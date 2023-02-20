Как живет сегодня советский Академгородок в Сибири

Самый известный советский город ученых находится недалеко от Новосибирска в настоящем лесу. И в нем до сих пор делают громкие научные открытия!

Представьте, что гуляете по зимнему лесу где-то глубоко в Сибири, а вам встречаются не медведи и рыси, а сплошные ученые и в крайнем случае студенты. Они через чащу спешат на работу и учебу в десятки научных институтов. Такой лес и правда существует в 20 км от города-миллионника Новосибирска (об этом рассказывается даже в одном из выпусков советского телекурса по русском языку для иностранцев).

Научная жизнь в лесу

«Папа приехал сюда после Томского политехнического в Институт автоматики и электрометрии в 1961 году, мама – на год раньше, преподавать в школе литературу после Ленинградского университета, – рассказывает Анастасия Близнюк, которая родилась и выросла в Академгородке, работала здесь психологом, а сегодня является хранительницей его истории и экскурсоводом. – Тогда это было чем-то вроде социального лифта для молодых ученых, ведь именно здесь можно было пробиться в науку, опираясь только на свои способности».

Анастасия живет в квартире, стилизованной под 1960-е – время, когда в Академгородок начали приезжать ученые со всей страны. Эта комната еще и небольшой музей того периода Анна Сорокина Анна Сорокина

Академгородок был построен в 1957 году посредине леса как научный центр Сибирского отделения Российской академии наук с упором на физико-технические и естественные области знаний. Известные математики Михаил Лаврентьев, Сергей Соболев и Сергей Христианович обратились тогда к руководству страны с такой идеей, и оно дало добро. Со временем похожие «районы ученых» – подразделения СО РАН появились в Томске, Красноярске, Иркутске, но именно этот Академгородок был самым крупным и престижным в СССР.

Здание президиума Сибирского отделения АН СССР, 1978 Виктор Будан, Анатолий Поляков/TASS Виктор Будан, Анатолий Поляков/TASS

Перспективные ученые и просто рабочие начали приезжать со всей страны в далекую и холодную Сибирь. Там была особая атмосфера жизни, покидать которую никому не хотелось. «У нас есть примеры, когда обычные строители и рабочие в процессе начинали здесь учиться, погружались в науку и становились сами докторами наук», – говорит Анастасия.

Прогулка в будущее

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«Самая умная улица в мире» – такую характеристику местные жители часто дают проспекту Лаврентьева. На ней на протяжении двух с небольшим километров находится более 20 научно-исследовательских институтов и лабораторий, причем все спроектировано таким образом, чтобы путь от работы до дома обязательно проходил бы через лес, а не через шумные дороги. Ничего не должно отвлекать от науки.

Сердце Академгородка – Институт ядерной физики, где были собраны первые адронные коллайдеры для исследований элементарных частиц. Сегодня там работают над созданием синхротрона (ускорителя частиц) под названием СКИФ (Сибирский кольцевой источник фотонов). Для чего это нужно? Если коротко, то для получения новых знаний о строении нашей Вселенной, и это тема, которая занимает умы современных физиков во всем мире.

Здание Вычислительного центра Сибирского отделения АН СССР, 1977 А. Зубцов/Sputnik А. Зубцов/Sputnik

А вот происхождение человека и этногенез народов изучают в Институте археологии и этнографии. Сотрудники института в ходе археологических раскопок нашли древнейшую Алтайскую принцессу на плато Укок и расшифровали ДНК останков, найденных в Денисовой пещере на Алтае. Оказалось, что там жили совершенно новые представители человеческого вида.

Ученые из Института неорганической химии работают над новыми материалами.

Памятник лабораторной мыши. Она вяжет ДНК! Legion Media Legion Media

В Институте цитологии и генетики вывели домашних лис. В дикой природе процесс одомашнивания занимает тысячи лет, а у сибирских ученых на это ушло всего 60 (наше интервью с Людмилой Трут, стоявшей у истоков этих исследований, можно почитать здесь). С учеными лисами можно пообщаться на станции юных натуралистов.

А еще здесь же расшифровали в 2002 году геном малярийного комара, чтобы в будущем сделать вакцину от его укусов.

«Гуси» и «цыплята» Академгородка

Башни Академпарка Пресс фото Пресс фото

Одна из ключевых идей академика Лаврентьева была в том, чтобы соединить образование, науку и производство. И здесь есть место, где ученые создают собственные предприятия – Академпарк, открытый в 2010 году. Это крупнейший технопарк нашей страны с более чем 330 резидентами, в компаниях которых работают 9 тыс. сотрудников. Основные направления – IT, биотехнологии и биомедицина, а также наукоемкое приборостроение.

«Оксфордский квартал» Пресс фото Пресс фото

Крупные биотехкомпании работают в малоэтажных офисах в европейском стиле – «Оксфордском квартале». Среди них, к примеру, создатели первой в России тест-системы на коронавирус. По соседству – Центр технологического обеспечения для производственных компаний. А IT-специалисты занимают две башни, которые все ласково называют «гусями» за характерную форму.

Треть резидентов – это стартапы, для которых созданы бизнес-инкубаторы, как для цыплят, только для начинающих компаний.

Евгений Демидов... Личный архив Личный архив

Евгений Демидов 15 лет занимался исследованием белков в Институте цитологии и генетики. Пару лет назад он решил уйти из фундаментальной науки и заняться… производством протеина из обычных домовых сверчков. Получение съедобного белка из насекомых – это сегодня общемировой тренд.

«Все спрашивают, какой на вкус сверчок, – говорит биолог. – А он безвкусный. Если попробовать чистую муку из него, можно ощутить привкус семечек, но это фактически чистый белок без особых вкусовых свойств».

...и его продукция Личный архив Личный архив

«Насекомое имеет гораздо выше продуктивность, чем любое животноводство, у них потрясающая плотность культивирования, гораздо выше, чем при любом животноводстве, плюс это достаточно компактное производство, – говорит Евгений. – Наша “ферма” занимает площадь всего сто квадратных метров».

В 2021 году он, имея одну лишь идею, подал заявку в Академпарк и получил статус резидента. Тогда же у них нашелся первый инвестор, который вложил полмиллиона рублей. И дело пошло. Пока что Евгений в качестве образца демонстрирует печенье, приготовленное из сверчковой “муки”, но в планах у него делать из них что-то вроде протеина для спортсменов. Такая продукция, по его словам, может появиться на рынке в течение года.

Академгородок 2.0

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Сегодня в исторической части Академгородка живут более 20 тыс. человек, однако если брать весь Советский район города Новосибирска, к которому относится и город ученых, то цифра будет в 6 раз выше. Из-за высоких цен на жилье молодые семьи нередко селятся в соседних частях города.

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В 2018 году на правительственном уровне появился план развития Академгородка. В ближайшие годы обещают построить Академгородок 2.0 по соседству, который должен стать новой научной столицей России. Центральным проектом станет СКИФ.