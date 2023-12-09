10 самых титулованных советских и российских мультфильмов

От Венеции до Токио и Лос-Анджелеса – советская и российская анимация ценилась везде. Советские и российские мультфильмы завоевали куда больше наград в мире, чем отечественное художественное кино.

Первым советским мультфильмом, получившим международный приз, стала «Песенка радости». В 1947 году на фестивале в Венеции мультсказка Мстислава Пащенко была удостоена специального упоминания жюри.

С тех пор советские и российские мультипликаторы получили сотни наград самых престижных смотров – гораздо больше, чем их коллеги-игровики. А два мультфильма по итогам экспертных опросов и вовсе признаны лучшими в истории. Интересно, что оба снял один и тот же советский режиссер.

1. «Снежная королева» (1957). Реж. Лев Атаманов

Реж. Лев Атаманов, 1957/«Союзмультфильм» Реж. Лев Атаманов, 1957/«Союзмультфильм»

Первый международный успех советской анимации пришел с экранизацией сказки Ганса Христиана Андерсена «Снежная королева». Это девятый полный метр в истории московской киностудии «Союзмультфильм». Снял его Лев Атаманов.



«Снежная королева» не только собрала ворох наград (призы в Венеции и Каннах), но и имела большой международный прокат – от США до Японии.

В 2003 году по опросу профессионалов индустрии в рамках анимационного фестиваля «Лапута» в Токио она заняла 17-е место в списке 150 лучших мультфильмов в истории – выше, чем «Кошмар перед Рождеством» Тима Бертона (26-е) и «Унесенных призраками» Хаяо Миядзаки (29-е). Как вспоминает сам Миядзаки, именно фильм Атаманова утвердил его в желании заниматься анимацией.

2. «Остров» (1973). Реж. Федор Хитрук

Реж. Федор Хитрук, 1973/«Союзмультфильм» Реж. Федор Хитрук, 1973/«Союзмультфильм»

Прежде чем стать режиссером, Федор Хитрук много лет работал как художник-мультипликатор – он оживлял персонажей в фильмах других режиссеров. Одна из его лучших ролей – сказочник Оле-Лукойе из «Снежной королевы» Атаманова.

Начиная со своего дебюта «История одного преступления» (1962), Хитрук выдвинулся в число самых ярких режиссеров СССР и быстро добился международного признания.

А «Остров», антикапиталистическая притча про современного Робинзона, принес ему помимо прочих наград каннскую «Золотую пальмовую ветвь» в короткометражном конкурсе.

3. «Ежик в тумане» (1975). Реж. Юрий Норштейн

Реж. Юрий Норштейн, 1975/«Союзмультфильм» Реж. Юрий Норштейн, 1975/«Союзмультфильм»

Первое же место в топ-150 упомянутого токийского опроса занял «Ежик в тумане» Юрия Норштейна – сновидческая одиссея ежика, который идет через туман к своему другу медведю.

Десятиминутный фильм потребовал титанического труда. «Ежика» снимали на многоярусном мультстанке в технике перекладки. Это значит, что каждый персонаж и некоторые элементы фонов состоят из нескольких кусочков, которые надо понемногу двигать вручную, чтобы создать иллюзию движения.

На счету мультфильма – десятки фестивальных призов: от Тегерана и Хихона до Мельбурна и Чикаго.

4. «Сказка сказок» (1979). Реж. Юрий Норштейн

Реж. Юрий Норштейн, 1979/«Союзмультфильм» Реж. Юрий Норштейн, 1979/«Союзмультфильм»

Раньше токийского рейтинга, в 1984 году, в Лос-Анджелесе провели еще один опрос профессионалов, на котором первое место было отдано другому фильму Норштейна.

«Сказка сказок» – это путешествие по лабиринтам памяти самого режиссера, снятое в той же технике перекладки.

Однако о победе в американском рейтинге на родине Норштейна широко объявили лишь в конце десятилетия, во время перестройки. Дело в том, что опрос проходил в рамках культурной программы Олимпийских игр в Лос-Анджелесе, а их СССР бойкотировал в ответ на бойкот США московской Олимпиады 1980 года.

Как и у всех фильмов Норштейна, в копилке «Сказки сказок» множество наград – премии фестивалей в Оттаве, Лилле, Оберхаузене и др.

