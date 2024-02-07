Можно ли купаться в Северном Ледовитом океане?

Можно, если хватит смелости и закалки. Даже летом температура воды в нем не превышает 5 градусов по Цельсию.

«Сначала залезать было очень сложно: мышцы сводит, дыхание замирает. Но тогда я поскользнулся на камне и просто ушел под воду», – рассказывает Алексей.

Туры на север

Многие туристические компании, организующие поездки на север, включают в программу купание в Северном Ледовитом океане. Самое близкое к европейской части России место, где можно окунуться в холодные воды – Мурманская область. Там же, на берегу Баренцева моря, на Кольском полуострове, находится сверхпопулярное у туристов село Териберка. Это единственное место на берегу Баренцева моря, до которого можно доехать на машине.

Ксения Чеснокова – трэвел-блогер, и в 2019 году побывала в Териберке с детьми. «Купаться мы не планировали, я не люблю холодную воду, и вообще купаться. А вот дети довольно закаленные и готовы залезть в любую воду. Погода была ужасная: ветер, серость, я стояла на берегу в двух пуховиках – и это 26 августа! И я с ними поспорила, смогут ли они окунуться по плечи», – рассказывает Ксения. Ее дочь Алиса так вспоминает купание: «Я быстро вбежала и почти сразу же выбежала, так что почти не успела ничего почувствовать. Но холодно ужасно, сразу немеют стопы». У сына Ксении Гриши тоже воспоминания не вызывают желания повторить опыт: «Когда заходишь в воду – очень-очень холодно. Потом, конечно, успеваешь привыкнуть, но я бы там снова купаться не стал».

Правила безопасности

Алексей Жирухин — тоже блогер-путешественник. В 2020 ему довелось искупаться в Баренцевом море Северного Ледовитого океана. «Мы приехали в крайнюю северную точку европейской части России — мыс Немецкий в Мурманской области. Было лето, на улице +20С, а вода — всего +5С градусов. Но я всегда говорю: я человек простой — вижу воду, начинаю купаться. Сначала залезать было очень сложно, мышцы сводит, дыхание замирает, но я поскользнулся на камне и ушел под воду, так что времени передумать у меня не было. А после купания ощущаешь огромный прилив энергии» — рассказывает Алексей.

Купание в следе от ледокола

Александр Еликов – арктический гид, инструктор и проводник. Он установил более десяти мировых рекордов в Заполярье и ведет популярный блог в инстаграме. Александр настоящий «морж», и закаляется круглый год.

«Я проехал на автомобиле от Мурманска до Чукотки вдоль Северного морского пути и везде выезжал на побережье. Самое запоминающееся купание было на мысе Челюскин – самой северной континентальной точке Евразии. Это было в 2013 году, и мы стали первыми в истории автопутешественниками, доехавшими туда на машине. На месте решили искупаться всей командой, нашли трещину во льду, расчистили лопатами от колотого льда. Поперек трещины положили перекладину, чтобы за нее держаться, и все по очереди окунулись», – рассказывает Александр.

А еще путешественнику-экстремалу довелось искупаться в канале от ледокола. «Я давно об этом мечтал и ледоколы в Арктике встречал часто, но никак не доводилось искупаться. И вот однажды зимой собралась целая компания “моржей”. Сразу после прохождения ледокола мы сделали себе купель в водном коридоре, который он оставил. В этом “коридоре” была каша из льда и снега – мы быстро расчистили участок и окунулись прямо на фоне судна», - рассказывает он.

«Ощущения, когда заходишь в воду… дух захватывает. Тут самое главное – решиться. А потом нормально, резкой прилив жара, энергии. Самые яркие ощущения не когда залезаешь в воду, а когда выходишь – кайф, адреналин, эмоции сумасшедшие. Когда знаешь эти ощущения, конечно, хочешь искупаться во всех знаковых местах. Но нужно понимать, что погода в Арктике всегда очень недружелюбная. Даже когда не очень холодно – ветер ужасный. Когда вылезаешь из воды, ты не просто замерзаешь, ты буквально покрываешься льдом и можно мгновенно получить обморожение. Поэтому иногда приходилось откладывать купания», – объясняет Александр.

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