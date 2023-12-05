7 фактов о сыне Сталина

Тексты
Георгий Манаев

Public domain
Не хотел соответствовать стереотипному образу «сына вождя». Стал боевым летчиком и командиром полка, свои ордена получил заслуженно. Но не смог справиться со вспыльчивым характером, был репрессирован, а его смерть до сих пор окутана тайной.

Василия Сталина, сына Иосифа Сталина и Надежды Аллилуевой, с двух до шести лет воспитывали в детском доме. Конечно, это был «кремлевский» детский дом, для детей партийных работников, но родителей тамошние нянечки заменить не могли. Иосиф Сталин, как и его жена, детьми занимался мало. А когда в 1932 году Надежда Аллилуева покончила жизнь самоубийством, Сталин переключил все свое внимание на дочь Светлану, а Василия почти игнорировал.

Надежда Аллилуева с сыном Василием

Надежда Аллилуева с сыном Василием

Николай Свищов-Паола/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Сам Василий Сталин вспоминал об этом так: «Оставшись без матери и не имея возможности воспитываться под постоянным наблюдением отца, я, по сути дела, рос и воспитывался в кругу мужчин (охраны), не отличавшихся нравственностью и воздержанностью. Это наложило отпечаток на всю последующую мою жизнь и характер. Рано стал курить и пить».

1. Был боевым летчиком

Василий Сталин в кабине бомбардировщика

Василий Сталин в кабине бомбардировщика

Archive photo

В 17 лет Василий Сталин поступил в летную школу, где не проявлял интереса к учебе, но на практике оказался хорошим летчиком. Окончив школу лейтенантом и послужив несколько месяцев летчиком истребителя, войну Василий встретил в должности инспектора-летчика. В декабре 1941 года ему присвоили звание майора, при этом предыдущих званий он не получал, став майором сразу из лейтенантов. Через несколько месяцев он получил звание полковника, снова вне очереди.

С июля 1942 года Василий воевал на фронтах Великой Отечественной, руководя летчиками. Об его участии в боях вспоминал генерал Сергей Долгушин: «Василий Сталин полком командовал старательно, прислушивался к нам, более опытным летчикам. [...] В течение февраля-марта 1943 года мы сбили с десяток самолетов врага. С участием Василия – три».

В завершении войны авиационная дивизия под командованием Василия Сталина принимала участие в Берлинской наступательной операции. Согласно наградным документам к ордену Суворова II степени (награжден 11 мая 1945 года), Василий Сталин «лично произвел 26 боевых вылетов и сбил лично 2 самолета противника».

В 1943 году Василий получил ранение. Правда, не боевое. Группа летчиков во главе со Сталиным решила порыбачить, глуша рыбу боеприпасами. После неудачного взрыва одного из летчиков убило, а Василия Сталина ранило осколком в пятку. Около полугода он провел в Москве на лечении. Иосиф Сталин, узнав об этой истории, снял Василия с должности командира полка и перевел его в летчики-инструкторы. Но всего на полгода.

2. После войны стал крупным военачальником

Archive photo

За период войны Василий Сталин получил два ордена Красного Знамени, орден Суворова II степени и орден Александра Невского, а в 1946 году, в 25 лет, стал генерал-майором авиации. Эти факты не позволяют отрицать – по службе сын вождя, разумеется, продвигался быстрее любых других военачальников. В 1948 году он стал командующим ВВС Московского военного округа и зажил жизнью звезды. Домом ему служили многокомнатные апартаменты с колоннами и лепниной в гостинице «Советская» – №301, сейчас на его дверях мемориальная табличка. Случайно ли, что расположенный в том же здании ресторан «Яр» был главным местом кутежа дореволюционных богачей?

Как начальнику ВВС МВО Василию Сталину в наследство достались разрушенные войной аэродромы и потрепанные в боях самолеты, а вместе с ними задача поднимать из руин авиационную оборону столицы СССР. Как вспоминал авиатехник Виктор Шарков, под руководством Василия Сталина «бесконечные тренировки летчиков превращали ночи технического персонала, работавшего в полторы-две смены, в бессонные. [...] Полеты не регламентировались никакими документами. Отказы и неисправности, замена агрегатов, двигателей, регламентные работы выполнялись днем и ночью».

