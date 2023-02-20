Масленица: что мы празднуем НА САМОМ ДЕЛЕ

В России ни одна смена времени года не отмечается с таким размахом, как проводы зимы. Народные гулянья длятся целую неделю.

По популярности в области обрядов праздник Масленицы занимает у россиян второе место после украшения новогодней елки. При этом сегодня никого не смущают ни его языческие корни, ни то, что праздник связан и с поминками, и с жертвоприношениями, и с ритуалами плодородия. Для славян в дохристианские времена Масленица символизировала пробуждение природы, ее обновление, а значит, и подготовку к полевым работам.

К каким понятиям обращались славяне, празднуя Масленицу?

Солнце

Народное гулянье во время масленицы на Адмиралтейской площади в Петербурге Константин Маковский Константин Маковский

Приход весны означал, что солнце начинало светить ярче и дольше. Его представляли в виде огненного колеса, которое катится по небосводу.

Сжигание чучела Масленицы Аполлинарий Васнецов Аполлинарий Васнецов

«Русские поселяне, встречая во время Масленицы весеннее солнце, возят сани, посредине которых утвержден столб, а на столбе надето вертящееся колесо. В Сибири сажают на это колесо парня, наряженного в женское платье и кокошник, что согласно с нашими народными преданиями олицетворяет солнце в женском образе», – писал фольклорист Александр Афанасьев в книге «Поэтические воззрения славян на природу» (1865–1869).

Дождь

Масленица Петр Грузинский Петр Грузинский

В образе солнца славяне чествовали стихию огня, но не менее важна была живительная влага – весенние дожди и грозы, которые также стремились вызвать особыми ритуалами. В древнем сознании небеса представлялись океаном, а тучи – кораблями.

Афанасьев приводит сведения, как во время Масленицы имитировали корабли санями. «Еще недавно в Архангельске возили на Масленицу по городу быка на огромных санях, запряженных в двадцать и более лошадей: это весенний выезд Перуна (славянского бога грома и молний), несущегося в грозовой туче».

Борьба добра и зла

Никита Михалков/Студия «ТриТэ»,1998 Никита Михалков/Студия «ТриТэ»,1998

Смена времен года мыслилась как борьба уходящей зимы (и связанных с ней потусторонних сил) и наступающей весны (расцвета жизни). Перелом получил отражение в ритуальных поединках, имевших состязательный характер. К ним относятся русские кулачные бои стенка на стенку, масленичная игра в мяч, взятие снежного городка.

Жертвоприношение

Сожжение чучела зимы на праздновании последнего дня Масленицы в Суздале Владимир Смирнов/TASS Владимир Смирнов/TASS

Время перехода от зимы к весне сопровождалось и ритуальным «убийством» соломенного чучела, которое сжигали на четвертый день масленичной недели. Символических значений у этого акта могло быть несколько: чучело либо олицетворяло «умирающий» старый год, либо символизировало смерть, а его сожжение означало торжество жизни.

Филолог Владимир Пропп подчеркивал: чучело не просто сжигали. Золу от него предавали земле, чтобы подкрепить ее производительные силы и способствовать плодородию. Важно, что крестьяне проводили обряд на засеянном поле.

Аналогичный ритуал проводили и в домах: небольшие куклы сжигали, а пепел бросали во двор к скоту, чтобы способствовать его плодовитости, пишет советский этнограф А. Б. Зернова. При этом масленицу ни в коем случае нельзя было оставлять целой на Великий пост. Это только подчеркивает языческий характер этого праздника.

Приумножение жизни

Хоровод Фред Гринберг/Sputnik Фред Гринберг/Sputnik

Ключевым смыслом масленичной недели было создать условия для приумножения жизни. Этой цели отвечал хоровод: круговой танец олицетворял процесс витья, кручения как метафоры зарождения жизни и был нацелен на получение хорошего урожая. То же и с катанием с горки, а также выездами на санях: чем длиннее проезд, тем длиннее уродится лен.

Идея плодородия распространялась и на человека. Молодежи было положено устраивать предбрачные игры – совместные катания на санях; дозволены были и прилюдные поцелуи. Во время гуляний у масленичного костра распространены были сквернословия, выкрики и припевки эротического содержания. Холостых и незамужних не просто поощряли к скорому вступлению в брак, но и осмеивали, привязывая им к ноге (или вешая на шею) «в наказание» небольшой кусок полена, символизировавшего колодку.

Поминовение

Александр Щербак/TASS Александр Щербак/TASS

По представлениям крестьян, умершие предки находились одновременно и в ином мире, и в земле, а значит, могли повлиять на ее плодородие. Поэтому их важно было задобрить – помянуть.

Где-то первый блин оставляли на окошке – для предков, где-то относили на могилу, где-то съедали за упокой. Таким образом, он предназначался усопшим, был своего рода данью предкам, обеспечивающей связь с загробным миром.

Так как на Руси блины были главным блюдом поминальной трапезы, они естественным образом стали частью и масленичных празднеств.

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