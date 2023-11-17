Как добывают ЯНТАРЬ на крупнейшем в МИРЕ месторождении

Почти весь мировой запас янтаря находится на западной оконечности России. Мы узнали, как выглядит его добыча в промышленных масштабах.

Янтарь высоко ценится у многих народов мира. А в России украшения с янтарем есть почти у каждой женщины. Русские так любят янтарь не только за необыкновенную красоту и доступность (он стоит на порядок дешевле бриллиантов и изумрудов), считается, что он обладает и целительной силой.

Бусы, ожережья, кулоны и много других красивых вещей делают на Калининградском янтарном комбинате. Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

По разным данным, в России сосредоточено от 80% до 95% мировых запасов этого самоцвета. Месторождения есть и на Сахалине, и на Таймыре, но самое крупное в мире - в небольшом поселке Янтарный в Калининградской области. Ученые подсчитали: на каждый кубический метр янтареносной породы - «голубой земли» - приходится 1,9 кг янтаря.

Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Единственное в мире предприятие, которое занимается промышленной добычей янтаря - это Калининградский янтарный комбинат (входит в корпорацию Ростех).

Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Сейчас они разрабатывают Приморский карьер, на котором нам и удалось побывать.

Почему янтарь добывают вслепую?

Так выглядит место добычи янтаря. Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Просто так янтарь не увидишь, он содержится в «голубой земле» (она и правда имеет голубой оттенок), на глубине 50-60 метров. Сам процесс добычи выглядит довольно необычно: на дне карьера стоит сотрудник с гидроустановкой и струей морской воды бьет в янтареносную породу.

Гидросутановка размывает "голубую землю". Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

«Обычной водой ее не размоешь, она очень плотная, - объясняет нам главный геолог карьера Алексей Коркин, - поэтому мы используем воду из Балтийского моря. Чтобы размыть 1 кубический метр этой глины нужно 8 кубических метров такой воды».

Так пульпа отправляется на обогатительную фабрику. Здесь тонны янтаря, но этого не видно. Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Таким образом, получается пульпа - смесь «голубой земли» и морской воды, которая стекает по руслу в специальный ров, и оттуда ее перегоняют по трубе на обогатительную фабрику.

Специалисты контролируют процесс. Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Из-за того, что при работе нужна вода, добывать янтарь можно только до заморозков, пока вода не замерзла. Как правило, это происходит до середины ноября, а зимой в карьере ведутся профилактические работы.

Самые крупные фракции янтаря отсматривают вручную на обогатительной фабрике. Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

За один рабочий день в карьере намывают от 3 до 5 тонн янтаря. Среди них встречаются и самородки весом более 1 кг. Вылавливают их, как правило, уже на фабрике, так как сейчас они скрыты под слоем глины. Сложно поверить, что мимо нас сейчас проползают тонны янтаря!

«За этот сезон мы уже добыли 12 самородков, - говорит Алексей. - Самый тяжелый камень нашли в начале весны, он весил 1,876 кг».

Самородки в музее при комбинате. Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

До недавнего времени крупные камни вылавливали с помощью сачков, но сейчас с этим отлично справляется техника.

Что будет с карьером, когда янтарь закончится?

Здесь добыча ведется с 1976 года, но хватит еще минимум лет на сто. В год добывают 500-600 тонн, а запасы месторождения - 53 тысячи тонны.

Этот драглайн помогает рекультивировать земли карьера. Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Всю лишнюю породу убирают при помощи драглайна - шагающего экскаватора. Их на карьере три. И пока в одной части карьера намывают янтарь, в другом идет процесс рекультивации. Сюда с помощью драглайна свозят пустую породу, разравнивают, высаживают растения и передают обратно региону.

Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Рядом уже есть отработанный Синявинский карьер, закрытый в 1970-х, который сейчас превратился в одно из красивейших озер области. «Этот карьер мы тоже сдадим, но это перспектива на годы вперед, - говорит Алексей. - Наши темпы - 50 метров в год, а всего карьер растянулся на 1,5 км в длину и ширину. У нас есть планирование на 20 лет вперед: знаем, что одну часть карьера сдадим через 10-15 лет, а сами будем вести разработку еще несколько десятилетий».

Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Посмотреть на процесс добычи можно и на смотровой площадке карьера. К драглайнам прикреплены камеры, которые в режиме реального времени показывают работу специалистов на большом экране.

Туристы на смотровой площадке карьера. Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

На площадке можно также попробовать себя в роли «ловца янтаря» в импровизированном карьере и заглянуть в фирменный магазин комбината.

Интерактивный макет карьера в музее при комбинате. Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Как безошибочно отличить янтарь от просто камней

На фабрике уже становится понятно, что в породе и правда есть янтарь. Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Сами камни становятся видны только на фабрике. Процесс отделения янтаря от других камней, которые находятся в этой породе, довольно простой и может пригодится и для проверки камня на подлинность в обычной жизни.