Василий Иосифович серьезно позаботился о быте летчиков-фронтовиков и их семей, «пробив» строительство городка летчиков в Тушине и позаботившись об образовании и приличных зарплатах для офицеров. Летчик-ас Сергей Крамаренко вспоминал: «Почти сразу после назначения мы увидели его на нашем аэродроме, а ведь прежнего командующего за два года мы ни разу так и не видали!» По словам Крамаренко, «Василия Сталина летчики любили. Несмотря на то что он был сыном самого вождя, он честно воевал в Отечественную войну, прошел и Сталинград, и дошел до Берлина, а для любого фронтовика это значит многое».

3. Покровительствовал спортсменам

Василий Сталин (слева) и легенда хоккея Всеволод Бобров (справа)

Василий Сталин (слева) и легенда хоккея Всеволод Бобров (справа)

Public domain

Пользуясь своим положением главы ВВС МВО, Василий Сталин стал известен как покровитель спорта – он набрал футбольную, хоккейную и баскетбольную «ведомственные» команды. Суть этих команд передают шутки тех времен: ВВС любители спорта расшифровывали как «Взяли Всех Спортсменов» и «Ватага Василия Сталина».

Под крылом спортивного клуба ВВС МВО и его покровителя трудились легенды советского хоккея Анатолий Тарасов и Всеволод Бобров, который много лично общался с Василием.

Легкоатлетическая эстафета на приз газеты «Вечерняя Москва». В центре Василий Сталин, справа радиокомментатор Вадим Синявский

Легкоатлетическая эстафета на приз газеты «Вечерняя Москва». В центре Василий Сталин, справа радиокомментатор Вадим Синявский

Анатолий Егоров/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

«Своим» спортсменам Василий стремился выделять и предоставлять самое лучшее, что впоследствии было вменено ему в вину: «...добился создания при ВВС МВО 8 штатных спортивных команд численностью до 300 человек, на содержание которых ежегодно расходовалось свыше 5 миллионов рублей… Для спортсменов ВВС МВО создавалось привилегированное положение, им в первую очередь предоставлялись квартиры, присваивались офицерские звания, выдавалось летно-техническое обмундирование и отпускались значительные средства на премирование и удовлетворение других их прихотей, чем ущемлялись интересы личного состава ВВС МВО», говорилось в следственном деле Василия Сталина.

4. Планировал создать советскую «Формулу-1»

Болид «Сокол-650»

Болид «Сокол-650»

Archive photo

После войны в Саксонии было обнаружено 18 автомобилей Auto Union Typ 650, созданных в 1940 году для участия в Гран-при Европы по автогонкам. Находка имела последствия с участием Василия Сталина. Сын вождя решил создать советские гоночные болиды, скопировав машины Auto Union с помощью их же инженеров. Специалистов Auto Union в Цвиккау, Восточная Германия, объединили с советскими инженерами в группу под кодовым названием НТБА (Научно-техническое бюро автомобилестроения), которая разработала советский болид «Сокол-650».

В апреле 1952 года два «Сокола-650» отправили в Москву, где Василий Сталин тут же захотел продемонстрировать их на чемпионате города по автогонкам. Однако, по легенде, обслуживавшие автомобили техники ВВС залили в баки не высокооктановый бензин, а авиационное топливо, чем угробили двигатели, топливный тракт и зажигание. Выступление «серебряных стрел Василия Сталина» провалилось. Болиды вернули в Германию, где позже, в 1957 году, использовали как реквизит для киносъемок.

5. Имел бешеный темперамент

Archive photo

«Состояние здоровья слабое. Вспыльчив и раздражителен, не всегда умеет себя сдерживать. В общении с подчиненными допускает грубость, иногда слишком доверяет подчиненным, даже в то время, когда они не подготовлены и не способны выполнить решение командира. Эти недостатки личного характера снижают его авторитет как командира-руководителя», – писал в 1947 году в характеристике на Василия Сталина генерал-лейтенант Евгений Савицкий.

Во время войны полк под командованием Василия получил задание передислоцироваться. К утру один из инженеров не успел упаковать оборудование. Командир полка, узнав об этом, дал команду к общему построению с формулировкой «для расстрела капитана Ширяева». К счастью, капитан догадался спрятаться в лесу. Вспышка гнева утихла, и он был «помилован».

