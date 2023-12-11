Как в России чеканили монеты из платины

Первое месторождение платины нашли в 1819 году недалеко от Екатеринбурга, еще через пять лет – в окрестностях реки Баранчи, где стоял железоделательный завод, и, наконец, в 1825-м нашли платиновые россыпи в районе Нижнего Тагила.
Находка была случайной: работавшие на приисках время от времени находили странные черные крупицы. Весили они достаточно, чтобы использовать их вместо дроби, так что в местного зверя мужики палили платиновыми зарядами. Но как только стало известно о качествах нового металла, местные инженеры схватились за голову – бесценная охота получается!
Обнаруженные запасы платины оказались такими большими, что Россия внезапно стала главным ее добытчиком: 1,5 тонны только за 1828 год! В Южной Америке такое количество не смогли добыть и за век.
Казалось бы, добывай новую породу и используй в промышленности. Но вот проблема: что с ней делать, никто не знал, а опыт других стран ничем помочь не мог. Ведь там с платиной поступали просто: использовали в технических целях, например для создания разнообразного химического оборудования и… подделок – уж больно хорошо этот металл сплавлялся с золотом.
Самородок «Демидовский»Общественное достояние
С уральских заводов ко двору в Петербург стали отправлять изделия из платины – чернильницу, кольцо, дарохранительницу – и найденные самородки. Один из них, весом больше четырех килограммов, министр финансов Егор Канкрин представил императору Николаю I. Подарок он оценил – сегодня «Демидовский» самородок находится в Алмазном фонде.
Возможно, именно это заставило отнестись к платине серьезно: с 1826 года с заводов стали брать пошлину за добычу платины, причем часть добытого отправлялась на Монетный двор.
Наконец, министр Канкрин придумал, как платина может быть полезна – предложил чеканить из нее монеты. Это могло улучшить дела казны, пошатнувшиеся после войны 1812 года.
Своей идеей он поделился с ученым Александром фон Гумбольдтом, который предостерегал от такого шага. Опасения вызвали колебания цен на платину, ее слишком простой вид. Но все же почему бы не рискнуть?
С 1828 года Россия чеканила платиновые монеты в 3, 6 и 12 рублей и стала первой страной, где в обращение пустили деньги из этого металла. На их изготовление ушло почти 15 тонн – добрая половина из добытых 32 тыс. килограммов платины. А потом все закончилось.
Старательские работы на платиновых приискахОбщественное достояние
Случилось то, о чем предупреждал Александр фон Гумбольдт. Стоимость металла в «монетах роскоши» и так была выше, чем в серебряных, в пять раз. Платиновые 3 рубля стоили в производстве в 12 раз дороже серебряной монеты такого же номинала. А растущие цены на платину в Европе делали такое производство и вовсе расточительным. Опасался Монетный двор и возможных подделок. В 1845 году выпуск платиновых монет прекратили, их изъяли из обращения.
В 1867 году компания «Джонсон, Матте и Ко» купила весь российский запас платины. Так Англия, не имея ни одного ее месторождения, на много лет стала лидером в этой отрасли. А Россия так и осталась единственной страной в истории, где в обращении были «монеты роскоши».
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