5. «Выкрутасы» (1987). Реж. Гарри Бардин

Реж. Гарри Бардин, 1987/«Союзмультфильм» Реж. Гарри Бардин, 1987/«Союзмультфильм»

Гарри Бардин начинал как актер озвучания, потом стал сценаристом анимации, затем режиссером. Он снял несколько рисованных мультфильмов, в том числе чрезвычайно популярный в СССР мультмюзикл «Летучий корабль» (1979).

Однако настоящий успех пришел к Бардину, когда он обратился к объемной мультипликации и стал оживлять самые неочевидные материалы: веревочки, спички…

В «Выкрутасах», сатирической притче о безумии самоизоляции, действуют герои из проволоки. За этот фильм Бардин получил «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах.

6. «Серый волк энд Красная Шапочка» (1990). Реж. Гарри Бардин

Реж. Гарри Бардин, 1990/«Союзмультфильм» Реж. Гарри Бардин, 1990/«Союзмультфильм»

Еще один мюзикл в карьере Бардина – в этот раз пластилиновый. Знаменитая сказка пересказана в духе перестройки, когда рухнул железный занавес. Красная Шапочка, живущая в СССР, отправляется к своей бабушке в Париж и встречает на пути не только Серого волка, но и трех поросят и семерых гномов из диснеевских мультфильмов.

Эта работа принесла режиссеру целую серию престижных наград, в том числе гран-при «анимационных Канн» – главный приз анимационного фестиваля в Анси.

7. «Болеро» (1992). Реж. Иван Максимов

Реж. Иван Максимов, 1992 Реж. Иван Максимов, 1992

Один из манифестов новой постсоветской анимации – фильм без явного сюжета и не поддающийся прямой дешифровке. 5 минут зритель смотрит, как странный монстр (как будто дальний родственник головастика из фильма «Голова-ластик» Дэвида Линча) путешествует по средневековому замку под «Болеро» Мориса Равеля.

Дипломная работа молодого аниматора Ивана Максимова завоевала «Золотого медведя» в Берлине в короткометражном конкурсе.

8. «Гагарин» (1994). Реж. Алексей Харитиди

Реж. Алексей Харитиди, 1994/Second Frog Ltd. Реж. Алексей Харитиди, 1994/Second Frog Ltd.

Тот случай, когда точно найденное название превратило прекрасный мультфильм в выдающийся. Заглавие, придавшее фильму философское измерение, придумал Эдуард Назаров, режиссер культовой для постсоветского зрителя мульткомедии «Жил-был пес».

По сюжету, гусеничка завидует бабочкам и птицам, и однажды ей доведется ощутить чувство полета – когда она окажется внутри воланчика для игры в бадминтон.

«Гагарин» Харитиди стал одним из главных фестивальных хитов сезона – он заработал «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах и добрался до номинации на «Оскар».

9. «Старик и море» (1999). Реж. Александр Петров

Реж. Александр Петров, 1999/Dentsu Tec Реж. Александр Петров, 1999/Dentsu Tec

Александр Петров был первым и последним советским режиссером-аниматором, который добрался до оскаровской номинации – в 1990-м на премию Американской киноакадемии была номинирована его «Корова» (а в следующем году, как известно, СССР перестал существовать).

Всего Петров будет номинирован еще трижды и наконец получит статуэтку – в 2000 году за экранизацию повести Хемингуэя «Старик и море», выполненную в фирменной манере живописи по стеклу.

Этот мультфильм стал первым в истории анимационным фильмом в формате IMAX.

10. «Мы не можем жить без космоса» (2014). Реж. Константин Бронзит

Реж. Константин Бронзит, 2014/Анимационная студия «Мельница» Реж. Константин Бронзит, 2014/Анимационная студия «Мельница»

Бронзит – единственный российский режиссер, который трижды завоевал гран-при престижного фестиваля в Анси. Одну из наград ему принес мультфильм «Мы не можем жить без космоса» – пронзительная притча о дружбе и одиночестве.

Среди регалий фильма помимо Анси еще десятки призов по всему миру, от Мельбурна до Токио. И даже номинация на «Оскар» (уже вторая для режиссера – в 2009-м в пятерке номинантов оказалась «Уборная история – любовная история»).

Спустя годы Бронзит продолжит космическую тему и снимет фильм с похожим названием, но самостоятельным сюжетом – «Он не может жить без космоса» (2020). Эта картина дойдет до шорт-листа «Оскара».

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