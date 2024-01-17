Какие животные были мобилизованы в СССР в Великую Отечественную

Во время Второй мировой войны лозунг «Все для фронта, все для победы» объединил всех жителей СССР. Более того, на фронте и в тылу на победу работали и братья наши меньшие.

1. Собаки

По данным Российской кинологической федерации, в Советском Союзе за время войны мобилизовали почти 70 тыс. собак. Гражданам предписывали сдавать годных к службе питомцев в распоряжение Красной армии и Народного комиссариата внутренних дел СССР (НКВД).

Эммануил Евзерихин/ТАСС Эммануил Евзерихин/ТАСС

Собаки служили в пограничных войсках и войсках связи, выполняли функции миноискателей и подрывников бронетехники. Они ходили в разведку и устраивали диверсии, охраняли важные объекты, доставляли боеприпасы, амуницию и продукты питания, а еще эвакуировали бойцов в госпиталь.

2. Лошади

В начале войны в рядах Красной армии еще были кавалерийские дивизии. Постепенно их количество сокращали. Тем не менее «лошадиные силы» широко применяли на фронте. Конные обозы перевозили грузы и артиллерию по бездорожью – там, где машины были бесполезны.

Israel Ozersky/Sputnik Israel Ozersky/Sputnik

3. Олени

Советских оленеводов призывали на фронт вместе с оленями. Такая «кавалерия» оказалась незаменима в Заполярье и Карелии. Олени бесшумные и безмолвные, они самостоятельно добывают себе пропитание, умеют плавать и не вязнут в снегу.

Оленно-транспортные подразделения разыскивали сбитых летчиков и отвозили их в госпитали, доставляли грузы и почту, сопровождали партизан, ходили в разведку и забрасывали десантников во вражеский тыл.

4. Верблюды

Задействовать верблюдов на фронте стали во время Сталинградской битвы. Их использовали для транспортировки боеприпасов, горючего, провианта. Были и верблюды-«санитары».

Alexander Kapustyansky/Sputnik Alexander Kapustyansky/Sputnik

Одним из самых известных двугорбых на фронте стал верблюд по кличке Кузнечик. Во время бомбовых налетов он быстро ложился в яму и сворачивался калачиком. Знаменитый верблюд дошел до Рейхстага и, как гласят легенды, даже в него плюнул.

5. Голуби

На фронте голубей использовали для обмена сообщениями между штабом и передовой, когда радиостанции выходили из строя. Особенно ценными они были для налаживания связи между штабом и группами армейской и дивизионной разведки, действовавшими в ближнем тылу противника.

Petrov/Sputnik Petrov/Sputnik

6. Кошки

Эти четвероногие трудились в тылу. Особенно они отличились в Ленинграде. После прорыва блокадного кольца в 1943 году в город первым делом завезли кошек. Их бросили на борьбу с расплодившимися крысами. Кошки поступили на службу и в Эрмитаж: в их задачу входило спасение бесценных шедевров от грызунов.

Яков Рюмкин/Sputnik Яков Рюмкин/Sputnik

7. Возможно, дельфины

Ходят слухи, что в Военно-морском флоте дельфинов «вербовали» на роль камикадзе: те будто бы доставляли мины к вражеским кораблям. Впрочем, специалисты крайне скептически оценивают вероятность использования дельфинов в подрывных работах. Зато доподлинно известно, что центр подготовки боевых дельфинов открыли в Севастополе в 1960-е, уже после войны. Там млекопитающих натаскивали на спасательные операции, обучали поиску мин и диверсантов.

Г. Щербаков/Sputnik Г. Щербаков/Sputnik

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