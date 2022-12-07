Как гейзеры освещают и отапливают поселки в России

В отдаленных поселениях Дальнего Востока есть необычные для России электростанции. Не тепловые и не атомные, а геотермальные. Как это работает?

Электрификация страны была одной из глобальных задач большевиков после революции 1917 года. Ученые «приручали» воду и ветер в поисках новых источников энергии, без которых было бы невозможным промышленное развитие государства. А вот на Дальнем Востоке нашли еще один альтернативный источник энергии.

Советский эксперимент

Камчатка - это край горячих источников! Legion Media Legion Media

Полуостров Камчатка и Курильские острова - это отдаленные от материковой России земли, где высокая концентрация действующих вулканов, гейзеров и термальных вод. Источники использовали для обогрева домов и раньше, а вот преобразовать пар в электричество в промышленных целях смогли только в XX веке.

Гейзеры Камчатки. Legion Media Legion Media

В мире первую геотермальную электростанцию построили в итальянской Тоскане в 1904 году, она и сейчас питает коммуну Лардерелло. А советские ученые начали свои изыскания на Камчатке после Великой Отечественной войны.

Паужетская ГеоЭС. РусГидро

Место для строительства первой ГеоЭС было выбрано на самом юге полуострова в поселке Паужетка, вблизи Озерновских горячих источников. В 1966 году запустили экспериментальную станцию, и она до сих пор питает целое Озерновское городское поселение (где живет около 2 тысяч человек) вместе с рыбопромышленными предприятиями, а также работают рыбопромышленные предприятия.

А так выглит местность около Паужетской ГеоЭС. Legion Media Legion Media

Ее установленная мощность сегодня составляет 12 МВт. Кроме электричества и отопления, станция спускает в поселение горячие воды для выращивания овощей в теплицах (что очень помогает в садоводстве, ведь здесь даже летом температура около 10°C).

Безотходное производство

В 1967 году в 70 км от столицы Камчатки Петропавловска-Камчатского, вблизи поселков Паратунка и Термальный Советский Союз запустил первую в мире бинарную геотермальную электростанцию. Это станция замкнутого типа, где термальная вода участвует в выпаривании жидкостей с низкой температурой кипения (конкретно на этой станции обычно используется фреон, который кипит при 51,9 °C). Турбины же вращаются за счет полученного пара. Таким образом, для ГеоЭС можно использовать и не очень горячие источники.

Село Паратунка Елизовского района Камчатской области, 1968. Первая в мире ГеоЭС на фреоне. Лев Гаркавый/Sputnik Лев Гаркавый/Sputnik

Именно за такими станциями будущее, считают современные ученые, так как сильно разогретых источников на планете довольно мало, а вот воды средней температуры встречаются повсеместно.

Советский Союз мог бы и дальше осваивать энергию гейзеров, но в 1970-х из-за политического кризиса на Ближнем Востоке цены на нефть выросли в 4 раза и дальнейшее развитие геотермальной энергетики стало выглядеть нецелесообразным. В СССР как раз были разведаны крупные запасы углеводородов, которые обеспечили европейским странам бурный экономический рост, а Союзу - надежную статью доходов (подробнее здесь).

Открытый бассейн на реке Паратунке около действующих вулканов Камчатки. В воздухе -37°C, температура воды - +37°C, 1974. Лев Гаркавый/Sputnik Лев Гаркавый/Sputnik

О развитии альтернативных источников энергии вновь вспомнили только в конце 1980-х, когда вышло постановление ЦК КПСС о развитии Дальнего Востока. Но несколькими годами позже СССР распался, и к геотермальной энергетике вернулись десятилетием позже.

А что сегодня?

Мутновская ГеоЭС. Legion Media Legion Media

На данный момент, в России работает четыре ГеоЭс, три из которых на Камчатке и один на Курилах. Помимо Паужетской, в конце 1990-х вместо Паратунской запустили новые Верхне-Мутновскую и Мутновскую электростанции на юге полуострова, у подножья Мутновского вулкана, в Елизовском районе (где живет более 50 тысяч человек). Они работают синхронно с местными ТЭЦ и ГЭС, передавая свою энергию в общую сеть Камчатки. Эти ГеоЭс строились с учетом сейсмической ситуации и способны выдержать землетрясение до 9 баллов.

В 2002 году введена в эксплуатацию Менделеевская геотермальная электростанция на острове Кунашир (самом южном из Курильских островов). Ее мощность всего 7,4 МВт, но при этом с ее помощью подается электроэнергия и отопление в дома и рыбные предприятия поселка Южно-Курильска, где живет 7 тысяч человек.

Машинный зал камчатской геотермальной электростанции. Анатолий Струнин/TASS Анатолий Струнин/TASS

Также в этих регионах есть поселки, которые целиком отапливаются только термальными водами - Эссо, Термальный, Паратунка. Это популярные сегодня бальнеологические курорты.

Южно-Курильск. Legion Media Legion Media

Термальные воды - это ресурс возобновляемый и практически неисчерпаемый, электростанции не требуют большого потребления воды и не загрязняют атмосферу. Тем не менее, у них есть существенный недостаток: их КПД невысок, порядка 10% (у обычной ТЭЦ около 40%, у ГЭС более 90%). И хотя их доля в общей энергетике России менее 1%, на Камчатке они стали незаменимыми, так как другие источники энергии там труднодоступны и дороги. Производство электроэнергии на геотермальных станциях здесь обходится в 2-3 раза дешевле, чем на местных ТЭЦ именно потому, что они работают на привозном топливе.

Эссо. Legion Media Legion Media

Другим перспективным регионом, где используется геотермальная энергия, сегодня считается Северный Кавказ, где некоторые поселки отапливаются за счет горячих источников и обсуждается строительство геотермальных электростанций.

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