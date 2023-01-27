Как живут в Якутии зимой в минус 50°C?

Морозы, которые нам кажутся немыслимыми, в этом регионе России - обычное дело. Здесь при такой температуре и трубы ремонтируют, и еще беспокоятся о глобальном потеплении.

Якутия - это самый большой (3 часовых пояса) и самый холодный регион России. Зимы здесь очень долгие (с октября по апрель) и очень суровые. Уже в ноябре температура может опускаться до минус 30°C. А на самом севере есть места, где снег даже не успевает растаять за лето. В середине января 2023 здесь зафиксировали минус 62°C. Но это не предел, бывает и холоднее. Местные жители говорят, что для января это теплая погода и что раньше было гораздо холоднее. Этот факт не вызывает у них никакой радости - наоборот, беспокойство.

Прогулка в минус 50°C

Якутск. Продажа рыбы на Крестьянском рынке. Вадим Скрябин/TASS Вадим Скрябин/TASS

В столице региона, городе Якутске, живет более 350 тысяч человек, причем население увеличивается год от года, несмотря на экстремально холодные зимы.

Здесь есть как и в любом другом городе торговые центры, кинотеатры, школы, научные институты, кафе, общественный транспорт. И это все работает круглый год, без перерывов.

А когда на термометре около минус 50, то город как будто становится резиденцией Снежной Королевы. Плотный слой изморози покрывает деревья, фонарные столбы, провода, металлические заборы. Улицы окутывает густая морозная дымка.

«Отличный повод пройтись пешком по центру Якутска», - шутит (или нет) Вика Андреева, которая ведет популярный блог о жизни в Якутии.

Буквально пять минут на улице - и на лице сам собой появляется «снежный» макияж: ресницы становятся белыми и пушистыми, щеки - красными. «Зимой у нас девушки либо вообще не пользуются никакой тушью, либо используют водостойкую, иначе станешь похожа на панду», - рассказывает она. И конечно, нужна хорошая уходовая косметика - с пептидами, церамидами, маслами, чтобы могла защитить кожу от крепкого мороза.

Одна из особенностей якутских городов - это трубы, которые идут над землей, чтобы тепло от домов не нагревало землю, и вечная мерзлота не таяла. Чтобы трубы зимой не промерзали, их утепляют (подробнее об архитектуре Якутска читайте здесь).

«Если зимой случится какая-то авария, например, прорвет трубу с водой, что у нас часто бывает, то там образуется огромная наледь, - говорит Вика. - В этом случае надо очень быстро реагировать, иначе наледь закупоривает трубу, и она замерзает». Но на севере люди бдительные, иначе никак.

Холод - это достопримечательность

Новогодняя елка в Оймяконе. Вадим Скрябин/TASS Вадим Скрябин/TASS

В якутской глубинке расположен и так называемый «полюс холода» - село Оймякон, где была в 1933 году зафиксирована температура минус 67,7°C, а также сохранились неофициальные записи и о температуре даже ниже минус 70°C. Это одно из самых холодных мест на нашей планете, где люди постоянно живут и занимаются хозяйственной деятельностью.

Семен Сивцев / @sivtsevsema958 Семен Сивцев / @sivtsevsema958

«У нас есть уникальные лошадки якутской породы, - рассказывает фотограф Семен Сивцев. - Нравы у них такие полудикие, но к нашей погоде они привычные, их надо подкармливать только. А еще у нас есть якутские коровы, которые тоже легко переносят холода. Они сами кормятся, пасутся, только их надо ночью держать в коровнике».

А так выглядят якутские лошади. Семен Сивцев/Anadolu Agency/Getty Images Семен Сивцев/Anadolu Agency/Getty Images

Люди в Оймяконе тоже закаленные, говорит Семен: «В минус 60°C дрова рубим, охотимся, рыбачим». Без труда не прожить. Правда, бывает, что подводит техника. «Если ниже минус 40°C, то фотоаппарат, например, держу уже под пальто, которое специально надеваю пошире».

Люди работают в минус 60! Семен Сивцев/Anadolu Agency/Getty Images Семен Сивцев/Anadolu Agency/Getty Images

Увидеть своими глазами, как живут люди на «полюсе холода» - мечта многих путешественников. В гостях у местных жителей побывали туристы из Японии, Индии, Италии, Бельгии - со всего света.

«Одно из чудес Оймякона - незамерзающие источники, - говорит Семен. - У нас минус в 60°C вода не замерзает, а над водой стоит густой пар. Ученые объясняют это расположением тектонических плит».

Зимняя красота Оймякона. Семен Сивцев / @sivtsevsema958 Семен Сивцев / @sivtsevsema958

Название села, кстати, так и переводится - «земля незамерзающих ручьев». Температура воды в реке Индигирке +4°C-+5°C, и окунуться в эти воды - самая популярная забава для путешественников.

Глобальное потепление на вечной мерзлоте

Климат Якутии - резко континентальный. Это значит, что холодные зимы внезапно могут смениться жарким летом. И перепады годовых температур в Якутии просто поражают: в январе может быть ниже -50°C, а уже в середине июня - +35°C (и несколько раз за прошлый век было зафиксировано более +38°C в разных частях региона). Но местные жители замечают, что раньше экстремальные холода были куда продолжительнее, а жара случалась реже, чем сейчас.

Оймякон зимой. Семен Сивцев / @sivtsevsema958 Семен Сивцев / @sivtsevsema958

«Сейчас мне 54 года, и в моем детстве зима была более суровая, - говорит Семен. - По ощущениям, начало теплеть где-то в середине 1990-х. В Оймякон начали прилетать дрозды, приходить косули, которых здесь раньше не было. Кажется, что весна начинается на неделю раньше, а зима на неделю позже. При этом зимы все такие же суровые, уже в ноябре могут быть 40-50-градусные морозы».

«Морозы уже не длятся месяцами, неделю-две простоят, и уже потепление, - говорит Вика, добавляя, что потепление для Якутска - это выше -40. - Помню, что в детстве было гораздо холоднее и более продолжительное время».

«Глобальное потепление - это вообще ощутимо, - говорит Семен. - В школе у нас была полянка, где мы в волейбол играли, а лет 10 назад побывал там - сплошные бугры, как кочки. Мезлота тает».

«Для природы это тяжело, мы все об этом задумываемся, ведь вечная мерзлота тает, и ничем хорошим это не закончится», - считает Вика.

Ну, а напоследок - вот вам танец якутянок в минус 56°C.