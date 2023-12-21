Как шили новогодние костюмы детям в СССР

Снежинки, зайчики, белочки, Красные Шапочки и космонавты – все они танцевали на советских новогодних утренниках в детском саду.

Новогодние утренники в детских садах и школах были самыми любимыми праздниками у советских детей. К ним долго готовились, учили стихи, песни, танцы и иногда ставили целые спектакли.

На «елки» (так назывались эти представления) было принято приходить не просто красиво одетым, но в настоящем маскарадном костюме. Немногие могли купить его в магазине «Детский мир», большинству приходилось все делать самостоятельно. Все ограничивалось лишь фантазией и творческими способностями родителей.

Снежинки и зайчики

Девочка-снежинка в паре с мальчиком-зайчиком были самым популярным вариантом. Почему так сложилось – непонятно. Возможно, причина кроется в простоте пошива, ведь родители с бабушками и дедушками в ночи перед торжеством мастерили все из подручных средств.

«Костюм снежинки делался просто. Брали белый подъюбник и по кругу нашивали на него широкие бинты в складочку. Их наслаивали, пока не получалось подобие испанской юбки. Потом, чтобы юбка была пушистой и красиво стояла, крахмал разводили в воде, окунали туда юбку и сушили вверх тормашками. Уже сверху нашивали мишуру для блеска. Сделать верх было еще проще – брали обыкновенную белую майку и расшивали кружевами и мишурой», – рассказывает Ольга, которая сама носила такой костюм на утренники в 1970-х.

Те, у кого была возможность, покупали ацетатный шелк и шили основательное платье. Но так поступали очень немногие. Проблема была даже не в ткани, а в том, что для серьезного пошива требовалась швейная машинка, которая была не у всех. И, конечно, время, а ведь все члены семьи работали.

С зайчиками поступали еще проще. Мальчика одевали в белую рубашку и темные шорты. Для полноты образа можно было добавить бабочку и приклеить на шорты хвост из ваты. Главную часть образа – уши – вырезали из картона, обклеивали ватой и приделывали к ободку для волос.

Красная Шапочка

Чтобы разнообразить толпу снежинок, некоторые родители шили дочкам костюмы других персонажей. Ольга однажды была Красной Шапочкой: «Из-за дефицита хорошие ткани закупали впрок – мало ли когда понадобится. Перед каким-то Новым годом как раз из запасенного красного сатина мне сшили костюм. Мама сшила юбку и блузу, а папа сделал подобие корсета из плотного картона и обтянул черным материалом. Получился типа пояс чемпиона ММА, который связывал между собой юбку и блузу».

Еще одна героиня детских утренников – Мальвина. У нее должны быть голубые волосы, но красить девочек не рисковали и париков такого цвета тоже нигде не было. Поэтому Мальвину выдавала лишь расцветка костюма – на ней было красивое синее платье, а на голове – роскошный бант.

Космонавт

После полета Юрия Гагарина в 1961 году костюм космонавта надолго стал самым модным. Правда, шили его почему-то только для мальчиков.

За основу брали любой комбинезон, а на него наклеивали или нашивали фольгу. Шлем мастерили из картона, но особенно круто было найти старый мотоциклетный шлем и обклеить его фольгой. Так костюм действительно становился похож на скафандр, а на шлеме красными буквами писали «СССР» – прямо как на настоящем!

TASS TASS

Зверушки

В открытой продаже были красивые фигурные маски животных. Это был самый простой способ сделать из ребенка медведя, лису, кролика или белочку. Но костюмы все равно шили, часто – из старых поношенных шуб, которые уже не годились к носке, но валялись в шкафу. Так что порой кролики были как настоящие.

Национальные костюмы

В многонациональном СССР были популярны национальные костюмы. Например, костюм украинки состоял из юбки с фартуком, рушника, блузы с широкими рукавами и цветочного венка на голове с множеством атласных лент, вплетенных в косы. Мальчишеская версия – шаровары и подпоясанная рубаха.

Девочек иногда одевали как цыганок. Надевали длинную черную юбку, множество бус, на плечи накидывали цветастый платок, завивали волосы и повязывали косынку. Был и узбекский костюм: яркий халат, вышитая тюбетейка и много косичек.

Уже позже, в 1990-х, после распада Советского Союза, в магазинах можно было найти все, что угодно. Дети отправлялись на утренники в костюмах Бэтмена и Человека-паука. Но некоторые семьи продолжали шить костюмы сами, потому что новые им не нравились.

«Я помню, как уже в начале 2000-х шила сыну костюм сама. Взяла старый алый плащ и сделала ему красивую гусарскую форму с эполетами и золотыми кисточками. Мне не нравились ни костюмы зайчиков и котиков, ни новые герои из комиксов. К тому же качество оставляло желать лучшего», – делится Ольга.

Евгений Тиханов/Sputnik Евгений Тиханов/Sputnik

Подписывайтесь на «Узнай Россию» в Телеграм, VK, Одноклассниках и Дзене.