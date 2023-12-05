7 фактов о сыне Сталина

Не хотел соответствовать стереотипному образу «сына вождя». Стал боевым летчиком и командиром полка, свои ордена получил заслуженно. Но не смог справиться со вспыльчивым характером, был репрессирован, а его смерть до сих пор окутана тайной.

Василия Сталина, сына Иосифа Сталина и Надежды Аллилуевой, с двух до шести лет воспитывали в детском доме. Конечно, это был «кремлевский» детский дом, для детей партийных работников, но родителей тамошние нянечки заменить не могли. Иосиф Сталин, как и его жена, детьми занимался мало. А когда в 1932 году Надежда Аллилуева покончила жизнь самоубийством, Сталин переключил все свое внимание на дочь Светлану, а Василия почти игнорировал.

Надежда Аллилуева с сыном Василием Николай Свищов-Паола/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Сам Василий Сталин вспоминал об этом так: «Оставшись без матери и не имея возможности воспитываться под постоянным наблюдением отца, я, по сути дела, рос и воспитывался в кругу мужчин (охраны), не отличавшихся нравственностью и воздержанностью. Это наложило отпечаток на всю последующую мою жизнь и характер. Рано стал курить и пить».

1. Был боевым летчиком

Василий Сталин в кабине бомбардировщика Archive photo Archive photo

В 17 лет Василий Сталин поступил в летную школу, где не проявлял интереса к учебе, но на практике оказался хорошим летчиком. Окончив школу лейтенантом и послужив несколько месяцев летчиком истребителя, войну Василий встретил в должности инспектора-летчика. В декабре 1941 года ему присвоили звание майора, при этом предыдущих званий он не получал, став майором сразу из лейтенантов. Через несколько месяцев он получил звание полковника, снова вне очереди.

С июля 1942 года Василий воевал на фронтах Великой Отечественной, руководя летчиками. Об его участии в боях вспоминал генерал Сергей Долгушин: «Василий Сталин полком командовал старательно, прислушивался к нам, более опытным летчикам. [...] В течение февраля-марта 1943 года мы сбили с десяток самолетов врага. С участием Василия – три».

В завершении войны авиационная дивизия под командованием Василия Сталина принимала участие в Берлинской наступательной операции. Согласно наградным документам к ордену Суворова II степени (награжден 11 мая 1945 года), Василий Сталин «лично произвел 26 боевых вылетов и сбил лично 2 самолета противника».

В 1943 году Василий получил ранение. Правда, не боевое. Группа летчиков во главе со Сталиным решила порыбачить, глуша рыбу боеприпасами. После неудачного взрыва одного из летчиков убило, а Василия Сталина ранило осколком в пятку. Около полугода он провел в Москве на лечении. Иосиф Сталин, узнав об этой истории, снял Василия с должности командира полка и перевел его в летчики-инструкторы. Но всего на полгода.

2. После войны стал крупным военачальником

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За период войны Василий Сталин получил два ордена Красного Знамени, орден Суворова II степени и орден Александра Невского, а в 1946 году, в 25 лет, стал генерал-майором авиации. Эти факты не позволяют отрицать – по службе сын вождя, разумеется, продвигался быстрее любых других военачальников. В 1948 году он стал командующим ВВС Московского военного округа и зажил жизнью звезды. Домом ему служили многокомнатные апартаменты с колоннами и лепниной в гостинице «Советская» – №301, сейчас на его дверях мемориальная табличка. Случайно ли, что расположенный в том же здании ресторан «Яр» был главным местом кутежа дореволюционных богачей?

Как начальнику ВВС МВО Василию Сталину в наследство достались разрушенные войной аэродромы и потрепанные в боях самолеты, а вместе с ними задача поднимать из руин авиационную оборону столицы СССР. Как вспоминал авиатехник Виктор Шарков, под руководством Василия Сталина «бесконечные тренировки летчиков превращали ночи технического персонала, работавшего в полторы-две смены, в бессонные. [...] Полеты не регламентировались никакими документами. Отказы и неисправности, замена агрегатов, двигателей, регламентные работы выполнялись днем и ночью».

