, через знакомых его позвали быть переводчиком компьютерных игр. В Англии это было бы невозможно, ему нужно было бы подать резюме, пройти собеседование, а тут его взяли сразу. «Русские друзья и бизнесмены говорили, что в России главное не то, что ты знаешь, а кого ты знаешь».

Крэйг обожает Петербург и его архитектуру Фото из личного архива Фото из личного архива

Полюбил Крэйг и русских женщин, а точнее одну - ту, на которой женился. Мы задали ему каверзный вопрос - чем русские женщины отличаются от англичанок. И Крэйг ответил, что по его наблюдениям, в России пока еще сильны традиционные гендерные распределения ролей в паре. Женщины ожидают, что мужчины будут платить на свидании, придерживать пальто, открывать дверь машины, забивать гвоздь в стену, но и сами готовы взамен исполнять свою «гендерную роль».

Вообще же Крэйг говорит, что русские - крепкий народ, который живет по принципу «делай, что должно, и будь, что будет».