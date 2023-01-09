Почему в Сибири поклоняются медведям?

Поклонение медведю – своеобразный культурный феномен, некогда распространенный в Забайкалье и Приамурье. Он и сегодня встречается у представителей малых народов, сохраняющих традиционный образ жизни.

Гравюра с представителями одного из коренных народов Сибири. SSPL/Getty Images SSPL/Getty Images

Медведь – прародитель

В Сибири живут эвенки, ханты, манси, нивхи, ульчи и множество других коренных народов. Часть из них и сегодня верят, что у каждого есть свое животное-прародитель: оно не только дало начало роду, но и сопровождает его на протяжении всей жизни. Часто такими животными становились распространенные в регионе обитания звери, благодаря которым народ “выживал” в тех или иных ситуациях. Одним из таких стал медведь. С его культом связано много традиций, которые до сих пор соблюдаются в ряде небольших групп.

Состязание стрелков из лука на традиционном Медвежьем празднике нивхов, 1970, Сахалинская область. Черныш/Sputnik Черныш/Sputnik

Например, у части эвенков, коренного народа Восточной Сибири, медведя называют “амикан” (дедушка, старик), “амакчи” (прадедушка), “ами” (отец) и другими словами, связанными с семьей. Один из основных промыслов народа – охота: каждую зиму они покидают свои деревни и уходят в отдаленные участки тайги. Несмотря на священность медведя, он тоже становится мишенью – прежде всего из-за ценного жира, обладающего лечебными свойствами. Эвенки верят, что каждый охотник может убить лишь строго определенное количество медведей, а за превышение этого числа охотник будет наказан высшими силами и сам лишится жизни. Поэтому процесс убийства животного приобрел ритуальные черты: охотник извиняется перед зверем и объясняет, зачем начал охоту. Мясо иногда закапывается, а иногда съедается. После охоты медведю устраивают своеобразные похороны: в специальный сруб помещают кости и голову, которая лежит в том направлении, в котором шел медведь до того, как его убили. Эвенки верят, что тогда их не будет преследовать дух убитого животного. Позже проводят обряд “такамин” (обмануть медведя): все участники охоты разделяют трапезу мясом убитого медведя и желают убившему его охотнику удачи, здоровья и большого поголовья оленей. Сам охотник приступает к трапезе последним, а у его чума подвешивают аккуратно вырезанные глаза животного

Охотник демонстрирует шкуру убитого им медведя, 1973, Республика Бурятия. В.Белоколодов/Sputnik В.Белоколодов/Sputnik

Также культ медведя существовал у бурят. Как и эвенки, они считали зверя “членом семьи”, и звали в частности бабагай – общим словом для всех старших родственников. Именно бурятский фольклор породил две самые распространенные мифические версии происхождения медведя. Первая предполагала, что охотник добровольно превратился в медведя из-за зависти и злобы окружающих. По второй, человек был превращен в медведя за проступки — жадность, жестокость, насмехательство. Из-за сочетания шаманизма с тотемизмом, у бурятов появилось поверье, что медведь — тоже шаман, самый сильный из всех.

Эвенки. Охотник со снаряжением, 1912. Кунсткамера/Russia in photo

Медвежий праздник

Самое яркое проявление культа медведя — медвежий праздник. У каждого народа есть своя легенда о его происхождении. У эвенков она такая: молодая девушка, оказавшись в лесу, попала в медвежью берлогу и провела там зиму. Весной, после возвращения домой, она родила медвежонка, которого воспитывала как сына, а спустя некоторое время вышла замуж и родила мальчика. Когда братья выросли, они решили помериться силами, и человек убил медведя. Последний, умирая, поведал брату, как правильно охотиться на медведей и хоронить их. Легенды могут отличаться, но во всех присутствует общий мотив: медведь выбирает человека, которому передает сакральное знание об охоте и правильном обращении со своими сородичами.

На медвежьем празднике айнов о.Сахалина. Второй день — выведение медведя. Бронислав Осипович Пилсудский/Общественное достояние Бронислав Осипович Пилсудский/Общественное достояние

У некоторых народов праздник был приурочен к удачной медвежьей охоте, у других он был цикличен и проходил в январе или феврале. В первом случае центральным событием была трапеза — мясо убитого медведя ели ночью, с начала и до конца праздника, причем один из родственников охотника съедал сырое мясо, чтобы обрести медвежью силу, мудрость и повадки. В перерывах между едой водили хороводы, пели песни и играли.

На медвежьем празднике айнов о.Сахалина. Третий день — день еды мяса, день гостей. Бронислав Осипович Пилсудский/Общественное достояние Бронислав Осипович Пилсудский/Общественное достояние

Регулярный праздник не был связан с охотой: иногда он праздновался как поминки по умершему родственнику, чья душа якобы перешла в медведя; а иногда как обрядовый праздник, в ходе которого племя благодарило и задабривало духов. В лесу находили медвежонка и три года выращивали а клетке, первое время хозяйка даже кормила его грудью, как ребенка, и называла сыном.

По истечении трех лет, хозяин подносил вино домашним духам и извинялся за то, что больше не может держать медведя. После этого, вместе с гостями, он подходил к клетке и угощал зверя — его выпускали и водили по домам, хозяева которых преподносили ему угощения и кланялись, чтобы принести благополучие дому. На специально приготовленной площадке медведя убивали и свежевали, а голову и шкуру спускали в дом через дымоход. После готовки начинался ужин: ели вареное медвежье мясо, которое вынимали из котла черпаком с изображением медведя и подавали в специальной деревянной посуде. Кости после еды собирали и отдавали хозяевам с каким-нибудь подарком. Перед окончанием праздника старейшины сидели целую ночь рядом с черепом медведя и разговаривали с ним.

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