Василий Иосифович серьезно позаботился о быте летчиков-фронтовиков и их семей, «пробив» строительство городка летчиков в Тушине и позаботившись об образовании и приличных зарплатах для офицеров. Летчик-ас Сергей Крамаренко вспоминал: «Почти сразу после назначения мы увидели его на нашем аэродроме, а ведь прежнего командующего за два года мы ни разу так и не видали!» По словам Крамаренко, «Василия Сталина летчики любили. Несмотря на то что он был сыном самого вождя, он честно воевал в Отечественную войну, прошел и Сталинград, и дошел до Берлина, а для любого фронтовика это значит многое».

3. Покровительствовал спортсменам

Василий Сталин (слева) и легенда хоккея Всеволод Бобров (справа) Public domain Public domain

Пользуясь своим положением главы ВВС МВО, Василий Сталин стал известен как покровитель спорта – он набрал футбольную, хоккейную и баскетбольную «ведомственные» команды. Суть этих команд передают шутки тех времен: ВВС любители спорта расшифровывали как «Взяли Всех Спортсменов» и «Ватага Василия Сталина».

Под крылом спортивного клуба ВВС МВО и его покровителя трудились легенды советского хоккея Анатолий Тарасов и Всеволод Бобров, который много лично общался с Василием.

Легкоатлетическая эстафета на приз газеты «Вечерняя Москва». В центре Василий Сталин, справа радиокомментатор Вадим Синявский Анатолий Егоров/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

«Своим» спортсменам Василий стремился выделять и предоставлять самое лучшее, что впоследствии было вменено ему в вину: «...добился создания при ВВС МВО 8 штатных спортивных команд численностью до 300 человек, на содержание которых ежегодно расходовалось свыше 5 миллионов рублей… Для спортсменов ВВС МВО создавалось привилегированное положение, им в первую очередь предоставлялись квартиры, присваивались офицерские звания, выдавалось летно-техническое обмундирование и отпускались значительные средства на премирование и удовлетворение других их прихотей, чем ущемлялись интересы личного состава ВВС МВО», говорилось в следственном деле Василия Сталина.

4. Планировал создать советскую «Формулу-1»

Болид «Сокол-650» Archive photo Archive photo

После войны в Саксонии было обнаружено 18 автомобилей Auto Union Typ 650, созданных в 1940 году для участия в Гран-при Европы по автогонкам. Находка имела последствия с участием Василия Сталина. Сын вождя решил создать советские гоночные болиды, скопировав машины Auto Union с помощью их же инженеров. Специалистов Auto Union в Цвиккау, Восточная Германия, объединили с советскими инженерами в группу под кодовым названием НТБА (Научно-техническое бюро автомобилестроения), которая разработала советский болид «Сокол-650».

В апреле 1952 года два «Сокола-650» отправили в Москву, где Василий Сталин тут же захотел продемонстрировать их на чемпионате города по автогонкам. Однако, по легенде, обслуживавшие автомобили техники ВВС залили в баки не высокооктановый бензин, а авиационное топливо, чем угробили двигатели, топливный тракт и зажигание. Выступление «серебряных стрел Василия Сталина» провалилось. Болиды вернули в Германию, где позже, в 1957 году, использовали как реквизит для киносъемок.

5. Имел бешеный темперамент

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«Состояние здоровья слабое. Вспыльчив и раздражителен, не всегда умеет себя сдерживать. В общении с подчиненными допускает грубость, иногда слишком доверяет подчиненным, даже в то время, когда они не подготовлены и не способны выполнить решение командира. Эти недостатки личного характера снижают его авторитет как командира-руководителя», – писал в 1947 году в характеристике на Василия Сталина генерал-лейтенант Евгений Савицкий.

Во время войны полк под командованием Василия получил задание передислоцироваться. К утру один из инженеров не успел упаковать оборудование. Командир полка, узнав об этом, дал команду к общему построению с формулировкой «для расстрела капитана Ширяева». К счастью, капитан догадался спрятаться в лесу. Вспышка гнева утихла, и он был «помилован».

