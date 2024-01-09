5 причин посмотреть сериал «Слово пацана» прямо сейчас

Наверное, ни один российский сериал не получал такого безусловного и почти мгновенного успеха, как «Слово пацана. Кровь на асфальте».

Первые серии «Слова пацана» вышли в ноябре 2023 года, а сейчас о нем говорит вся страна. История о молодежных группировках времен перестройки покорила и зрителей, и критиков. Сцены разлетелись в TikTok, саундтрек влетел в мировые чарты, а в лексикон – к счастью, в ироничном ключе – вернулось забытое слово «чушпан», что означает «парень не из группировки».

Вот пять причин посмотреть «Слово пацана» прямо сейчас.

1. Сериал рассказывает об уникальном «казанском феномене». Так называли стремительный рост молодежных группировок в позднем СССР.

В конце 1980-х годов, пока взрослые были заняты своими делами, советская молодежь сбилась в стаи и вела уличные войны. Каждый район был закреплен за конкретной группировкой, которая не только ревниво стерегла свою территорию, но и периодически совершала набеги на чужие «королевства».

Жора Крыжовников/Тумач Продакшн, 2023 Жора Крыжовников/Тумач Продакшн, 2023

Закон улиц крайне прост: если ты член группировки, значит, ты «пацан» (тот, с кем надо считаться). Пацанов из других группировок надо уважать, но презирать. Все, кто не в группировках – «чушпаны», с ними можно делать, что угодно: бить, обманывать, вымогать деньги. Если ты что-то обещаешь и даешь слово пацана чушпану – выполнять обещание не надо. Держать слово надо только перед другими пацанами.

Подобные группировки появились по всему Советскому Союзу, но наибольшего размаха феномен достиг именно в поволжском городе-миллионнике Казани, столице Татарской АССР. Там и происходит действие сериала «Слово пацана». Главный герой – школьник Андрей (дебютант Леон Кемстач) стал жертвой агрессии сверстников и решил искать защиты у группировки. Однако с новыми друзьями-покровителями к нему приходят новые проблемы.

Жора Крыжовников/Тумач Продакшн, 2023 Жора Крыжовников/Тумач Продакшн, 2023

Сценарий сериала вдохновлен одноименным бестселлером – нон-фикшном писателя Роберта Гараева, который сам в юности был членом группировки и годами собирал материал о «казанском феномене».

2. «Слово пацана» – едва ли не единственный сериал последних лет про эпоху перестройки. Другое исключение из правила – нашумевший американо-британский «Чернобыль» (2019).

Жора Крыжовников/Тумач Продакшн, 2023 Жора Крыжовников/Тумач Продакшн, 2023

В России много снимают про советское прошлое, но редко про конец 1980-х. «Слово пацана» махом покрывает недостачу – и предлагает широкую панораму позднесоветского общества. Наряду со школьниками-группировщиками полноправными героями сериала стала и молодежь в диапазоне от активных комсомольцев до ветерана Афганской войны или отсидевшего по малолетке начинающего вора, который стремится превратить уличную группировку в мафиозную ОПГ.

Конечно, мы видим и взрослых. Родители, которые в отчаянии от того, что привычный мир рушится, а их дети совсем не похожи на идеальных пионеров с плакатов. Учителя – они либо отказываются замечать перемены, либо закручивают гайки. Наконец, мы видим и правоохранителей, и там свои конфликты. Кто-то считает, что группировщиков надо понять и перевоспитать примером. Другие, напротив, уверены: это будущие уголовники, и делать скидок на возраст нет смысла.

Помимо группировок в кадре много других примет времени – школьники носят форму, открываются видеосалоны (самопальные «кинотеатры» – ряды стульев перед телевизором с видеомагнитофоном), самодеятельная рок-группа играет в ресторане.

3. Несмотря на мрачную тему и трагические события в основе, сериал ловко жонглирует эмоциями и смешит. Еще бы, «Слово пацана» снял один из главных комедиографов страны.

