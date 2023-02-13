Почему уссурийский медведь самый страшный зверь России? (ФОТО)

Чтобы отбиться от такого медведя, однажды понадобилось 60 вооруженных мужчин. Почему этот зверь такой свирепый и кто может бросить ему вызов?

Сколько нужно медведей, чтобы навести страх на всю деревню? Если речь об уссурийском буром, то достаточно всего одного. Однажды, чтобы спасти от него село, понадобилась целая снайперская команда из 60 вооруженных мужчин. До того как быть застреленным (других вариантов просто не оставалось), в течение месяца медведь съел семерых крестьян.

Баби Хиджау Баби Хиджау

Этот случай произошел в 1915 году в японской деревне Рокусэн-сава, недалеко от города Томамаэ на японском острове Хоккайдо. Но и сейчас свирепость этого животного не стала меньше. Он по-прежнему один из самых агрессивных видов медведей в мире.

Koda6029 (CC BY-SA) Koda6029 (CC BY-SA)

Он живет в лесах, горных и прибрежных районах Уссурийского края, Амурской области, Сахалина, на островах Хоккайдо и Кунашир, в северо-восточных районах Китая и на Корейском полуострове.

Yuko Hara (CC BY-SA) Yuko Hara (CC BY-SA)

Несмотря на то что его называют бурым, шерсть этого зверя темнее (местами даже черная), чем у обычного бурого медведя. Из-за этого какое-то время ученые предполагали, что уссурийский медведь – это смесь бурого и черного азиатского медведя. Однако это не подтвердилось.

bryan...(CC BY-SA) bryan...(CC BY-SA)

По габаритам уссурийский бурый уступает только медведям с острова Кадьяк, и то совсем немного. Самки весят 200–250 кг, а вот самцы настоящие тяжеловесы – их вес в зимний период может доходить до 600 кг. Когда он встает на задние лапы, его рост доходит до 3 метров.

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Вырасти такому гиганту помогает весьма широкий рацион питания. Это чаще травоядный зверь, чем плотоядный хищник. Он любит облепиху, смородину, черноплодную рябину, кору деревьев – с таким меню может прожить все лето. Когда много рыбы в окружающих водоемах, то она составляет до 30% его рациона. Перед зимой, чтобы быстро набрать вес, зверь налегает на сельскохозяйственные культуры, наведываясь на возделанные поля. Однако и никакой живностью при необходимости он не побрезгует. Среди прочего он ест млекопитающих любых размеров, не исключая даже маленьких медвежат.

bryan...(CC BY-SA) bryan...(CC BY-SA)

По этой причине самки уссурийского бурого медведя ведут себя довольно вольно: часто детеныши в одном помете имеют разных отцов. Ведь чем больше партнеров было у самки, тем больше самцов будет думать, что медвежата его. Несмотря на это, медведица делает все, чтобы первые три года ее помет как можно реже пересекался со взрослыми самцами.

trasroid (CC BY-SA) trasroid (CC BY-SA)

Уссурийский бурый медведь – зверь-одиночка. Большую часть времени за исключением периода спаривания он ведет уединенный образ жизни. Однако и у такого великана имеются конкуренты. В ареале его обитания есть еще один хищник, который соревнуется с ним за звание главного. Это амурский тигр. В местах, где их тропы пересекаются, начинается настоящая война.

Watchsmart (CC BY-SA) Watchsmart (CC BY-SA)

Медведи стараются избегать такой встречи, но голод часто сталкивает их мордой к морде. Кто же побеждает в такой схватке? Согласно статистике в половине случаев побеждают тигры (почему – мы уже подробно исследовали тут). Но есть нюанс. Тигр предпочитает нападать не на взрослых медведей, а на особей помладше. Он также нередко устраивает медведям западню, атакуя их в период спячки в начале зимы.

bryan...(CC BY-SA) bryan...(CC BY-SA)

Сегодня уссурийский бурый медведь считается уязвимым подвидом (да-да, несмотря на свой устрашающий вид). Ему угрожают сокращение среды его обитания и активность человека.