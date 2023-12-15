Где еще можно посмотреть балет «Щелкунчик», кроме Большого театра

Какой же Новый год без оливье и «Щелкунчика» ? Но что делать, если билетов на самый новогодний балет в Большом театре нет и не предвидится, а праздничного настроения не хватает? Ехать за ним в другой город!

Билеты на этот балет в Большой театр купить практически нереально, да и цены на него весьма чувствительны для кошелька – доходят до 20 тысяч рублей. Но увидеть «Щелкунчика» можно и в других городах России, а заодно совершить новогоднее путешествие по стране. Рассказываем, во сколько обойдется поездка за сказкой.

1. Санкт-Петербург

Здесь только в Мариинском театре в декабре и январе покажут несколько версий балета сразу на двух сценах.

Классическую, в хореографии Василия Вайнонена, можно увидеть 31 декабря, билеты, как ни удивительно, в наличии: от 7,5 до 20 тысяч. Ее же станцуют и студенты Академии русского балета им. Вагановой.

Также на сцене Мариинки можно увидеть классического «Щелкунчика» в постановке Театра балета им. Леонида Якобсона. А также причудливую, созданную Михаилом Шемякиным в хореографии Кирилла Симонова – художник вдохновился персонажами сказки Гофмана и разработал эскизы костюмов, декораций и переосмыслил образы героев и их пластику.

С 13 декабря по 14 января разные версии волшебной сказки идут в театре ежедневно. Можно даже успеть за один день посмотреть несколько ее версий. Разброс цен - от 5 до 15 тысяч рублей.

Авиаперелет из Москвы в канун Нового года и обратно обойдется в 9 тысяч рублей, а поезд в первые дни января - от 5 тысяч в одну сторону. Гостиница - от 2400 рублей за ночь.

2. Новосибирск

В Новосибирском театре оперы и балета (НОВАТ) премьера балета в хореографии Юрия Григоровича (именно он поставил в 1966 году «Щелкунчика» в Большом) прошла совсем недавно – в октябре.

На декабрь запланировано 18 спектаклей и еще шесть - в январе. На некоторые еще есть билеты. Не из дешевых, но все же доступные: 31 декабря пройдет два показа - место в последнем ряду первого яруса обойдется в 6-7 тысяч рублей, а в первом ряду партера - 15-20 тысяч рублей.

Другой вариант - приехать сюда в канун Рождества, когда цены ощутимо снизятся: например, на 6 января билеты стоят от 5 до 15 тысяч рублей.

Авиабилет из Москвы в Новосибирск и обратно на предпраздничные дни стоит от 24800 рублей, а номер на две ночи в гостинице - от 2600 рублей.

3. Пермь

Если душа просит чего-то нового, можно смело планировать поездку в Пермь – в театре оперы и балета идет «Щелкунчик» в хореографии Алексея Мирошниченко. Руководитель балетной труппы театра написал и либретто, перенеся действие в Санкт-Петербург 1892 года. Именно тогда Мариинский театр представил премьеру «Щелкунчика».

На новогодние спектакли и здесь, увы, билетов нет, зато есть возможность посмотреть его 5 - 7 января. Билет в партер обойдется в 7-12 тысяч рублей. Перелет из Москвы и обратно стоит от 24500 рублей. Две ночи в гостинице - от 2 тысяч рублей.

4. Нижний Новгород

Самое быстрое путешествие к «Щелкунчику» из Москвы – на скоростном поезде в Нижний Новгород. Ехать всего ничего, да еще можно, если поспешить, ухватить недорогие билеты в Нижегородский театр оперы и балета им. Пушкина. Не на 31 декабря, конечно, тут уже давно солд аут, а, например, на 29-е.

Спектакль идет в классической хореографии Василия Вайнонена. Постановка с историей – впервые «Щелкунчик» появился в репертуаре театра в 1955 году в постановке Георгия Язвинского. С тех пор она не покидает его афиши и выдержала уже шесть редакций. Нынешняя – совсем свежая, 2022 года.

Билет на галерку обойдется в скромные 1 тысячу рублей, но и с партером нет проблем: билеты по 4 тысячи рублей.

А если устроить рождественское путешествие, то 6 января «Щелкунчика» можно посмотреть за 800-4000 рублей. Еще три-четыре будет стоить номер в гостинице за две ночи. Останется только купить билеты на поезд: от трех тысяч рублей в одну сторону.

5. Екатеринбург

На «Щелкунчика» в хореографии Василия Вайнонена в Екатеринбургском государственном академическом театре оперы и балета еще есть места на 14 января. Но стоит поспешить: билетов в партер по 10 тысяч рублей осталось всего ничего.

Авиаперелет вполне бюджетный - от 8700 рублей, а гостиница - от 1900 рублей за две ночи.

6. Чебоксары

В Чувашском театре оперы и балета «Щелкунчик» идет в хореографии Василия Вайнонена в редакции руководителя балетной труппы Данила Салимбаева. Что самое удивительное, билеты есть практически на все декабрьские спектакли, в том числе и на 31 число: и стоят всего лишь от 500 до 1500 рублей.

Совсем уж неслыханная экономия получится, если купить билеты на 7 января: место в первом ряду стоит всего 800 рублей.

С билетами на поезд, правда, уже не очень – в новогодние Чебоксары проще улететь, это обойдется в 16 тысяч туда-обратно.

Но можно набраться терпения и стартовать под Рождество: всего от 2700 рублей за билет на поезд в одну сторону. Гостиница – от 2600 рублей за две ночи.

7. Ростов-на-Дону

В Ростовском музыкальном театре «Щелкунчик» идет в постановке Алексея Фадеечева, который был худруком балетной труппы до 2012 года.

На утренний спектакль остался один-единственный билет в 10 ряд партера – за 10 тысяч рублей. Кому-то повезет!

Остались места и на спектакли 6-7 января. Там цены уже пониже: от 5,5 до 12 тысяч рублей.

Правда, добраться туда непросто: аэропорт Ростова-на-Дону сейчас закрыт, а на поезд билеты остались на январь - от 3500 рублей в одну сторону. Гостиница обойдется от 2800 рублей за двое суток.



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