Николай Ефимов, механик самолета, на котором летал Василий Сталин, вспоминал, что тот «много пил, но не пьянел». Красноречивая деталь, с которой согласуются постоянные скандалы и импульсивные поступки. В Москве ходил слух, что как-то ночью Василий Сталин на личной машине с девушкой приехал на Тушинский аэродром, желая «покатать» спутницу на истребителе.

9 декабря 1950 года начальник Лечебно-санаторного управления Кремля профессор Петр Иванович Егоров докладывал Иосифу Сталину: «Василий Иосифович страдает истощением нервной системы, хроническим катаром желудка и малокровием. Причиной указанных заболеваний является чрезмерное злоупотребление алкоголем. 16 ноября [...] у Василия Иосифовича внезапно… развился эпилептический припадок…»

6. Был репрессирован после смерти отца

Сын Иосифа Сталина Василий с супругой Екатериной Тимошенко на церемонии прощания с И. В. Сталиным Sputnik Sputnik

Проблемы у Василия начались еще при жизни отца и с его непосредственным участием. 27 июля 1952 года после парада Воздушного флота ВВС МВО на Тушинском аэродроме, которым командовал Василий Сталин, он в присутствии Сталина-старшего публично обругал главкома ВВС СССР Павла Жигарева – своего непосредственного начальника. По слухам, Василий был пьян.

Отец припомнил сыну, как в мае того же года после авиапарада в Москве при заходе на посадку разбились два новейших Ил-28. С должности главы ВВС МВО Василия сняли.

После смерти Сталина министр обороны СССР Николай Булганин, которого Василий Сталин в прошлом не раз ругал и поносил, поставил сыну вождя ультиматум – уехать из Москвы командующим одним из военных округов. Василий вспылил – эта должность не его масштаба. Тогда его сначала уволили в запас без права ношения военной формы, а спустя месяц вообще арестовали и отправили во Владимирский централ.

Сталину инкриминировали коррупцию и клеветнические заявления о руководителях государства. Функционеры решили напомнить сыну вождя, кто тут главный, и в итоге его приговорили к 8 годам заключения.

7. Скончался при невыясненных обстоятельствах

Могила (кенотаф) В. И. Джугашвили (Сталина) на Арском кладбище Казани Игорь Алексеев Игорь Алексеев

Во Владимирской тюрьме Сталин содержался как «Василий Павлович Васильев» и работал механиком и токарем в тюремной мастерской. Никаких особых условий ему не предоставили. В тюрьме он окончательно подорвал здоровье. «Содержится в заключении шесть лет восемь месяцев. За этот период времени администрацией мест лишения свободы характеризуется положительно. В настоящее время он имеет ряд серьезных заболеваний (заболевание сердца, желудка, сосудов ног и другие недуги)», – писали о нем в характеристике 1960 года.

По просьбе Хрущева в январе 1960 года Василия освободили из тюрьмы, выдали ему квартиру в Москве и назначили персональную пенсию, но Сталин практически сразу же попал в автомобильную аварию с дипломатическим транспортом, а вскоре по какой-то причине отправился с визитом в посольство Китая – государства, с которым при Хрущеве сложились крайне сложные отношения. Василия Сталина срочно снова осудили и отправили обратно в тюрьму.

28 апреля 1961 года он был освобожден в связи с отбытием срока наказания, но в Москву его больше не пускали. Из предложенных мест проживания Сталин выбрал Казань. В этом городе Василий (который только в начале 1962 года получил паспорт с фамилией Джугашвили) прожил меньше года – он умер 19 марта 1962-го.

Детали смерти Василия неизвестны. Причиной врачи назвали «злоупотребление алкоголем». Якобы он распил целый бочонок вина с гостями из Грузии. Много лет спустя, в 1998 году, третья жена Василия утверждала, что вскрытия не было, и ставила под сомнение версию смерти от пьянства. Василия Сталина похоронили без почестей на кладбище в Казани. Только в 2002 году его останки перезахоронили в Москве.