Алексей Коркин и Анна Дугина показывают крупный янтарь, добытый в этот день в карьере. Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

«Любой камень тяжелее янтаря, - говорит Алексей, - и есть самый простой способ определить, что перед вами именно этот камень, а не что-либо еще. Нужно взять стакан воды, насыпать туда побольше соли, размешать и положить камни. Все, что утонуло - не янтарь». Дело в том, что плотность янтаря практически равна плотности воды Балтийского моря, и если простую воду подсолить, то вода станет плотнее, и янтарь всплывет.

Везде на фабрике стоят решетки, которые могут "поймать" даже самый мелкий янтарь. Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

На фабрике первоначальная сортировка так и устроена, только вся пульпа поступает в сепаратор и купается в ванных с соленым раствором.

Янтарные ванны. Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

А уже дальше все камни разделяют по размеру: небольшие сразу расфасовывают по мешкам, а крупные перебирают вручную, ведь среди них встречаются уникальные!

Какой янтарь самый ценный?

Здесь есть и белый, и черный, и медовый янтарь. Все камни нужно внимательно отсмотреть! Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Анна Дугина, специалист-геммолог комбината, видит особенные камни среди тысяч других. «Белый королевский янтарь - самый дорогой и редкий. В природе встречается только 1%! Также очень ценится пейзажный янтарь, белый с лимонными прожилками».

Есть и «черный лак», который раньше считался самым низкий сортом, но сегодня его научились красиво обрабатывать, и он пользуется большим спросом.

Анна Дугина показывает интересные инклюзы в крупном янтаре. Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Помимо интересных цветов, в янтаре встречается инклюз (в 6-8%), застывшая в смоле флора и фауна. «Например, у нас есть красивая стрекоза в янтаре, и ее можно увидеть в музее при комбинате», - рассказывает Анна. С такими камнями, как правило, ничего не делают, просто красиво полируют. А вот прозрачный янтарь медового цвета - это «балтийская классика», как ее называет геммолог. Именно этот камень мы можем чаще всего увидеть в магазинах.

Янтарь сначала распределяется по размеру. Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

«После сортировки наши специалисты определяют, что будет продаваться на аукционах (прямых контрактов у комбината нет), а что отправится на ювелирное производство», - говорит Анна.

Среди покупателей есть и российские производители, и иностранные. Особенно любят балтийский камень в Китае и арабских странах. При этом продает комбинат не только «сырец», то есть добытый янтарь, но и ювелирные изделия из него. Делают их здесь же, в поселке Янтарный.

Этот янтарь уже готов для отгрузки на склад. Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

От янтарного производства не остается никаких отходов

Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Одну из стен мастерской украшает огромный паук, который «плетет» янтарную сеть над картой мира. «Еще в 1954 году советские ювелиры придумали брошь в виде паука, которая и сегодня остается символом янтарного комбината», - рассказал нам Вадим Пархоменко, начальник отдела экспериментального производства.

Дизайнеры придумывают новые украшения. Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Рисуют и вручную, и на компьютере. Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Всего выпускают тысячи самых разных изделий, причем новые придумывают несколько раз в неделю.

Мастера сначала снимают "шкурку" с камня, затем режут его под нужный размер. Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Получается очень красиво! Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Художники думают над дизайном, нередко предложения идут и от мастеров, и от клиентов магазинов. Одни мастера подготавливают камни нужных цветов и размеров, другие собирают украшение, третьи проверяют готовые на просвет - нет ли где-то трещин или царапин.

Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Но стараются ничего не выбрасывать: «обрезки» янтаря идут на картины, или под пресс, или на мелкие детали.

"Бриллиантовая" огранка янтаря - новый тренд ювелирного производства. Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Так выглядит готовый камень. Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Многие учились прямо на производстве. «Все необходимые навыки можно получить в процессе работы, но дальше все зависит от человека, - говорит Вадим. - Конечно, хорошо иметь геммологическое образование, но нужно быть и немного художником».

Мастера тоже предлагают свои варианты новых изделий. Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Брошь в виде паучка - символ комбината. Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Как договориться с камнем?

Камнерез Маргарита Булыгина делает фигурки животных и людей из янтаря. Двух одинаковых камней в природе не бывает, так что каждый такой сувенир будет уникальным.

Маргарита Булыгина знает, как договориться с янтарем. Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

«Иногда мы используем материал отталкиваясь от него самого, смотрим, какой у него цвет, какая форма. А иногда приходится работать с тем чтобы подбирать материал под определенные задачи, - рассказывает Маргарита. - Нужно иметь очень хорошее пространственное мышление, то есть представлять себе заранее, что хочется воплотить в физическом материале, в голове должен быть 3D компьютер. Моя рука - это продолжение моего инструмента».

Мы застали процесс изготовления фигурок котиков - символов Зеленоградска. Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Маргарита по образованию художник-универсал, то есть имеет навык работы и с графикой, и с рисунком, и с деревом, а сюда пришла с нуля и сразу поняла свойства янтаря. «Если камень идет легко, то небольшую фигурку можно сделать всего за день, - говорит она. - Главное - суметь договориться с камнем».

Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

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