Жора Крыжовников/Тумач Продакшн, 2023 Жора Крыжовников/Тумач Продакшн, 2023

Режиссер Жора Крыжовников (это псевдоним, его настоящее имя – Андрей Першин) ворвался в российское кино ровно десять лет назад с комедией «Горько!». Мокьюментари про молодоженов, которые вынуждены в один день провести сразу две свадьбы (для себя и для родных), стало феноменально успешным в прокате. За первым фильмом немедленно последовали сиквел, ремейк (снятый в 2018 году в Мексике – «Hasta que la boda nos separe») и волна подражаний про другие шумные празднества. Всего Крыжовников снял пять фильмов – все комедии, и все собрали отличную кассу.

А вот в сериалах Крыжовников работает преимущественно в жанре драмы и не боится браться за сложные темы. Его сериальный дебют «Звоните ДиКаприо!» (2018) рассказывал об успешном актере, который однажды узнает, что у него СПИД. Однако и там было много юмора. Фирменный комедийный прием Крыжовникова построен на использовании джамп-катов – это монтажная склейка двух кадров, снятых с одного ракурса. Комический эффект возникает из сопоставления ситуаций «было – стало».

Кроме того, режиссер отлично работает с музыкой (два из его фильмов – это мюзиклы) – во всех его фильмах есть сцены-клипы, чаще всего комедийные, иногда трагические. В «Слове пацана» Крыжовников довел все свои приемы до совершенства. Сериал смешит и пугает, все восемь серий держит в напряжении, заставляет стыдиться героев и им сопереживать.

4. Две последние серии до премьеры слили в сеть. И команда в срочном порядке пересняла финал!

Жора Крыжовников/Тумач Продакшн, 2023 Жора Крыжовников/Тумач Продакшн, 2023

Буквально за две недели до конца показа черновые версии седьмой и восьмой серий просочились в интернет. Съемочная группа оперативно досняла и выложила в намеченный срок обе серии, причем итоговая развязка значительно отличается от предыдущей. Редкий случай, когда у популярного сериала существует сразу две альтернативные версии, причем в равной степени легитимные. Соответственно, каждый зритель может выбрать свой вариант, что случилось с любимыми героями, если, конечно, убеждения позволяют ему смотреть пиратский контент.

5. Сериал призывали запретить. В итоге он оказался популярнее «Игры в кальмара»!

Жора Крыжовников/Тумач Продакшн, 2023 Жора Крыжовников/Тумач Продакшн, 2023

Еще на этапе первых новостей о грядущем проекте общественные активисты раскритиковали сериал, опасаясь романтизации криминала. Однако последнее слово осталось за зрителем. Как показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), большинство россиян (82%), посмотревших «Слово пацана», не нашли в нем ничего вредного и выступали против запрета.

Всего же, по данным социологов, сериал видел уже каждый шестой россиянин, а хотя бы слышали о нем 83%. «Слово пацана» вышло на видеосервисах Wink и Start, а платформы традиционно скупо делятся данными просмотров. Но о безусловном успехе можно судить, например, по сервису «Индекс Кинопоиск.Pro», который замеряет зрительский интерес по онлайн-активности пользователей. Сериал Крыжовникова за первый месяц показа обновил рекорд рейтинга, в 2,5 раза обставив предыдущего лидера – «Игру в кальмара» от Netflix.

Жора Крыжовников/Тумач Продакшн, 2023 Жора Крыжовников/Тумач Продакшн, 2023

Чтобы оценить масштаб резонанса, можно заглянуть в TikTok – ролики по хештегу #словопацана набрали уже более 11,6 млрд просмотров. Звучавшая в сериале песня «Пыяла» группы «Аигел» (текст на татарском) взлетела на первую строчку мирового хит-парада Shazam.

Под нее на чемпионате России по фигурному катанию выступила олимпийская чемпионка Камила Валиева.

Кроме того, актер сериала Ярослав Могильников (сыгравший Ералаша) стал рекламным лицом бренда американского рэпера Канье Уэста и российского дизайнера Гоши Рубчинского.

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