Николай Ефимов, механик самолета, на котором летал Василий Сталин, вспоминал, что тот «много пил, но не пьянел». Красноречивая деталь, с которой согласуются постоянные скандалы и импульсивные поступки. В Москве ходил слух, что как-то ночью Василий Сталин на личной машине с девушкой приехал на Тушинский аэродром, желая «покатать» спутницу на истребителе.

9 декабря 1950 года начальник Лечебно-санаторного управления Кремля профессор Петр Иванович Егоров докладывал Иосифу Сталину: «Василий Иосифович страдает истощением нервной системы, хроническим катаром желудка и малокровием. Причиной указанных заболеваний является чрезмерное злоупотребление алкоголем. 16 ноября [...] у Василия Иосифовича внезапно… развился эпилептический припадок…»

6. Был репрессирован после смерти отца

Сын Иосифа Сталина Василий с супругой Екатериной Тимошенко на церемонии прощания с И. В. Сталиным

Сын Иосифа Сталина Василий с супругой Екатериной Тимошенко на церемонии прощания с И. В. Сталиным

Sputnik

Проблемы у Василия начались еще при жизни отца и с его непосредственным участием. 27 июля 1952 года после парада Воздушного флота ВВС МВО на Тушинском аэродроме, которым командовал Василий Сталин, он в присутствии Сталина-старшего публично обругал главкома ВВС СССР Павла Жигарева – своего непосредственного начальника. По слухам, Василий был пьян.

Отец припомнил сыну, как в мае того же года после авиапарада в Москве при заходе на посадку разбились два новейших Ил-28. С должности главы ВВС МВО Василия сняли.

После смерти Сталина министр обороны СССР Николай Булганин, которого Василий Сталин в прошлом не раз ругал и поносил, поставил сыну вождя ультиматум – уехать из Москвы командующим одним из военных округов. Василий вспылил – эта должность не его масштаба. Тогда его сначала уволили в запас без права ношения военной формы, а спустя месяц вообще арестовали и отправили во Владимирский централ.

Сталину инкриминировали коррупцию и клеветнические заявления о руководителях государства. Функционеры решили напомнить сыну вождя, кто тут главный, и в итоге его приговорили к 8 годам заключения.

7. Скончался при невыясненных обстоятельствах

Могила (кенотаф) В. И. Джугашвили (Сталина) на Арском кладбище Казани

Могила (кенотаф) В. И. Джугашвили (Сталина) на Арском кладбище Казани

Игорь Алексеев

Во Владимирской тюрьме Сталин содержался как «Василий Павлович Васильев» и работал механиком и токарем в тюремной мастерской. Никаких особых условий ему не предоставили. В тюрьме он окончательно подорвал здоровье. «Содержится в заключении шесть лет восемь месяцев. За этот период времени администрацией мест лишения свободы характеризуется положительно. В настоящее время он имеет ряд серьезных заболеваний (заболевание сердца, желудка, сосудов ног и другие недуги)», – писали о нем в характеристике 1960 года.

По просьбе Хрущева в январе 1960 года Василия освободили из тюрьмы, выдали ему квартиру в Москве и назначили персональную пенсию, но Сталин практически сразу же попал в автомобильную аварию с дипломатическим транспортом, а вскоре по какой-то причине отправился с визитом в посольство Китая – государства, с которым при Хрущеве сложились крайне сложные отношения. Василия Сталина срочно снова осудили и отправили обратно в тюрьму.

28 апреля 1961 года он был освобожден в связи с отбытием срока наказания, но в Москву его больше не пускали. Из предложенных мест проживания Сталин выбрал Казань. В этом городе Василий (который только в начале 1962 года получил паспорт с фамилией Джугашвили) прожил меньше года – он умер 19 марта 1962-го.

Детали смерти Василия неизвестны. Причиной врачи назвали «злоупотребление алкоголем». Якобы он распил целый бочонок вина с гостями из Грузии. Много лет спустя, в 1998 году, третья жена Василия утверждала, что вскрытия не было, и ставила под сомнение версию смерти от пьянства. Василия Сталина похоронили без почестей на кладбище в Казани. Только в 2002 году его останки перезахоронили в Москве.

История
А вот еще

Наш сайт использует куки. Нажмите сюда , чтобы узнать больше об этом.

Согласен