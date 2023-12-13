10 самых невероятных самородков России (ФОТО)

Как выглядит «Сердце великана» или «Ирендыкский медведь», сколько весит «Уральский гигант» и правда ли, что «Мефистофеля» создала сама природа? Рассказываем про самые интересные самородки, найденные в России.

1. «Большой треугольник»

Селимханов/Sputnik Селимханов/Sputnik

Золота много не бывает. Лучшее тому подтверждение - крупнейший в России самородок весом 36,15 кг, найденный рабочим Никифором Сюткиным в 1842 году на Южном Урале. Он едва поднял его из ямы: с виду небольшой, своего добытчика камень так и тянул к земле.

Название золотой самородок получил из-за своей формы треугольника. Находка на Царево-Александровском прииске на реке Ташкутарганке сделала Сюткина богачом: ему выплатили 1266 рублей серебром, а ведь зарабатывали рудокопы тогда около 15 рублей в год.

2. «Сердце великана»

Станислав Покровский/Калининградский областной музей янтаря Станислав Покровский/Калининградский областной музей янтаря

Крупнейший самородок янтаря в России нашли в 1960-е годы в Калининградской области в Приморском карьере. Вес огромного солнечного камня - 4,28 кг!

Несколько лет назад у него появилась собственная страница в соцсети ВК, на которой от его имени описываются «скучные будни самого большого янтаря в России». И раз он стал медийной персоной, пришлось придумывать ему имя: так он стал «Сердцем великана».

Есть у ценного экспоната Калининградского областного музея янтаря и день рождения - его отмечают 9 июля.

3. «Ирендыкский медведь»

Национальный музей Республики Башкортостан Национальный музей Республики Башкортостан

Иногда самородки буквально сами «бросаются» под ноги - так случилось с «Ирендыкским медведем», золотой находкой 1992 года весом 4,78 кг.

Недалеко от башкирской деревни Кусеево механизатор Радик Утягулов остановился для дозаправки и увидел блестящую неровную пластину. Несколько недель она валялась в тракторе, пока отец Радика не вспомнил, что когда-то в районе деревни были золотые прииски.

Есть несколько версий происхождения золотого «медведя». По одной, это самородок, пропавший при перевозке с начальником прииска в 1920 году. А по другой, это один из даров от башкир Ивану Грозному: на обоз с подарками напали разбойники, но кто-то успел закопать самородок, и только в конце XX столетия его случайно вырвали плугом из земли.

4. «Уральский гигант»

Михаил Лейбов/Гохран России Михаил Лейбов/Гохран России

Самый большой платиновый самородок в России обнаружили в 1904 году на Исовском прииске в окрестностях Нижнего Тагила. Вес этого небольшого, но увесистого камня впечатляет - 7,86 кг! Находку бережно доставили ко двору и преподнесли Николаю II на золотом блюде.

5. «Мефистофель»

Sputnik Sputnik

Крошка-самородок - всего-то 20,25 граммов и не больше трех сантиметров высотой - имеет зловещее сходство с Мефистофелем. Его нашли на Чукотке в 1944 году. Крючконосый профиль, острый подбородок, шапочка - как будто природа сделала золотой портрет духа зла.

Чтобы проверить происхождение самородка, собирали особую комиссию: она подтвердила, что никакого человеческого вмешательства тут не было.

6. «Бычья голова»

В 1898 году старатели Спасо-Преображенского прииска в Восточных Саянах буквально наткнулись на огромный самородок весом 31,6 кг - он лежал у них под ногами. Увидев золотой проблеск, нашедшие решили не делиться ни с кем своей находкой, но один из старателей не удержался и рассказал все жене, а следом о золотом самородке узнали и все на прииске. Находку у них забрали, но ругать не стали и даже заплатили две тысячи рублей наградных.

7. «Заячьи уши»

В. Павлов/Sputnik В. Павлов/Sputnik

Не всегда ценность самородка заключается в весе, бывает – в его пробе.

В 1935 году рабочий Петр Симонов нашел у дверей мастерской в поселке возле уральского прииска «Ленинский» забавной формы образование, похожее на голову зайца с поднятыми ушами.

На фоне таких рекордсменов, как «Бычья голова», он, может, и невелик - всего 3,34 кг. Зато проба у него очень высокая - 932-я (то есть, содержание золота в нем - 93,2%).

8. «Елочка»

Гохран России Гохран России

Причудливые формы принимают самородки, выросшие в стесненных условиях. К примеру, дендритовый золотой самородок, обнаруженный в 1952 году на Урале, похож на пушистую елочку. Она кажется совсем небольшой - всего 10 см высотой и 199 граммов веса. Но среди дендритовых образований эта «Елка» - настоящий великан.

9. Медный самородок

Геологический музей Новокузнецка Геологический музей Новокузнецка

В виде самородков бывают не только благородные металлы. Но и прозаическая медь - в 1959 году на Тайметском месторождении в Горной Шории (Кемеровская область) обнаружили глыбу самородной меди. Трехметровый гигант весом больше трех тонн установлен у входа в Геологический музей Новокузнецка.

10. «Демидовский»

Н.К. Высоцкий "Месторождения платины Исовского и Нижне-Тагильского районов на Урале". Труды геологического комитета, выпуск 62, 1913 Н.К. Высоцкий "Месторождения платины Исовского и Нижне-Тагильского районов на Урале". Труды геологического комитета, выпуск 62, 1913

В 1827 году императору Николаю I преподнесли невзрачный с виду подарок – самородок платины весом 4,3 кг. Нашли его недалеко от Нижнетагильского завода, но поодаль от платиновых россыпей.

Император был настолько впечатлен, что велел вернуть самородок владельцу завода Николаю Демидову с распоряжением, что находка не должна покидать России. В 1831 году его поместили в музей Горного кадетского корпуса в Петербурге.

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