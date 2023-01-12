Как люди на Камчатке уживаются с действующими вулканами?

Люди в этом регионе живут не «как на вулкане», а буквально на вулкане. Можно ли привыкнуть к постоянным катаклизмам?

«Сильное землетрясение произошло у берегов Камчатки», «вулкан на Камчатке выбросил пепел на высоту 4 км», «пеплопад в камчатском поселке», – такие заголовки в дальневосточных медиа появляются регулярно. Именно здесь происходит большинство случаев землетрясений и извержений вулканов в России. На деле все не так страшно.

Домашние вулканы

Петропавловск-Камчатский. Вид на вулканы с городом. 500px 500px

На Камчатке невероятная плотность «вулканической застройки»: на полуострове длиной 1200 и шириной 440 км около 300 потухших и 30 действующих вулканов, и каждый год какой-нибудь из них просыпается, а то и сразу несколько.

Извержение побочного прорыва вулкана Плоский Толбачик на Камчатке. Юрий Демянчук/Sputnik Юрий Демянчук/Sputnik

Петропавловск-Камчатский, столица Камчатского края, окружают три вулкана – Авачинский, Корякский и Козельский (первые два – действующие). Они всего в паре десятков километров от города, так что местные жители ласково называют их «домашними» и посещают чаще остальных.

Еще одно популярное место в 70 км от города – это потухший Вилючинский вулкан, на склоне которого расположена современная горнолыжная база. А в июле 2021 года на нем даже сыграли свадьбу.

Вулканы Шивелуч и Ключевской, которые извергались осенью (а Шивелуч до сих пор выбрасывает пепел и лаву), находятся на севере полуострова, а поселок Ключи (600 км от Петропавловска-Камчатского) у их подножья то и дело засыпает пеплом.

Усть-Камчатск в вулканическом пепле. Игорь Буймистров/TASS Игорь Буймистров/TASS

Здесь располагается старейшая в России вулканологическая станция, основанная еще в 1935 году. Помимо того, что ученые-вулканологи регулярно публикуют в соцсетях лучшие моменты из жизни вулканов (а это завораживает!), при станции есть даже турбаза для всех желающих посмотреть на них поближе.

Алиса. @eisman_lis @eisman_lis

«Люди приезжают, чтобы увидеть вулканическую активность во всей своей красе и поствулканические природные явления, услышать шум фумарол, искупаться в горячих источниках, - рассказывает Алиса из Петропавловска-Камчатского. - Сейчас у нас извергается вулкан Шивелуч, мы буквально побросали дела и отправились вглубь полуострова, чтобы своими глазами увидеть, как стекает раскаленная лава, ведь это уникальнейшее событие! На безопасном расстоянии мы установили палатку и наслаждались видами».

«Горячий» туризм

«На Камчатку меня привёл активный отдых, было желание попробовать серфинг, увидеть вулканы и Тихий океан, - рассказывает Алексей из Надыма (Ямал), - теперь прилетаю туда так часто, что меня иногда принимают за местного. Летом мы заезжали на вулканы на мотоциклах, а зимой на снегоходах. Там я попробовал хелиски (вертолетные забросы горнолыжников на труднодоступные вершины). А пару недель назад увидел, как извергается вулкан. Потрясающе!»

Алексей. @kopeykinride @kopeykinride

Алексей рассказывает, что специально ездил с друзьями на север полуострова, чтобы посмотреть извержение Шивелуча и останавливался как раз на турбазе в Ключах. «Пепла не видел, но зато видел очень яркую лаву, - говорит он. - вообще, МЧС не рекомендует приближаться к извергающемуся вулкану ближе 15 км, но некоторые путешественники все равно забираются на склон за мечтой».

@kopeykinride @kopeykinride

Как правило, при извержениях людям приходят смс-оповещения о возможной опасности, чтобы никто не подъезжал к вулканам.

@kopeykinride @kopeykinride

Что касается местных жителей, то, как говорит Алексей, особой тревожности по поводу жизни вблизи вулканов, он ни у кого не заметил.

Повышенная сейсмоустойчивость

«На Камчатке я родилась и выросла, поэтому землетрясения - дело, привычное с детства, - рассказывает Алиса. - Когда я была подростком, помню один долгий период, когда трясло почти каждый день и казалось, что мы уже настолько привыкли, что ничем не удивить. Но однажды началась очень сильная тряска когда я была в магазине, и вот тогда я впервые увидела, как люди реально паникуют, произошло столпотворение на выходе».

Алиса. @eisman_lis @eisman_lis

Около 20% территории России относится к сейсмоактивным зонам, но только на 5% территории возможны сильные, 8-10 баллов по шкале Рихтера, землетрясения. Самое «горячее» место - это как раз побережье Тихого океана России (Камчатка, Сахалин и Курильские острова), где проходит граница литосферных плит. Здесь фиксируют около 300 землетрясений в год, правда, большая часть из них проходит без последствий.

«Иногда может показаться, что слегка качает. Но если не уверена, то ради интереса захожу в новости, на сайты, в соцсети, и нахожу там подтверждение или опровержение своих ощущений. А вот после сильного землетрясения обязательно все звонят друг другу», - говорит Алиса.

Извержение Шивелуча. Андрей Остроухов/@pinakollada Андрей Остроухов/@pinakollada

Одно из последних сильных землетрясений произошло в 2006 году в Олюторском районе на севере полуострова. Тогда из поселков пришлось эвакуировать более 1200 человек, и не было погибших только потому, что все произошло днем, и жители смогли быстро покинуть свои дома. Однако один из поселков оказался полностью разрушенным и исчез с карты Камчатки.

Чтобы избежать жертв в подобных случаях все здания укрепляются. Особенно атмосферно выглядят советские «панельки» - они обрастают дополнительными «ребрами», стянутыми стальными тросами, чтобы здание не развалилось от тряски.

Алиса говорит, что есть люди, которые боятся катаклизмов настолько, что даже покидают Камчатку, но большинство все-таки относятся к ним спокойно. «Меня завораживает величие природы, приводит в восторг осознание того, что прямо сейчас я ощущаю на себе глобальные геологические и тектонические силы Земли, что живу в таком уникальном месте!»