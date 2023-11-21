«Щелкунчик» в Большом: кто и зачем платит бешеные деньги и страдает в очередях

Эта история повторяется уже не одно десятилетие. Как будто Новый год для этих людей без «Щелкунчика» в Большом просто не наступит. Исчерпывающего ответа, почему в российском обществе столь многие хотят увидеть именно эту постановку, никому дать так и не удалось. Видимо, это из области иррациональных загадок менталитета.

Вокруг всех новогодних спектаклей Большого театра разворачивается огромный ажиотаж и схватка за билеты. Но «Щелкунчик» – самый желанный из всех. Некоторые хотят увидеть постановку так сильно, что готовы платить в десятки раз больше официальных цен и ждать в очереди на морозе два дня!

Почему все так любят «Щелкунчика»?

Премьера спектакля состоялась еще в 1892 году в Мариинском театре (Санкт-Петербург). В Москве спектакль показали лишь в 1919 году, и с тех пор он претерпел много изменений. Сейчас в Большом показывают постановку балетмейстера Юрия Григоровича, созданную в 1966 году.

Сцена из балета «Щелкунчик». Маша – Екатерина Васильева, Принц Щелкунчик – Владимир Васильев. Государственный академический Большой театр СССР, 1973 С. Соловьев/Sputnik С. Соловьев/Sputnik

Сам сюжет спектакля создает атмосферу сказки: в канун Рождества гости собираются в доме доктора Штальбаума. Его дети с нетерпением ждут подарков, и его дочь Мари получает от одного из гостей, своего крестного, куклу Щелкунчика. С наступлением ночи гости уезжают, а Мари снится сказочный сон. В нем Щелкунчик отважно сражается со злодеем – Мышиным королем и с помощью Мари побеждает. Щелкунчик превращается в прекрасного принца, и они с Мари женятся. В постановке Большого театра действие сопровождается высококачественными декорациями, звездным составом и удивительной красоты костюмами – новогоднее настроение и ощущение чуда обеспечены. К тому же историческая сцена Большого красива сама по себе и поэтому все хотят увидеть спектакль именно на главной сцене страны.

Артем Геодакян/TASS Артем Геодакян/TASS

Что надо сделать, чтобы купить билет?

Историческая сцена Большого театра, на которой проходит «Щелкунчик», рассчитана на 2500 зрителей. Зная об ажиотаже, Большой театр ввел специальный режим продажи билетов. День покупки зависит от даты спектакля, и сначала открываются продажи в кассах по паспорту. Более того, в кассах продают не более 400 билетов в день! Официально в день предварительной продажи до открытия касс всем желающим должны раздавать браслеты с номером очереди, по которым позже можно будет купить билеты. Кстати, билетов можно купить всего два – на себя и на близкого родственника (супруг, ребенок, родитель, брат или сестра, бабушка или дедушка, внук). При этом нужно обязательно иметь при себе документы, подтверждающие родство, и копию удостоверения личности второго человека!

Сергей Савостьянов/TASS Сергей Савостьянов/TASS

Чтобы на самом деле купить билет в кассе театра, прийти в очередь нужно за день! Вот как об этом написала блогер @fedorova_i, опубликовавшая видеоинструкцию по покупке билетов с двумя миллионами просмотров:

«Чтобы 4 ноября купить билеты, нужно начать “охоту” на день раньше. 3 ноября рано утром вы приезжаете к Большому театру и записываетесь в список у волонтеров, которые стоят у касс. Я приехала в 7.30 утра. Сфотографируйте этот список, но не распространяйте его, и возьмите контакты у волонтера, чтобы быть на связи. Потом приезжайте вечером 3 ноября, чтобы встать в очередь за браслетом. Я приехала к 20.00 и стояла до полуночи. Нужно образовать живую очередь из тех, кто записался, потому что те, кто не знает о существовании волонтерских списков, пытаются влезть без очереди. Затем, в полночь, каждому наклеивают на руку браслет с номером, по которому вы утром 4 ноября покупаете билеты. Я была по счету 90-я и купила хорошие места за 13 500 рублей». Так называемые волонтеры вовсе не работники Большого театра. И откуда они взялись, сейчас никому, включая администрацию театра, неизвестно.

Те, кто стоял в очереди на улице, но не поместился в квоту в 400 человек, просто остаются без билетов и, видимо, приходят снова через год.

Михаил Синицын/TASS Михаил Синицын/TASS

Онлайн тоже можно, но непросто

Теоретически билеты доступны на официальном сайте онлайн. Вы просто заходите на сайт и пытаетесь быстрее остальных ухватить заветные билеты. Но на практике этот путь тоже тернист.

Нашей собеседнице Наталье все-таки удалось купить билет онлайн. «Я зашла на сайт ко времени старта продаж, в 20.00, и ждала, пока он заработает, постоянно обновляя вкладки. Залы были “серые”, будто билетов уже нет, при этом количество билетов уменьшалось. Лишь спустя длительное время высветились свободные места, на которые удалось оформить билеты. Оплата и заполнение данных работали без перебоев», – рассказывает Наталья.

Но не всем так повезло. У многих сайт так и не заработал. По словам генерального директора театра, в начале продаж на сайте было более 75 тыс. запросов в минуту. Недовольные говорят, что администрация Большого театра будто бы умышленно ломает сайт во время продаж.

Дамир Юсупов/Большой театр Дамир Юсупов/Большой театр

Билеты у перекупщиков

Сложную систему покупки билетов придумали, чтобы бороться с перекупщиками – людьми, которые скупают билеты, а потом продают их в разы дороже. Например, самый дорогой официальный билет в этом году стоит 20 тыс., но у перекупщиков их можно купить за 50–60 тыс. рублей. Ближе к дате спектакля билеты станут еще дороже и будут продаваться за сотни тысяч рублей. Но новая система не решила проблему. Перекупщики сметают билеты онлайн по предзаказу, уже имея на руках документы зрителя. Другие выдумали веселую схему – они продают билеты в очередь за билетами. И иногда это место стоит больше самого билета!

Впрочем, даже у перекупщиков с «агентами» внутри театра возникают проблемы. Собеседник рассказал, что несколько раз, несмотря на договоренности с работниками театра, ему не передавали билеты, от чего пострадала его репутация среди клиентов. С тех пор он билетами на «Щелкунчик» не занимается.

Михаил Синицын/TASS Михаил Синицын/TASS

Многих любителей театра система продажи билетов справедливо отпугивает и даже смешит. Пользователи в социальных сетях пишут, что лучше сходят в другой театр, чем будут мерзнуть, стоя по 12 часов на ногах. Надо сказать, что в других театрах этот спектакль тоже пользуется невероятной популярностью, но все-таки не так дорог.

«Это такой фарс: сначала ночами толкаться в очередях, чтоб потом строить из себя ряженый высший свет», – подметил пользователь @anabalashova.

«С гораздо большим удовольствием потрачу то же время и деньги на билет в “Сапсане” и в Мариинке. Еще и на бары останется. Как время, так и деньги», – пишет пользователь Иван Борозняк. Другой комментатор отвечает: «А еще круче долететь до Приморской сцены Мариинки!»

Удивительно, но все эти люди готовы посмотреть «Щелкунчика» в другом месте, но даже не заикаются о том, что наступление Нового года можно пережить и без этого спектакля.

Дамир Юсупов/Большой театр Дамир Юсупов/Большой театр

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