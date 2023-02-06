Блаженная Ксения: как петербургская юродивая стала всенародной святой

Ксения Петербургская еще при жизни в XVIII веке снискала любовь, авторитет и уважение всей российской столицы, но святой ее признали лишь в 1988 году.

В 1757 году, после смерти полковника лейб-гвардии Преображенского полка Андрея Федоровича Петрова, его супруга Ксения надела его костюм – зеленый кафтан и красные штаны, объявила всем, что «умерла Ксения Григорьевна», а себя велела звать Андреем Федоровичем.

Все дело в том, что супруг скончался скоропостижно, не успев причаститься. Чтобы похлопотать о спасении души своего мужа, Ксения и взяла на себя подвиг юродства. Таковой – в красно-зеленом преображенском одеянии – она запомнилась современникам, и такой ее изображают на современных иконах.

Реконструкция облика блаженной Ксении искусствоведа Софьи Владыкиной при участии мастера Олега Тульнова. Из коллекции Музея блаженной Ксении Петербургской в Петербурге Mrkhlopov (CC BY-SA) Mrkhlopov (CC BY-SA)

Вступив в права наследования имуществом, 26-летняя овдовевшая девушка из знатной семьи отказалась от земных благ: она раздала свое имущество бедным, на свой дом оформила дарственную в пользу вдовы Параскевы Антоновой, которая снимала у нее комнату, а состояние пожертвовала церкви «за упокой души Ксении».

Родственники супруга сочли Ксению помешавшейся и подали прошение начальству Андрея Федоровича об опеке над родственницей, чтобы та не раздавала свою собственность, будучи в умственном расстройстве. Чиновники, вызвавшие вдову на беседу, сделали вывод, что она в своем уме, дееспособна и вправе распоряжаться имуществом, как ей заблагорассудится.

Предполагаемый портрет Ксении Петербургской Общественное достояние Общественное достояние

Стоит отметить, что в то время к юродивым относились строго: еще Петр I создал законодательную базу для искоренения лжеюродства и кликушества, дабы исключить соблазн человеку объявить себя таковым. Помимо тех юродивых, кто действительно был сумасшедшим или принимал «добровольное безумие», или аскезу, на Руси было достаточно притворных «дурачков», желавших игнорировать общественные условности, законы и приличия; провокаторов, стремившихся выразить общественный или политический протест под личиной слабоумия, а также преследовавших цели личного обогащения попрошаек. С начала XVIII века юродство каралось пытками и тюрьмой. В действиях Ксении, с ее дворянским происхождением и благотворительными делами, «состава преступления», очевидно, не обнаружили.

Отреклась от мирских благ

Ксения не просила милостыни у горожан, часто отказывалась от подаяния, а пожертвованную копейку тут же отдавала нищим. Она была кроткой, скромной и не совершала бесцельных поступков, свойственных душевнобольным. Днем бродила по улицам, захаживала к знакомым, а по ночам, как установила следившая за ней полиция, уходила в поле за город и проводила часы в молитве. Изредка она останавливалась на ночлег у немногочисленных знакомых.

Икона блаженной Ксении Петербургской Общественное достояние Общественное достояние

Со временем петербуржцы заметили, что у тех, кого она обласкала своим вниманием, дела налаживались. Купцы на рынке просили ее заглянуть к ним в лавку, а матери с детьми спешили к ней навстречу с просьбой благословить чадо или просто погладить по голове, веря, что это исцелит ребенка и принесет ему удачу.

Предвидела смерть Романовых

В 1761 году, в канун Рождества, Ксения бегала по улицам в тревоге и кричала: «Пеките блины, пеките блины, скоро вся Россия будет печь блины!» Горожане чувствовали неладное, ведь в православной традиции блины – обязательное блюдо на поминках. А 25 декабря скончалась императрица Елизавета Петровна.

В 1764 году юродивая предвидела кончину наследника престола Иоанна VI Антоновича, который в возрасте двух лет был арестован с семьей и с 16 лет содержался в одиночной камере Шлиссельбургской крепости (через шесть лет там же был убит). Накануне смерти юноши Ксения беспрестанно плакала, а на вопросы отвечала: «Кровь, кровь, кровь… Реки налились кровью, каналы кровавые, там кровь, кровь…» Спустя несколько недель Иоанна закололи при попытке заговорщиков вызволить его из заточения.

Устраивала судьбы

Иногда Ксения давала внезапные загадочные советы, которые меняли жизни собеседников. Появившись на пороге своего бывшего дома, она сказала новой хозяйке Параскеве Антоновой, что «Бог послал ей сына» и та немедленно должна идти на Смоленское кладбище. Женщина поспешила, куда было велено, у самого кладбища увидела толпу и узнала, что извозчик сбил глубоко беременную женщину, которая здесь же разродилась и сразу скончалась. Параскева забрала ребенка и, поняв, что родственники его так и не объявятся, нарекла сироту Андреем и усыновила.

И. Ганзенко. Свидетельства о чудесах святой блаженной Ксении Петербургской. 2021 Музей блаженной Ксении Петербургской

В другой раз Ксения заявила знакомой девице, что «муж ее жену хоронит на Охте» (район Петербурга). Та поехала и застала похороны, где познакомилась с безутешным вдовцом, потерявшим супругу, которая умерла при родах. Через год девица вышла за него замуж и прожила с ним в мире и согласии до самой старости.

Другому мужчине, который просил Ксению о молитве, та дала монету и сказала: «Держи коня! Ты на нем далеко уедешь!» (на реверсе одно- и двухкопеечных монет был изображен св. Георгий Победоносец на коне). И вскоре он разбогател.

Возводила церковь

В 1786 году на Смоленском кладбище начали строить каменную церковь. Вскоре рабочие заметили, что наутро на строительных лесах появляются кирпичи. Ксения затаскивала их туда по ночам.

Святая Ксения поднимает кирпичи на колокольню церкви Смоленской Божией Матери. Из книги Е. Рахманина «Раба Божия блаженная Ксения» Музей блаженной Ксении Петербургской

«Когда ты спишь, Андрей Феодорович?» – спрашивали строители. «Успеем выспаться в земле», – отвечала она.

Ксения беспокоилась о том, чтобы каменная кладка была особенно прочной: «Много ей придется вынести, но устоит… Ничего…» В 1824 году кладбище было разрушено наводнением: было снесено множество крестов и могил, уничтожены кладбищенские книги, но храм устоял.

Близ этой церкви на Смоленском кладбище Ксения, скончавшаяся в 71 год, и была похоронена.

Помогала даже после смерти

Могила Ксении вскоре стала местом паломничества. Люди, приходившие с просьбами о помощи, забирали с собой горсть земли, и из-за этого могильный холмик пришлось насыпать дважды.

Есть предание, что в начале 1870-х даже цесаревна Мария Федоровна обращалась к Ксении с просьбой о выздоровлении от тифа мужа, будущего императора Александра III. По легенде, камердинер дал ей песок с могилы Ксении, и великая княгиня положила его под подушку больного. В ту ночь ей было видение старицы, которая предсказала ей выздоровление Александра и появление на свет дочери, которую нужно было назвать Ксенией.Супруги волю исполнили.

Часовня святой блаженной Ксении Петербургской построена в 1902 году Приход храма Смоленской иконы Божией Матери Приход храма Смоленской иконы Божией Матери

В 1902 году на могиле была возведена часовня с мраморным иконостасом и надгробием. 24 сентября 1978 года Ксения Петербургская была канонизирована Русской православной церковью заграницей, а 6 июня 1988 года ее причислили к лику святых на Поместном соборе Русской православной церкви.

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